https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/trump-putin-gilmani-insani-gerekcelerle-rus-bir-mahkumla-takas-etmeden-serbest-birakmayi-kabul-etti-1107928464.html

Trump, Amerikalı Gilman'ın serbest bırakılması kararı nedeniyle Rusya'ya teşekkürlerini iletti

Trump, Amerikalı Gilman'ın serbest bırakılması kararı nedeniyle Rusya'ya teşekkürlerini iletti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Rusya'da mahkum edilen ABD vatandaşı Gilman'ın serbest bırakılarak ülkesine geri döndüğünü... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T19:48+0300

2026-08-11T19:48+0300

2026-08-11T20:19+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rus liderin mahkum edilen ABD vatandaşı Robert Gilman'ın insani gerekçelerle, Rus bir mahkumla takas edilmeden serbest bırakılmasını kabul ettiğini belirtti.Haberi Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Trump, Gilman'ın ABD'ye doğru yola çıktığını belirterek, alınan karar için Rusya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.ABD vatandaşı Robert Gilman, 2024'te polis memuruna saldırma davası kapsamında 7.1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, Nisan 2025'te ceza bir yıl daha uzatılmıştı. Gilman'ın bir cezaevi çalışanına iki kez saldırmasıyla ilgili olan bir diğer dava kapsamında ise mahkumun cezası 10 yıl 1 aya çıkarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221004/voronejde-polise-saldiran-amerikali-45-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1061956351.html

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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, haberler, mahkum, serbest, truth social