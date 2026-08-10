https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/genc-cografyacilar-istanbulda-50-ulkeden-184-katilimci-1107902386.html
Genç coğrafyacılar İstanbul’da: 50 ülkeden 184 katılımcı
Genç coğrafyacılar İstanbul’da: 50 ülkeden 184 katılımcı
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda yaptığı açıklamalarda bu yıl İstanbul’da düzenlenecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’na 150... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T17:20+0300
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Komite Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, İstanbul’da düzenlenecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı hakkında bilgiler verdi.Dünyanın 50 ülkesinden 184 öğrencinin katılacağı ve 11-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatla ilgili konuşan Gönençgil, katılımcıların belirli parkurlara götürüleceği ve rotalarla ilgili sorular sorulacağını söyledi. Olimpiyat sayesinde lise çağındaki çocukların büyük bir kısmının ilk kez yurt dışına çıkacağını söyleyen Gönençgil, “Çocukların ilk gördükleri yer İstanbul olacak. Bu sürece zihnen ve fiziken hazırlandık. 50 ülkeden 184 öğrenci katılacak, ödüller ise altın, gümüş ve bronz madalya şeklinde olacak. Soru biçimleri üç temel alanda olacak. Okuduğunu anlamaya dayalı yazılı sınav, arazi sınavı ve multimedya sınavı yapılacak. Sorular ekran başından cevaplanabilecek” dedi.“Öğrenciler sınava ikinci kez başvurabiliyor”Öğrenci seçiminin bir yıl önceden başladığını aktaran Gönençgil, bu yıl sınava 1500 öğrencinin girdiği bilgisini verdi. Sınav duyurularının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapıldığını söyleyen Gönençgil, yapılacak son sınavın İngilizce olduğunu belirtti. Gönençgil şunları aktardı:“Ders sayılarının artması gerek”“Müfredat konusunda gözden geçirmemiz gereken şeyler var” coğrafyanın sadece sosyal bir bilim olmadığını matematik ve fen ile de iç içe olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:
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Genç coğrafyacılar İstanbul’da: 50 ülkeden 184 katılımcı
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda yaptığı açıklamalarda bu yıl İstanbul’da düzenlenecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’na 150 ülkeden 184 öğrencinin katılacağını söyledi. Gönençgil, coğrafya derslerine verilen ağırlığın artırılması gerektiğini söyledi.
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Komite Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, İstanbul’da düzenlenecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı hakkında bilgiler verdi.
Dünyanın 50 ülkesinden 184 öğrencinin katılacağı ve 11-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatla ilgili konuşan Gönençgil, katılımcıların belirli parkurlara götürüleceği ve rotalarla ilgili sorular sorulacağını söyledi. Olimpiyat sayesinde lise çağındaki çocukların büyük bir kısmının ilk kez yurt dışına çıkacağını söyleyen Gönençgil, “Çocukların ilk gördükleri yer İstanbul olacak. Bu sürece zihnen ve fiziken hazırlandık. 50 ülkeden 184 öğrenci katılacak, ödüller ise altın, gümüş ve bronz madalya şeklinde olacak. Soru biçimleri üç temel alanda olacak. Okuduğunu anlamaya dayalı yazılı sınav, arazi sınavı ve multimedya sınavı yapılacak. Sorular ekran başından cevaplanabilecek” dedi.
“Öğrenciler sınava ikinci kez başvurabiliyor”
Öğrenci seçiminin bir yıl önceden başladığını aktaran Gönençgil, bu yıl sınava 1500 öğrencinin girdiği bilgisini verdi. Sınav duyurularının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapıldığını söyleyen Gönençgil, yapılacak son sınavın İngilizce olduğunu belirtti. Gönençgil şunları aktardı:
“Son raddede dört öğrenci kalıyor ve onları Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kampa alıyoruz. Belli okullara odaklanmıyoruz. Öğrencilerimiz Türkiye’nin her yerinden olabiliyor. Öğrenciler bu sınava tekrar başvurabiliyor. Sınava ikinci kez girmek mümkün. Öğretmenler de öğrenciler gibi sınava girip olimpiyat temelli eğitimler alabiliyor. Sonunda olimpiyat öğretmeni olabiliyorlar”
“Ders sayılarının artması gerek”
“Müfredat konusunda gözden geçirmemiz gereken şeyler var” coğrafyanın sadece sosyal bir bilim olmadığını matematik ve fen ile de iç içe olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:
“Coğrafyayı ‘sosyal bilim’ olarak kısıtlamamak gerekiyor. Coğrafya derslerinin sayısı düşük eğer ders sayıları artarsa bu alanda daha da ilerleyebileceğiz. Coğrafya hayatın ve yaşamın kendisi. Bugün yaşanan gelişmelerin arkasında coğrafya var. Doğru yorumlar yapabilmek için coğrafya bilmek gerekiyor. Tarih ve coğrafya birbiriyle bağlantılı. İklim değişikliğini anlamak için de temel coğrafya bilgilerine ihtiyaç var”