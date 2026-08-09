https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/arnavutkoyde-yolcu-otobusu-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1107876539.html

Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T13:14+0300

2026-08-09T13:14+0300

2026-08-09T17:08+0300

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Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza anı kameralara yansıdıİstanbul'daki trafik kazasına ait görüntüler İETT kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün hızla İETT otobüsüne çarptığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/eskisehirde-otomobil-tir-ve-cop-kamyonu-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1107849393.html

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