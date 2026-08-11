https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cerceve-yasa-gundemi-yeni-partide-vatanseverlik-farki-yok-1107923866.html

Çerçeve Yasa gündemi: “Yeni Parti’de vatanseverlik farkı yok”

Çerçeve Yasa gündemi: “Yeni Parti’de vatanseverlik farkı yok”

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çerçeve Yasa’ya neden ‘Hayır’ oyu verdiğini “Benim itirazım metnin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T16:17+0300

2026-08-11T16:17+0300

2026-08-11T16:17+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası’nda partisinin ve kendisinin Çerçeve Yasa’ya karşı tutumuyla ilgili konuştu. Yeni Parti’de iki ayrı oy kullandığını ve ret oyu verenlerin çoğunlukta olduğunu söyleyen Bakan, diğer partilerde genel başkanların onaylarıyla oy kullanıldığını ifade etti.Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Sizi buraya kim gönderdiyse ona karşı sorumlusunuz, kararınızı sizi seçenlerin iradesiyle verin” dediğini aktaran Bakan, Özel’in tüm olasılıkları hesaba katan bir tutum sergilediğini kaydetti.“Özgür Özel, herkesi tek bir düğmeye bastırıp alkış toplamayı seçmedi” diyen Bakan, şunları söyledi:Kendisinin ‘Hayır’ oyu vermesinin gerekçelerini de paylaşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:“Benim itirazım ise metnin demokratikleşme getiren bir metin olmamasına. Bu metin; yargı bağımsızlığını güçlendiren, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını güvenceye alan, kayyum sorununa çözüm getiren bir metin değil. Adalet Bakanı’nın yargı üzerindeki etkisini görüyoruz. Bu yapı yasamaya ‘yap’ diyebilecek. Yetkinin yürütmede belli insanlara verilmesini doğru bulmuyorum. Yasayı parlamentoya son dakika getirdiler. Bu yasayı milletvekilleri hazırlamadı ve içeriğini bilmiyor. Meclis bir onay mercii de değil. Önerilerimiz komisyonda kabul edilmedi. Ben bu sebeplerden ötürü ‘Hayır’ dedim. YENİ Parti’de ‘Evet’ diyen arkadaşlarımı da savunuyorum. Onların gerekçeleri de ülkemizin çıkarlarını gözetiyor. Arkadaşlarımız, terör örgütünün silah bırakmasını Türkiye’nin ulusal çıkarı olarak görüyor”Bakan, ek olarak silahların bırakılması ve insanların özgürce siyaset yapabilmesine alan açılmasının önemli olduğunu da söyledi.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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