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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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Çerçeve Yasa gündemi: “Yeni Parti’de vatanseverlik farkı yok”
Çerçeve Yasa gündemi: “Yeni Parti’de vatanseverlik farkı yok”
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çerçeve Yasa’ya neden ‘Hayır’ oyu verdiğini “Benim itirazım metnin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T16:17+0300
2026-08-11T16:17+0300
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Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası’nda partisinin ve kendisinin Çerçeve Yasa’ya karşı tutumuyla ilgili konuştu. Yeni Parti’de iki ayrı oy kullandığını ve ret oyu verenlerin çoğunlukta olduğunu söyleyen Bakan, diğer partilerde genel başkanların onaylarıyla oy kullanıldığını ifade etti.Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Sizi buraya kim gönderdiyse ona karşı sorumlusunuz, kararınızı sizi seçenlerin iradesiyle verin” dediğini aktaran Bakan, Özel’in tüm olasılıkları hesaba katan bir tutum sergilediğini kaydetti.“Özgür Özel, herkesi tek bir düğmeye bastırıp alkış toplamayı seçmedi” diyen Bakan, şunları söyledi:Kendisinin ‘Hayır’ oyu vermesinin gerekçelerini de paylaşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:“Benim itirazım ise metnin demokratikleşme getiren bir metin olmamasına. Bu metin; yargı bağımsızlığını güçlendiren, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını güvenceye alan, kayyum sorununa çözüm getiren bir metin değil. Adalet Bakanı’nın yargı üzerindeki etkisini görüyoruz. Bu yapı yasamaya ‘yap’ diyebilecek. Yetkinin yürütmede belli insanlara verilmesini doğru bulmuyorum. Yasayı parlamentoya son dakika getirdiler. Bu yasayı milletvekilleri hazırlamadı ve içeriğini bilmiyor. Meclis bir onay mercii de değil. Önerilerimiz komisyonda kabul edilmedi. Ben bu sebeplerden ötürü ‘Hayır’ dedim. YENİ Parti’de ‘Evet’ diyen arkadaşlarımı da savunuyorum. Onların gerekçeleri de ülkemizin çıkarlarını gözetiyor. Arkadaşlarımız, terör örgütünün silah bırakmasını Türkiye’nin ulusal çıkarı olarak görüyor”Bakan, ek olarak silahların bırakılması ve insanların özgürce siyaset yapabilmesine alan açılmasının önemli olduğunu da söyledi.
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, yeni parti, özgür özel, anayasa, meclis
radyo sputnik, radyo, radyo, yeni parti, özgür özel, anayasa, meclis

Çerçeve Yasa gündemi: “Yeni Parti’de vatanseverlik farkı yok”

16:17 11.08.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çerçeve Yasa’ya neden ‘Hayır’ oyu verdiğini “Benim itirazım metnin demokratikleşme getiren bir metin olmamasına” dedi.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası’nda partisinin ve kendisinin Çerçeve Yasa’ya karşı tutumuyla ilgili konuştu. Yeni Parti’de iki ayrı oy kullandığını ve ret oyu verenlerin çoğunlukta olduğunu söyleyen Bakan, diğer partilerde genel başkanların onaylarıyla oy kullanıldığını ifade etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Sizi buraya kim gönderdiyse ona karşı sorumlusunuz, kararınızı sizi seçenlerin iradesiyle verin” dediğini aktaran Bakan, Özel’in tüm olasılıkları hesaba katan bir tutum sergilediğini kaydetti.
“Özgür Özel, herkesi tek bir düğmeye bastırıp alkış toplamayı seçmedi” diyen Bakan, şunları söyledi:
“Bu bir kararsızlık değil, iktidara hazırlanan bir partinin olgunluğu olarak görülmeli. Herkesi öngörerek hamle yapmak zorundayız. İki görüş olması normal. YENİ Parti içerisinde ‘Evet’ diyenlerle ‘Hayır’ diyenler arasında bir vatanseverlik farkı yok. Tüm arkadaşlarımız Cumhuriyet’e son derece bağlı”
Kendisinin ‘Hayır’ oyu vermesinin gerekçelerini de paylaşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:
“Benim itirazım ise metnin demokratikleşme getiren bir metin olmamasına. Bu metin; yargı bağımsızlığını güçlendiren, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını güvenceye alan, kayyum sorununa çözüm getiren bir metin değil. Adalet Bakanı’nın yargı üzerindeki etkisini görüyoruz. Bu yapı yasamaya ‘yap’ diyebilecek. Yetkinin yürütmede belli insanlara verilmesini doğru bulmuyorum. Yasayı parlamentoya son dakika getirdiler. Bu yasayı milletvekilleri hazırlamadı ve içeriğini bilmiyor. Meclis bir onay mercii de değil. Önerilerimiz komisyonda kabul edilmedi. Ben bu sebeplerden ötürü ‘Hayır’ dedim. YENİ Parti’de ‘Evet’ diyen arkadaşlarımı da savunuyorum. Onların gerekçeleri de ülkemizin çıkarlarını gözetiyor. Arkadaşlarımız, terör örgütünün silah bırakmasını Türkiye’nin ulusal çıkarı olarak görüyor”
Bakan, ek olarak silahların bırakılması ve insanların özgürce siyaset yapabilmesine alan açılmasının önemli olduğunu da söyledi.
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