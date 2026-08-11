https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/trump-putin-gilmani-insani-gerekcelerle-rus-bir-mahkumla-takas-etmeden-serbest-birakmayi-kabul-etti-1107928464.html
Trump, Amerikalı Gilman'ın serbest bırakılması kararı nedeniyle Rusya'ya teşekkürlerini iletti
Trump, Amerikalı Gilman'ın serbest bırakılması kararı nedeniyle Rusya'ya teşekkürlerini iletti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Rusya'da mahkum edilen ABD vatandaşı Gilman'ın serbest bırakılarak ülkesine geri döndüğünü... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T19:48+0300
2026-08-11T19:48+0300
2026-08-11T20:19+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
vladimir putin
haberler
mahkum
serbest
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107928153_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_1d1ef1f68e9c01da62eebda2b61447df.png
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rus liderin mahkum edilen ABD vatandaşı Robert Gilman'ın insani gerekçelerle, Rus bir mahkumla takas edilmeden serbest bırakılmasını kabul ettiğini belirtti.Haberi Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Trump, Gilman'ın ABD'ye doğru yola çıktığını belirterek, alınan karar için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.ABD vatandaşı Robert Gilman, 2024'te polis memuruna saldırma davası kapsamında 7.1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, Nisan 2025'te ceza bir yıl daha uzatılmıştı. Gilman'ın bir cezaevi çalışanına iki kez saldırmasıyla ilgili olan bir diğer dava kapsamında ise mahkumun cezası 10 yıl 1 aya çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221004/voronejde-polise-saldiran-amerikali-45-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1061956351.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107928153_110:0:743:475_1920x0_80_0_0_42c79aa085411e605aa6328216a9b977.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, haberler, mahkum, serbest, truth social
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, haberler, mahkum, serbest, truth social
Trump, Amerikalı Gilman'ın serbest bırakılması kararı nedeniyle Rusya'ya teşekkürlerini iletti
19:48 11.08.2026 (güncellendi: 20:19 11.08.2026)
ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Rusya'da mahkum edilen ABD vatandaşı Gilman'ın serbest bırakılarak ülkesine geri döndüğünü duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rus liderin mahkum edilen ABD vatandaşı Robert Gilman'ın insani gerekçelerle, Rus bir mahkumla takas edilmeden serbest bırakılmasını kabul ettiğini belirtti.
Haberi Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Trump, Gilman'ın ABD'ye doğru yola çıktığını belirterek, alınan karar için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.
ABD vatandaşı Robert Gilman, 2024'te polis memuruna saldırma davası kapsamında 7.1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, Nisan 2025'te ceza bir yıl daha uzatılmıştı. Gilman'ın bir cezaevi çalışanına iki kez saldırmasıyla ilgili olan bir diğer dava kapsamında ise mahkumun cezası 10 yıl 1 aya çıkarılmıştı.