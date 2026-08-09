Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/arnavutkoyde-yolcu-otobusu-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1107876539.html
Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T13:14+0300
2026-08-09T17:08+0300
türki̇ye
arnavutköy
i̇ett
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107876831_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f1fbb010bc5530fc453fb1fa7831b0ce.jpg
Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza anı kameralara yansıdıİstanbul'daki trafik kazasına ait görüntüler İETT kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün hızla İETT otobüsüne çarptığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/eskisehirde-otomobil-tir-ve-cop-kamyonu-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1107849393.html
türki̇ye
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107876831_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_712f5df6035b5ff127512febbb899f57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arnavutköy, i̇ett, türkiye
arnavutköy, i̇ett, türkiye

Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

13:14 09.08.2026 (güncellendi: 17:08 09.08.2026)
© Emirhan YeşilArnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© Emirhan Yeşil
Abone ol
Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor.
Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 65 ACY 030 plakalı yolcu otobüsü, 34 TN 1835 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yolcu otobüsünün sürücüsü ve İETT otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

İstanbul'daki trafik kazasına ait görüntüler İETT kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde yolcu otobüsünün hızla İETT otobüsüne çarptığı görülüyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
TÜRKİYE
Eskişehir'de otomobil, tır ve çöp kamyonu çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
7 Ağustos, 15:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала