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Musa Anter cinayetinde 34 yıl sonra yeni başvuru
Musa Anter cinayetinde 34 yıl sonra yeni başvuru
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 2022 yılında zaman aşımına uğrayan Musa Anter cinayeti... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T10:28+0300
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Gazeteci-yazar Musa Anter cinayeti davasının zamanaşımı gerekçesiyle 2022 yılında düşürülmesinden dört yıl sonra, dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldı. Anter’in kızı Rahşan Yorozlu’nun avukatı Bişar Abdi Alinak’ın hazırlığı 400 sayfayı aşan başvuru dosyasında, 34 yıl önce işlenen cinayete ilişkin tüm belge, karar, beyan ve itiraflar bütün detaylarıyla aktarıldı.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, faili meçhul cinayetlerle yüz yüze gelinmezse yeni cinayetlerin önlenmesine başarısız olunacağını vurguladı.Özgan, şöyle aktardı:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, musa anter, adalet bakanlığı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, musa anter, adalet bakanlığı

Musa Anter cinayetinde 34 yıl sonra yeni başvuru

10:28 10.08.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 2022 yılında zaman aşımına uğrayan Musa Anter cinayeti için Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru oldu. Özgan, “Ülke olarak o cinayetlerle yüz yüze kalmazsak yeni cinayetlerin önlenmesinde başarısız oluruz” dedi.
Gazeteci-yazar Musa Anter cinayeti davasının zamanaşımı gerekçesiyle 2022 yılında düşürülmesinden dört yıl sonra, dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldı.
Anter’in kızı Rahşan Yorozlu’nun avukatı Bişar Abdi Alinak’ın hazırlığı 400 sayfayı aşan başvuru dosyasında, 34 yıl önce işlenen cinayete ilişkin tüm belge, karar, beyan ve itiraflar bütün detaylarıyla aktarıldı.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, faili meçhul cinayetlerle yüz yüze gelinmezse yeni cinayetlerin önlenmesine başarısız olunacağını vurguladı.
Özgan, şöyle aktardı:
“Faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanlığı’ndan açıklamalar vardı. Gazeteci-yazar Musa Anter cinayeti davası 2022 yılında zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüştü. 4 yıl sonra dosyanın tekrar açılması için Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçlar daire başkanlığına Musa Anter’in kızı tarafından başvuru yapıldı. 400 sayfadan oluşan bir başvuru dosyası gönderildi. 34 yıl önce işlenmişti o cinayet. O cinayete ilişkin pek çok beyan ve iddia da o dosyada yer aldı. 20 Eylül 1992’de Diyabakır’da uğradığı bir silahlı saldırı sonrası öldürülmüştü Musa Anter. Orada da yaralananlar vardı. Uzun yıllar faili meçhul olarak kaldı. Anter cinayeti davası son nokta itibarıyla 21 Eylül 2022’de düşürüldü. Ailesinin de davanın tekrar açılması yönünde bir talebi var. 90’lı yılları hep konuşuyoruz, ülke olarak aradan 50 yıl bile geçse o gerçeklerle yüz yüze kalmazsak yeni cinayetlerin önlenmesinde başarısız oluruz.”
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