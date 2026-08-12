https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/cumhurbaskani-erdogandan-mekke-anlasmasi-aciklamasi-bir-bloklasmanin-degil-barisi-esas-alan-1107938313.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması: 'Bir bloklaşmanın değil barışı esas alan iradenin ürünü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması: 'Bir bloklaşmanın değil barışı esas alan iradenin ürünü'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelerle ilgili verdiği mülakatta, anlaşmanın bloklaşmanın değil barışı esas alan bir stratejik iradenin... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T11:46+0300

2026-08-12T11:46+0300

2026-08-12T11:46+0300

türki̇ye

suudi arabistan

pakistan

türkiye

mekke ortak savunma anlaşması

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair Şarku'l Avsat Gazetesi'ne bir mülakat verdi. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür" dedi. Erdoğan Mekke Anlaşması'nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu vurguladı. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliBölgenin geleceğine ilişkin Türkiye’nin güçlü iradesini ve kapsayıcı vizyonunu vurgulayan Erdoğan, “Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünü olduğunu dile getirdi. Tüm kardeş ülkelere açıkCumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğinin altını çizerek; dışarıdan dayatılan reçeteler yerine bölgesel sahiplenmeyi, gerilim yerine diplomasiyi, çatışma yerine diyaloğu, ayrışma yerine iş birliğini işaret etti. Mekke Anlaşması'nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu söyleyen Erdoğan, Körfez’den Hürmüz’e, Lübnan’dan Suriye’ye uzanan geniş coğrafyada Türkiye'nin egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygıyı esas alan, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın birlikte güçlendiği bir bölgesel düzenin inşasını savunduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde edilgen bir seyirci değil; barışın tesisi için inisiyatif alan, güven üreten ve sorumluluk üstlenen güçlü bir aktör olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için yapıcı ve kararlı diplomasi yürütmeye devam edeceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/fidandan-mekke-anlasmasi-aciklamasi-teknik-olarak-nato-antlasmasinin-kolektif-savunmaya-iliskin-5-1107869067.html

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suudi arabistan, pakistan, türkiye, mekke ortak savunma anlaşması, recep tayyip erdoğan