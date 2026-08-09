https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ahmet-hakandan-mekke-anlasmasi-yorumu-mekke-anlasmasinin-dini-mezhepsel-ideolojik-herhangi-bir-yonu-1107872898.html
Ahmet Hakan'dan Mekke Anlaşması yorumu: 'Mekke Anlaşması’nın dini, mezhepsel, ideolojik herhangi bir yönü bulunmuyor'
Ahmet Hakan'dan Mekke Anlaşması yorumu: 'Mekke Anlaşması’nın dini, mezhepsel, ideolojik herhangi bir yönü bulunmuyor'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin 'Mekke Anlaşması’nın dini, mezhepsel, ideolojik herhangi bir yönü bulunmuyor' dedi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T09:53+0300
2026-08-09T09:53+0300
2026-08-09T09:53+0300
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Ahmet Hakan, Mekke Anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu."Ne oluyor? Sünni blok mu oluşturuluyor? İslam NATO’su mu ortaya çıkıyor?" diye soran Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/fidandan-mekke-anlasmasi-aciklamasi-teknik-olarak-nato-antlasmasinin-kolektif-savunmaya-iliskin-5-1107869067.html
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ahmet hakan, i̇ran, mekke, afganistan, nato, türkiye
ahmet hakan, i̇ran, mekke, afganistan, nato, türkiye
Ahmet Hakan'dan Mekke Anlaşması yorumu: 'Mekke Anlaşması’nın dini, mezhepsel, ideolojik herhangi bir yönü bulunmuyor'
Ahmet Hakan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin 'Mekke Anlaşması’nın dini, mezhepsel, ideolojik herhangi bir yönü bulunmuyor' dedi.
Ahmet Hakan, Mekke Anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.
"Ne oluyor? Sünni blok mu oluşturuluyor? İslam NATO’su mu ortaya çıkıyor?" diye soran Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara dikkat çekti:
"Mekke Anlaşması’nın dini, mezhepsel, ideolojik herhangi bir yönü bulunmuyor. Anlaşmaya imza atanların böyle bir iddiası yok, böyle bir yaklaşımı yok, böyle bir niyeti yok. Anlaşmanın Mekke’de imzalanması ortak değerlere sembolik bir vurgudan başka bir şey değil. Mekke Anlaşması, İran ve İsrail’e karşı mı? İsrail’in ya da İran’ın bu anlaşmadan rahatsız olmasının reel bir karşılığı yok. Mekke Anlaşması ne İsrail’e karşı, ne de İran’a karşı. Temel hedef şu: Barışı, istikrarı ve refahı korumak. İran, Suudi Arabistan’a karşı saldırdığında ya da Afganistan ile Pakistan arasında çatışma çıktığında Türkiye buralarda savaşa mı girecek? Hayır, girmeyecek. Üçlü ittifak, etkin caydırıcılığı amaçlıyor. Üç ülke aynı ittifak içinde yer alarak çok yüksek bir caydırıcılık kapasitesine ulaşacak. Bu yüksek kapasite, ortaya çıkabilecek çatışma risklerini önlemek açısından büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca böyle bir ittifak olmasına rağmen... Askeri harekât kararları, her zaman olduğu gibi yine anayasal düzen ve ulusal karar mekanizmalarında alınacak."