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Belediye Başkanı Ramazan Topçu iskeleden düşüp yaralandı
Belediye Başkanı Ramazan Topçu iskeleden düşüp yaralandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaparken çıktığı iskeleden düşüp, yaralandı 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, önceki gün kendisine ait arı kovanlarının bakımı yapmak için çıktığı iskeleden dengesini kaybedip, düştü.Topçu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topçu'nun dirsek ve parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, hastanede Topçu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
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rize, tunca, belediye
rize, tunca, belediye

Belediye Başkanı Ramazan Topçu iskeleden düşüp yaralandı

10:45 10.08.2026
Belediye Başkanı Ramazan Topçu
Belediye Başkanı Ramazan Topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaparken çıktığı iskeleden düşüp, yaralandı
Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, önceki gün kendisine ait arı kovanlarının bakımı yapmak için çıktığı iskeleden dengesini kaybedip, düştü.
Topçu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topçu'nun dirsek ve parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.
AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, hastanede Topçu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
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