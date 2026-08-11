https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/mutlulugu-paylastilar-balonlar-dmd-hastasi-goktug-icin-gokyuzune-birakildi-1107915193.html
Mutluluğu paylaştılar: Balonlar DMD hastası Göktuğ için gökyüzüne bırakıldı
Mutluluğu paylaştılar: Balonlar DMD hastası Göktuğ için gökyüzüne bırakıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'de DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Yüzlerce kişi kutluma için gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T11:19+0300
2026-08-11T11:19+0300
2026-08-11T11:20+0300
sağlik
duchenne musküler distrofi (dmd)
tedavi
i̇zmir
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İzmir Selçuk'ta DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.Türkiye'nin farklı illerinden destek geldiKüçük çocuğun tedavisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen desteklerle tamamlandı. Pamucak Sahili'nde kampanyanın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, Ordu için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.Göktuğ'un annesi Sebile Ordu, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti. Ordu, oğlunun bundan sonraki hayatında kendisine destek olan insanlar gibi başkalarına karşı duyarlı olmasını diledi.Göktuğ'un babası Eyüp Ordu da dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti. DMD hastalığı nedir?Duchenne Musküler Distrofi (DMD), çocukluk çağında ortaya çıkan ve en sık görülen kalıtsal kas hastalıklarından biridir. X kromozomu üzerinden geçen genetik bir mutasyon sonucu gelişir ve neredeyse sadece erkek çocuklarda görülür. Hastalığın temel nedeni, kas hücrelerinin bütünlüğünü sağlayan distrofin proteininin hiç üretilememesi ya da işlevsiz şekilde üretilmesidir. Bu proteinin yokluğunda kas hücreleri her kasılmada hasar görür, zamanla parçalanır ve yerini bağ dokusu ile yağ dokusu alır. Bunun sonucunda kaslarda ilerleyici güçsüzlük meydana gelir. DMD genellikle 2–5 yaş arasında belirti vermeye başlar ve hızla ilerleyerek çocukların yürüme, merdiven çıkma, koşma gibi temel motor becerilerini kaybetmesine yol açar. Zamanla solunum kasları ve kalp kası da etkilenir. Günümüzde kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, fizyoterapi, ilaç tedavileri, solunum ve kalp desteğiyle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/bas-donmesi-sikayetiyle-gittigi-hastanede-ogrendi-turkiyede-bir-ilk-dunyada-68inci-vaka-olarak-1107843362.html
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duchenne musküler distrofi (dmd), tedavi, i̇zmir
duchenne musküler distrofi (dmd), tedavi, i̇zmir
Mutluluğu paylaştılar: Balonlar DMD hastası Göktuğ için gökyüzüne bırakıldı
11:19 11.08.2026 (güncellendi: 11:20 11.08.2026)
İzmir'de DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Yüzlerce kişi kutluma için gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı.
İzmir Selçuk'ta DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin farklı illerinden destek geldi
Küçük çocuğun tedavisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen desteklerle tamamlandı. Pamucak Sahili'nde kampanyanın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, Ordu için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Göktuğ'un annesi Sebile Ordu, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti. Ordu, oğlunun bundan sonraki hayatında kendisine destek olan insanlar gibi başkalarına karşı duyarlı olmasını diledi.
Göktuğ'un babası Eyüp Ordu da dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
Duchenne Musküler Distrofi (DMD), çocukluk çağında ortaya çıkan ve en sık görülen kalıtsal kas hastalıklarından biridir. X kromozomu üzerinden geçen genetik bir mutasyon sonucu gelişir ve neredeyse sadece erkek çocuklarda görülür. Hastalığın temel nedeni, kas hücrelerinin bütünlüğünü sağlayan distrofin proteininin hiç üretilememesi ya da işlevsiz şekilde üretilmesidir. Bu proteinin yokluğunda kas hücreleri her kasılmada hasar görür, zamanla parçalanır ve yerini bağ dokusu ile yağ dokusu alır. Bunun sonucunda kaslarda ilerleyici güçsüzlük meydana gelir. DMD genellikle 2–5 yaş arasında belirti vermeye başlar ve hızla ilerleyerek çocukların yürüme, merdiven çıkma, koşma gibi temel motor becerilerini kaybetmesine yol açar. Zamanla solunum kasları ve kalp kası da etkilenir. Günümüzde kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, fizyoterapi, ilaç tedavileri, solunum ve kalp desteğiyle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.