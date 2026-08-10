Yapay zekayla iş yerinde kazanılan 8 saat nereye gidiyor?

“İş yerinde yapay zeka 2026 araştırması 14 ülkede yaklaşık 12 bin çalışanla yapılmış ciddi bir araştırma. Bu araştırmaya göre, yapay zeka çalışanlar tarafından kullanılıyor ama geri kalan süre ne kadar? Ve bu haftada 8 saat olarak belirlenmiş. Haftada 8 saat çok ciddi bir süre. Veriyi ölçüyoruz ama nasıl hayata katıyoruz ona bakmak lazım. Raporda diyor ki çalışan 8 saat kazanıyor ama bu 8 saati nasıl kullanıyor? Genelde yine operasyonel işlerde kullanıyorlarmış örneğin zamansız toplantılar yapılıyormuş. Yani çalışan stratejik anlamda ilerleme kaydedemiyor. Şirketler çalışanı yönlendirmiyor. Bunu sadece çalışana bırakmamak lazım, işverenin yönlendirmesi çok önemli. Çalışanlarda en çok bu yapay zekayı kullanan departmanlar marketing. Pazarlama departmanları, bilgi teknolojileri ve İK da çok kullananlardan. Bu üç departman da süre olarak verim alıyor ama artan vakit başka bir operasyonel işe yöneltiliyor. Firmalar yapay zekayı kullanıyor ama onun takibi lazım, işe geri dönüşü nasıl diye ölçmeleri lazım. Asıl farkı bu verimliliği ölçen firmalar yaratıp rekabet avantajını sağlayacak”