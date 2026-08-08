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World Skate, Rus sporcular üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı
World Skate, Rus sporcular üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı
Sputnik Türkiye
World Skate, Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdi. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Paten Sporları Federasyonu'nun (World Skate), Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdiği bildirildi.Rusya Kaykay ve Paten Sporları Federasyonu (Skate Russia), Telegram kanalından yaptığı açıklamada World Skate Yürütme Kurulu’nun, Rus sporculara uygulanan kısıtlamaları kaldırarak, kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdiğini duyurdu.Açıklamaya göre, Skate Russia ayrıca World Skate’te Rusya'yı temsil eden tek kuruluş olarak onaylandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/moskovada-grand-skate-tour-turnuvasi-duzenlendi-kaykay-ortak-dilimiz-1098817234.html
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rusya, rus sporcular, telegram
rusya, rus sporcular, telegram

World Skate, Rus sporcular üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı

11:31 08.08.2026
Grand Skate Tour
Grand Skate Tour - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
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World Skate, Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdi.
Uluslararası Paten Sporları Federasyonu'nun (World Skate), Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdiği bildirildi.
Rusya Kaykay ve Paten Sporları Federasyonu (Skate Russia), Telegram kanalından yaptığı açıklamada World Skate Yürütme Kurulu’nun, Rus sporculara uygulanan kısıtlamaları kaldırarak, kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışmalara katılmasına izin verdiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Skate Russia ayrıca World Skate’te Rusya'yı temsil eden tek kuruluş olarak onaylandı.
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