Muhalefetten ilginç CİMER önerisi: ‘Bir de bundan mı para alınsın?’

“Siyasete dair son yıllarda duyduğum en ilginç haberlerden birini gördüm. Meclis’te bu kadar kıyamet koparken Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut bir öneride bulundu. CİMER başvurularıyla ilgili tartışmalar gündeme geliyor. Birinin canı sıkıldığı ve birisine kızdığı zaman hemen CİMER’e bir yazı yazıyor ve otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. Akbulut, ‘Tamam bu sistem işliyor, bir sürü boş adam CİMER’e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyor. CİMER’e şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor.’ diyor ve CİMER’e başvurular paralı olsun diye bir öneride bulunuyor. İşleyiş sistemi eleştirilebilir o ayrı bir tartışma konusu ama bir de bundan mı para alınsın? Muhalefet ne anlatmaya çalışıyor doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum”