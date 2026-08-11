https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/dem-partinin-adi-ve-ittifaklari-degisiyor-mu-1107922699.html

DEM Parti’nin adı ve ittifakları değişiyor mu?

DEM Parti’nin adı ve ittifakları değişiyor mu?

Sputnik Türkiye

Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Terörsüz Türkiye sürecinin ardından DEM Parti'nin önümüzdeki dönemde isim, kadro ve örgütlenme yapısı... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T15:23+0300

2026-08-11T15:23+0300

2026-08-11T15:23+0300

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Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi programında DEM Parti'nin önümüzdeki dönemde yaşayabileceği değişim ve dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Diş, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu seyretmesi durumunda partinin isminden örgütlenme biçimine, kadrolarından diğer sol yapılarla ilişkilerine kadar kapsamlı değişikliklerin gündemde olduğunu söyledi.Diş, kulislerde DEM Parti'nin hem isim hem de kadro ve örgütlenme yapısı açısından değişeceğinin konuşulduğunu şu sözlerle belirtti:"Demokratik Cumhuriyet Partisi ismi öne çıkıyor"Diş, süreçte olumlu bir ilerleme sağlanması halinde DEM Parti'nin mevcut isminin değişebileceğini ve "Demokratik Cumhuriyet Partisi" isminin gündeme geldiğini aktardı.Diş şunları söyledi:"Sol çevrelerle ittifak ilişkileri de değişecek"DEM Parti'deki değişimin Türkiye'deki bazı sol çevrelerle ilişkilerine de yansıyacağını belirten Diş, söz konusu çevrelerin süreç karşısındaki tutumlarının parti açısından önemli dersler ortaya çıkardığını söyledi:"TİP ile DEM Parti arasında ipler atıldı"Diş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın ana dili Kürtçe olan bir cumhurbaşkanı adayına destek vermeyeceklerine yönelik açıklamasının DEM Parti'de tepkiye neden olduğunu belirterek, bu açıklama ve süreçteki tutumların iki yapı arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdiğini ifade etti.Diş şunları söyledi:Diş, DEM Parti ile söz konusu sol yapılar arasındaki ayrışmanın kalıcı olabileceğini de söyleyerek "Bu süreç, o yapılar arasında iplerin atılmasına neden oldu diyebiliriz. Artık bence dönüşü olmayacaktır" dedi.

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