https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/muhalefetten-ilginc-cimer-onerisi-bir-de-bundan-mi-para-alinsin-1107912987.html
Muhalefetten ilginç CİMER önerisi: ‘Bir de bundan mı para alınsın?’
Muhalefetten ilginç CİMER önerisi: ‘Bir de bundan mı para alınsın?’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Yeni Parti Milletvekili İzzet Akbulut’un ‘CİMER’e... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T10:03+0300
2026-08-11T10:03+0300
2026-08-11T10:03+0300
yeri̇ ve zamani
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güçlü özgan
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
yeri ve zamanı
ci̇mer
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Muhalefetten, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularının “paralı” olması önerisi geldi. YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, birçok vatandaşın CİMER’i “birbirlerini ispiyonlamak” için kullandığını savundu. Akbulut’un ilginç önerisini Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Meclis’te kıyamet koparken muhalefet ne anlatmaya çalışıyor?” diye sordu.Özgan, şöyle aktardı:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), yeri ve zamanı, ci̇mer
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), yeri ve zamanı, ci̇mer
Muhalefetten ilginç CİMER önerisi: ‘Bir de bundan mı para alınsın?’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Yeni Parti Milletvekili İzzet Akbulut’un ‘CİMER’e başvurular paralı olsun’ önerisi oldu. Özgan, “Bir de bundan mı para alınsın?” diye sordu.
Muhalefetten, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularının “paralı” olması önerisi geldi. YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, birçok vatandaşın CİMER’i “birbirlerini ispiyonlamak” için kullandığını savundu.
Akbulut’un ilginç önerisini Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Meclis’te kıyamet koparken muhalefet ne anlatmaya çalışıyor?” diye sordu.
“Siyasete dair son yıllarda duyduğum en ilginç haberlerden birini gördüm. Meclis’te bu kadar kıyamet koparken Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut bir öneride bulundu. CİMER başvurularıyla ilgili tartışmalar gündeme geliyor. Birinin canı sıkıldığı ve birisine kızdığı zaman hemen CİMER’e bir yazı yazıyor ve otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. Akbulut, ‘Tamam bu sistem işliyor, bir sürü boş adam CİMER’e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyor. CİMER’e şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor.’ diyor ve CİMER’e başvurular paralı olsun diye bir öneride bulunuyor. İşleyiş sistemi eleştirilebilir o ayrı bir tartışma konusu ama bir de bundan mı para alınsın? Muhalefet ne anlatmaya çalışıyor doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum”