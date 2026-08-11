https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/icisleri-bakani-81-ilin-valisiyle-bir-araya-gelecek-terorsuz-turkiye-koordinasyon-toplantisi-1107921381.html
İçişleri Bakanı 81 ilin valisiyle bir araya gelecek: Terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanı 81 ilin valisiyle bir araya gelecek: Terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 81 ilin valisiyle bir araya gelecek. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T14:12+0300
2026-08-11T14:12+0300
2026-08-11T15:10+0300
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tbmm
terörsüz türkiye
terör
koordinasyon toplantısı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kamu düzenini etkin şekilde yürütülmesi ele alınacakİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı, yarın saat 15.00'te GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak.Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek.Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ile provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlesme-kanun-teklifi-mecliste-kabul-edildi-1107907920.html
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mustafa çiftçi, numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye, terör, koordinasyon toplantısı
mustafa çiftçi, numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye, terör, koordinasyon toplantısı
İçişleri Bakanı 81 ilin valisiyle bir araya gelecek: Terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek
14:12 11.08.2026 (güncellendi: 15:10 11.08.2026)
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 81 ilin valisiyle bir araya gelecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Kamu düzenini etkin şekilde yürütülmesi ele alınacak
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı, yarın saat 15.00'te GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak.
Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek.
Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ile provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak.