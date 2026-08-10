https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/belediye-baskani-ramazan-topcu-iskeleden-dusup-yaralandi-1107887396.html

Belediye Başkanı Ramazan Topçu iskeleden düşüp yaralandı

Belediye Başkanı Ramazan Topçu iskeleden düşüp yaralandı

Sputnik Türkiye

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaparken çıktığı iskeleden düşüp, yaralandı 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T10:45+0300

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belediye

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Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, önceki gün kendisine ait arı kovanlarının bakımı yapmak için çıktığı iskeleden dengesini kaybedip, düştü.Topçu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topçu'nun dirsek ve parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, hastanede Topçu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/yamac-parasutu-isletmenin-catisina-dustu-hastaneye-kaldirildilar-1107848810.html

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