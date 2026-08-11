https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/icisleri-bakani-81-ilin-valisiyle-bir-araya-gelecek-terorsuz-turkiye-koordinasyon-toplantisi-1107921381.html

İçişleri Bakanı 81 ilin valisiyle bir araya gelecek: Terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanı 81 ilin valisiyle bir araya gelecek: Terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 81 ilin valisiyle bir araya gelecek. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T14:12+0300

2026-08-11T14:12+0300

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türki̇ye

mustafa çiftçi

numan kurtulmuş

tbmm

terörsüz türkiye

terör

koordinasyon toplantısı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kamu düzenini etkin şekilde yürütülmesi ele alınacakİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı, yarın saat 15.00'te GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak.Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek.Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ile provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak.

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mustafa çiftçi, numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye, terör, koordinasyon toplantısı