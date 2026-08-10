Musa Anter cinayetinde 34 yıl sonra yeni başvuru

“Faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanlığı’ndan açıklamalar vardı. Gazeteci-yazar Musa Anter cinayeti davası 2022 yılında zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüştü. 4 yıl sonra dosyanın tekrar açılması için Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçlar daire başkanlığına Musa Anter’in kızı tarafından başvuru yapıldı. 400 sayfadan oluşan bir başvuru dosyası gönderildi. 34 yıl önce işlenmişti o cinayet. O cinayete ilişkin pek çok beyan ve iddia da o dosyada yer aldı. 20 Eylül 1992’de Diyabakır’da uğradığı bir silahlı saldırı sonrası öldürülmüştü Musa Anter. Orada da yaralananlar vardı. Uzun yıllar faili meçhul olarak kaldı. Anter cinayeti davası son nokta itibarıyla 21 Eylül 2022’de düşürüldü. Ailesinin de davanın tekrar açılması yönünde bir talebi var. 90’lı yılları hep konuşuyoruz, ülke olarak aradan 50 yıl bile geçse o gerçeklerle yüz yüze kalmazsak yeni cinayetlerin önlenmesinde başarısız oluruz.”