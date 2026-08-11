Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para hamlesi: Bitcoin, Ethereum ve Tether borsalarda işlem görecek
13:58 11.08.2026 (güncellendi: 13:59 11.08.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkripto para
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Rusya Merkez Bankası, Bitcoin, Ethereum ve Tether USDT'nin Rus borsalarında halka açık işlemlere uygun kripto paralar listesine dahil edildiğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası, borsalarda halka açık işlemlere uygun kripto paralar listesine Bitcoin, Ethereum ve Tether USDT'yi dahil etti.
Bankanın Telegram kanalından yapılan açıklamada, varlık seçiminde piyasa değeri, günlük işlem hacmi ve yabancı borsalardaki en az 5 yıllık fiyatlandırma geçmişi gibi kriterlerin dikkate alındığı belirtildi.
Bankanın Telegram kanalından yapılan açıklamada, varlık seçiminde piyasa değeri, günlük işlem hacmi ve yabancı borsalardaki en az 5 yıllık fiyatlandırma geçmişi gibi kriterlerin dikkate alındığı belirtildi.
Yatırımcılara yönelik yeni limitler
Banka, niteliksiz yatırımcıları ani ve öngörülemeyen kur dalgalanmalarından korumak amacıyla yalnızca en likit varlıkların erişilebilir olacağını bildirdi.
Bu kapsamda, aracı kurumlar, kripto değişim platformları veya portföy yöneticileri aracılığıyla işlem yapacak niteliksiz yatırımcılara yıllık 300 bin ruble alım limiti getirildi.
Öte yandan, nitelikli yatırımcılar borsa ve tezgah üstü piyasalarda işlem görecek tüm kripto para birimlerini herhangi bir sınırlama olmaksızın satın alabilecek.
Bu kapsamda, aracı kurumlar, kripto değişim platformları veya portföy yöneticileri aracılığıyla işlem yapacak niteliksiz yatırımcılara yıllık 300 bin ruble alım limiti getirildi.
Öte yandan, nitelikli yatırımcılar borsa ve tezgah üstü piyasalarda işlem görecek tüm kripto para birimlerini herhangi bir sınırlama olmaksızın satın alabilecek.