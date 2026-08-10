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Trabzonspor Kulübünden Salah teşekkürü: 'Mutluluk ve gurur kaynağı'
Trabzonspor Kulübünden Salah teşekkürü: 'Mutluluk ve gurur kaynağı'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferinin ardından gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı paylaştı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T14:52+0300
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spor
trabzonspor
mısır
muhammed salah
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer verilen mesajda, Salah'ın Trabzonspor'a katılmasıyla birlikte, başta Mısır olmak üzere dünyanın dört bir yanından kulübe sayısız mesaj ve tebrik dileği ulaştığı belirtildi.Güzel temennilerini ulaştıran herkese teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/trabzonspor-salahin-maasini-acikladi-1107824337.html
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trabzonspor, mısır, muhammed salah
trabzonspor, mısır, muhammed salah

Trabzonspor Kulübünden Salah teşekkürü: 'Mutluluk ve gurur kaynağı'

14:52 10.08.2026
© Hakan Burak AltunözSalah
Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Hakan Burak Altunöz
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Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferinin ardından gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı paylaştı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer verilen mesajda, Salah'ın Trabzonspor'a katılmasıyla birlikte, başta Mısır olmak üzere dünyanın dört bir yanından kulübe sayısız mesaj ve tebrik dileği ulaştığı belirtildi.
Güzel temennilerini ulaştıran herkese teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün Trabzon'dan Kahire'ye, İskenderiye'den Londra'ya, dünyanın farklı şehirlerinde aynı heyecanın paylaşıldığını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bizim için futbol hiçbir zaman yalnızca iki takım arasında oynanan bir oyun olmadı. Bazen iki şehri birbirine bağlayan ortak bir duygu oldu. Bazen iki kültürü birbirine yaklaştırdı. Bazen de binlerce kilometrelik mesafeleri ortadan kaldırdı. Trabzon ise binlerce yıllık tarihi, Karadeniz’in eşsiz doğası, kendine özgü kültürü ve futbolun günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu atmosferiyle eşi benzeri olmayan bir spor şehridir. Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor’un bu eşsiz atmosferini yerinde yaşamak isteyen herkesi Trabzon’a ve stadyumumuz Papara Park’a davet ediyoruz. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin, kapımız açık, şehrimiz açık, tribünlerimiz açık."
Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
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