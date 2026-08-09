https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/gozler-enflasyon-verilerinde-merkez-bankasi-yilin-3uncu-enflasyon-raporunu-13-agustosta-istanbulda-1107873435.html
Gözler enflasyon verilerinde: Merkez Bankası, yılın 3'üncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak
Gözler enflasyon verilerinde: Merkez Bankası, yılın 3'üncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T10:41+0300
2026-08-09T10:41+0300
2026-08-09T10:41+0300
ekonomi̇
merkez bankası
enflasyon
enflasyon farkı
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TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.Enflasyon hedefi değişecek mi?Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu mayısta açıklamıştı. Orta Doğu'daki savaş ve artan petrol fiyatlarının enflasyona etkisi nedeniyle ikinci raporda tahminler güncellenmiş, 2026, 2027 ve 2028 yılı enflasyon tahminleri yukarı çekilmişti.Tahminler yukarı revize edilmiştiMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Karahan, enflasyon ara hedefinin de güncellendiğini belirtmişti. 2026 yılı ara hedefinin yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefinin yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefinin ise yüzde 9 seviyesine yükseltildiğini söylemişti.Belirsizlik vurgusuKarahan ayrıca, "İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı, ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra 'tahmin belirsizliğinin iletişimine' dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor." vurgusu yapmıştı.Son açıklanan temmuz ayı verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesine yükseldi. Enflasyon hedeflerinde bir değişiklik olup olmayacağı, perşembe günü açıklanacak raporla netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/tcmb-paylasti-yil-sonu-enflasyon-dolar-ve-faiz-tahminleri-aciklandi-1107387623.html
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merkez bankası, enflasyon, enflasyon farkı
merkez bankası, enflasyon, enflasyon farkı
Gözler enflasyon verilerinde: Merkez Bankası, yılın 3'üncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
Enflasyon hedefi değişecek mi?
Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu mayısta açıklamıştı. Orta Doğu'daki savaş ve artan petrol fiyatlarının enflasyona etkisi nedeniyle ikinci raporda tahminler güncellenmiş, 2026, 2027 ve 2028 yılı enflasyon tahminleri yukarı çekilmişti.
Tahminler yukarı revize edilmişti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Karahan, enflasyon ara hedefinin de güncellendiğini belirtmişti. 2026 yılı ara hedefinin yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefinin yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefinin ise yüzde 9 seviyesine yükseltildiğini söylemişti.
Karahan ayrıca, "İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı, ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra 'tahmin belirsizliğinin iletişimine' dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor." vurgusu yapmıştı.
Son açıklanan temmuz ayı verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesine yükseldi. Enflasyon hedeflerinde bir değişiklik olup olmayacağı, perşembe günü açıklanacak raporla netlik kazanacak.