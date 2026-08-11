https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/rusya-merkez-bankasindan-kripto-para-hamlesi-bitcoin-ethereum-ve-tether-borsalarda-islem-gorecek-1107920935.html

Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para hamlesi: Bitcoin, Ethereum ve Tether borsalarda işlem görecek

Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para hamlesi: Bitcoin, Ethereum ve Tether borsalarda işlem görecek

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası, Bitcoin, Ethereum ve Tether USDT'nin Rus borsalarında halka açık işlemlere uygun kripto paralar listesine dahil edildiğini açıkladı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T13:58+0300

2026-08-11T13:58+0300

2026-08-11T13:59+0300

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Rusya Merkez Bankası, borsalarda halka açık işlemlere uygun kripto paralar listesine Bitcoin, Ethereum ve Tether USDT'yi dahil etti. Bankanın Telegram kanalından yapılan açıklamada, varlık seçiminde piyasa değeri, günlük işlem hacmi ve yabancı borsalardaki en az 5 yıllık fiyatlandırma geçmişi gibi kriterlerin dikkate alındığı belirtildi.Yatırımcılara yönelik yeni limitlerBanka, niteliksiz yatırımcıları ani ve öngörülemeyen kur dalgalanmalarından korumak amacıyla yalnızca en likit varlıkların erişilebilir olacağını bildirdi. Bu kapsamda, aracı kurumlar, kripto değişim platformları veya portföy yöneticileri aracılığıyla işlem yapacak niteliksiz yatırımcılara yıllık 300 bin ruble alım limiti getirildi. Öte yandan, nitelikli yatırımcılar borsa ve tezgah üstü piyasalarda işlem görecek tüm kripto para birimlerini herhangi bir sınırlama olmaksızın satın alabilecek.

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rusya merkez bankası, ethereum, bitcoin, tether, kripto, kripto para