https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/world-skate-rus-sporcular-uzerindeki-kisitlamalari-kaldirdi-1107862828.html

World Skate, Rus sporcular üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı

World Skate, Rus sporcular üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı

Sputnik Türkiye

World Skate, Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdi. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

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Uluslararası Paten Sporları Federasyonu'nun (World Skate), Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdiği bildirildi.Rusya Kaykay ve Paten Sporları Federasyonu (Skate Russia), Telegram kanalından yaptığı açıklamada World Skate Yürütme Kurulu’nun, Rus sporculara uygulanan kısıtlamaları kaldırarak, kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdiğini duyurdu.Açıklamaya göre, Skate Russia ayrıca World Skate’te Rusya'yı temsil eden tek kuruluş olarak onaylandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/moskovada-grand-skate-tour-turnuvasi-duzenlendi-kaykay-ortak-dilimiz-1098817234.html

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