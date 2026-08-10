https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yapay-zekayla-is-yerinde-kazanilan-8-saat-nereye-gidiyor-1107902791.html
Yapay zekayla iş yerinde kazanılan 8 saat nereye gidiyor?
Yapay zekayla iş yerinde kazanılan 8 saat nereye gidiyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Gilda & Partners kurucusu Jilda Bal oldu. Bal... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T17:24+0300
2026-08-10T17:24+0300
2026-08-10T17:24+0300
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Yapay zekanın iş hayatında yaygınlaşmasıyla çalışanların haftalık çalışma süresinde önemli ölçüde zaman kazandığı ortaya çıktı. Ancak araştırmalar, kazanılan bu zamanın çoğunlukla stratejik işlere değil, yeniden operasyonel görevlere ve toplantılara harcandığını gösteriyor. İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Gilda & Partners kurucusu Jilda Bal, yapay zekayla kazanılan zamanın verimliliğe dönüşmesi için işverenlerin bu süreci doğru şekilde yönetmesi gerektiğine dikkat çekti.Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Bal, şöyle aktardı:
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
Yapay zekayla iş yerinde kazanılan 8 saat nereye gidiyor?
Gazeteci Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Gilda & Partners kurucusu Jilda Bal oldu. Bal, ‘Yapay zekayla iş yerinde kazandığımız zamanı neye harcıyoruz?’ sorusunun yanıtını araştırma verileri ışığında verdi.
Yapay zekanın iş hayatında yaygınlaşmasıyla çalışanların haftalık çalışma süresinde önemli ölçüde zaman kazandığı ortaya çıktı. Ancak araştırmalar, kazanılan bu zamanın çoğunlukla stratejik işlere değil, yeniden operasyonel görevlere ve toplantılara harcandığını gösteriyor.
İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Gilda & Partners kurucusu Jilda Bal, yapay zekayla kazanılan zamanın verimliliğe dönüşmesi için işverenlerin bu süreci doğru şekilde yönetmesi gerektiğine dikkat çekti.
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Bal, şöyle aktardı:
“İş yerinde yapay zeka 2026 araştırması 14 ülkede yaklaşık 12 bin çalışanla yapılmış ciddi bir araştırma. Bu araştırmaya göre, yapay zeka çalışanlar tarafından kullanılıyor ama geri kalan süre ne kadar? Ve bu haftada 8 saat olarak belirlenmiş. Haftada 8 saat çok ciddi bir süre. Veriyi ölçüyoruz ama nasıl hayata katıyoruz ona bakmak lazım. Raporda diyor ki çalışan 8 saat kazanıyor ama bu 8 saati nasıl kullanıyor? Genelde yine operasyonel işlerde kullanıyorlarmış örneğin zamansız toplantılar yapılıyormuş. Yani çalışan stratejik anlamda ilerleme kaydedemiyor. Şirketler çalışanı yönlendirmiyor. Bunu sadece çalışana bırakmamak lazım, işverenin yönlendirmesi çok önemli. Çalışanlarda en çok bu yapay zekayı kullanan departmanlar marketing. Pazarlama departmanları, bilgi teknolojileri ve İK da çok kullananlardan. Bu üç departman da süre olarak verim alıyor ama artan vakit başka bir operasyonel işe yöneltiliyor. Firmalar yapay zekayı kullanıyor ama onun takibi lazım, işe geri dönüşü nasıl diye ölçmeleri lazım. Asıl farkı bu verimliliği ölçen firmalar yaratıp rekabet avantajını sağlayacak”