DEM Parti’nin adı ve ittifakları değişiyor mu?
bölgenin kalbi
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Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Terörsüz Türkiye sürecinin ardından DEM Parti'nin önümüzdeki dönemde isim, kadro ve örgütlenme yapısı açısından kapsamlı bir değişim yaşayabileceğini belirtti. Diş, DEM Parti sol yapılar arasındaki ilişkilerin de yaşanan süreç nedeniyle kopma noktasına geldiğini söyledi.
Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş, Radyo Sputnik'te Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi programında DEM Parti'nin önümüzdeki dönemde yaşayabileceği değişim ve dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Diş, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu seyretmesi durumunda partinin isminden örgütlenme biçimine, kadrolarından diğer sol yapılarla ilişkilerine kadar kapsamlı değişikliklerin gündemde olduğunu söyledi.
Diş, kulislerde DEM Parti'nin hem isim hem de kadro ve örgütlenme yapısı açısından değişeceğinin konuşulduğunu şu sözlerle belirtti:
"DEM Parti'nin isminden kadrolarına, DEM Parti'yi vitrinde temsil eden isimlerden örgütlenme biçimine kadar ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşayacağı söyleniyor."
"Demokratik Cumhuriyet Partisi ismi öne çıkıyor"
Diş, süreçte olumlu bir ilerleme sağlanması halinde DEM Parti'nin mevcut isminin değişebileceğini ve "Demokratik Cumhuriyet Partisi" isminin gündeme geldiğini aktardı.
Diş şunları söyledi:
"Bir kere en başta ismi değişecek. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ismi kullanılmayacak. Bu süreç biraz daha olumlu rotada mesafe kat ederse, 'Demokratik Cumhuriyet Partisi' isminin öne çıktığı bizzat partililer tarafından bizlere aktarıldı. Kesinlikle bu isim olacak şeklinde değil ama düşünülen isimler arasında bu şekilde konuşuluyor."
"Sol çevrelerle ittifak ilişkileri de değişecek"
DEM Parti'deki değişimin Türkiye'deki bazı sol çevrelerle ilişkilerine de yansıyacağını belirten Diş, söz konusu çevrelerin süreç karşısındaki tutumlarının parti açısından önemli dersler ortaya çıkardığını söyledi:
"Bu süreçte yaşanan değişim ve dönüşüm kesinlikle DEM Parti'nin Türkiye'deki bazı sol çevrelerle ittifak ilişkilerine de yansıyacaktır. Bu çevrelerin sürece karşı çıkışının DEM Parti'ye önemli dersler çıkarttırdığını söyleyebiliriz."
"TİP ile DEM Parti arasında ipler atıldı"
Diş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın ana dili Kürtçe olan bir cumhurbaşkanı adayına destek vermeyeceklerine yönelik açıklamasının DEM Parti'de tepkiye neden olduğunu belirterek, bu açıklama ve süreçteki tutumların iki yapı arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdiğini ifade etti.
Diş şunları söyledi:
"Hem bu açıklama hem de bu süreçteki tavır, iplerin atılmasına sebep oldu diyebiliriz. Artık DEM Parti ile TİP ve benzeri yapılar arasında ipler atıldı. HDK adı altında birlikteliklerini kâğıt üzerinde sürdürüyorlardı ancak oradaki birlikteliklerin de artık sürmeyeceğini söyleyebiliriz."
Diş, DEM Parti ile söz konusu sol yapılar arasındaki ayrışmanın kalıcı olabileceğini de söyleyerek "Bu süreç, o yapılar arasında iplerin atılmasına neden oldu diyebiliriz. Artık bence dönüşü olmayacaktır" dedi.