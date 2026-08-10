https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/genc-cografyacilar-istanbulda-50-ulkeden-184-katilimci-1107902386.html

Genç coğrafyacılar İstanbul’da: 50 ülkeden 184 katılımcı

Genç coğrafyacılar İstanbul’da: 50 ülkeden 184 katılımcı

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda yaptığı açıklamalarda bu yıl İstanbul’da düzenlenecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’na 150... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:20+0300

2026-08-10T17:20+0300

2026-08-10T17:20+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

tübi̇tak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Komite Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, İstanbul’da düzenlenecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı hakkında bilgiler verdi.Dünyanın 50 ülkesinden 184 öğrencinin katılacağı ve 11-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatla ilgili konuşan Gönençgil, katılımcıların belirli parkurlara götürüleceği ve rotalarla ilgili sorular sorulacağını söyledi. Olimpiyat sayesinde lise çağındaki çocukların büyük bir kısmının ilk kez yurt dışına çıkacağını söyleyen Gönençgil, “Çocukların ilk gördükleri yer İstanbul olacak. Bu sürece zihnen ve fiziken hazırlandık. 50 ülkeden 184 öğrenci katılacak, ödüller ise altın, gümüş ve bronz madalya şeklinde olacak. Soru biçimleri üç temel alanda olacak. Okuduğunu anlamaya dayalı yazılı sınav, arazi sınavı ve multimedya sınavı yapılacak. Sorular ekran başından cevaplanabilecek” dedi.“Öğrenciler sınava ikinci kez başvurabiliyor”Öğrenci seçiminin bir yıl önceden başladığını aktaran Gönençgil, bu yıl sınava 1500 öğrencinin girdiği bilgisini verdi. Sınav duyurularının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapıldığını söyleyen Gönençgil, yapılacak son sınavın İngilizce olduğunu belirtti. Gönençgil şunları aktardı:“Ders sayılarının artması gerek”“Müfredat konusunda gözden geçirmemiz gereken şeyler var” coğrafyanın sadece sosyal bir bilim olmadığını matematik ve fen ile de iç içe olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, tübi̇tak