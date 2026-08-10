https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tbmm-baskani-kurtulmus-surec-tikir-tikir-isleyecek-1107909247.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işleyecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işleyecek

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesini, Terörsüz Türkiye yolunda... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T23:35+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.TBMM Başkanı Kurtulmuş, ''Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Bu başarı sadece bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır. Dikkatle, titizlikle süreci takip edeceğiz. Milletçe süreci sahiplendiğimizi ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim'' dedi.Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Bahçeli, teklifin yasalaşmasıyla ilgili, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlesme-kanun-teklifi-mecliste-kabul-edildi-1107907920.html

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numan kurtulmuş, haberler, türkiye, tbmm, meclis, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu