https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/trumpin-eski-avukati-todd-blanche-abd-adalet-bakani-olarak-senatodan-onay-aldi-1107863246.html
Trump'ın eski avukatı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
Trump'ın eski avukatı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Todd Blanche'ın başsavcı olarak atanmasını onayladı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T12:16+0300
2026-08-08T12:16+0300
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ABD Senatosu, Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Todd Blanche'ın ABD başsavcısı olarak atanmasını onayladı.ABD medyasına göre, Blanche'ın adaylığı Senato'da yapılan oylamada kabul edildi. Louisiana Senatörü Bill Cassidy, Blanche lehinde oy kullanan son isim olurken, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski adaylığa karşı oy verdi. Demokrat senatörlerin tamamı ise Blanche'ın adaylığını reddetti.Cassidy, kararını açıklarken Blanche'ın "mükemmel olmadığını" belirterek, seçimin Blanche ile mevcut başsavcı vekili arasında olduğunu ve Blanche'ın Adalet Bakanlığını daha etkin yönetebileceğini düşündüğünü söyledi.Adaylığı haftalarca beklemede kaldıBlanche'ın adaylığı, haftalar boyunca Senato'da beklemede kaldı. Cumhuriyetçi senatörlerin bir bölümü, Adalet Bakanlığının yaklaşık 1,8 milyar dolarlık "silahlandırma karşıtı fon" oluşturulmasına yönelik anlaşması ve bu kapsamda Trump, oğulları ile şirketlerine yönelik vergi dokunulmazlığı sağlanması iddiaları nedeniyle adaylığa itiraz etti.Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Blanche'a karşı oy kullanacağını açıklarken söz konusu fonun Senato'daki adaylık süreci nedeniyle gündemden çıkarıldığını ve oylamanın ardından Senatonun bu konudaki etkisinin sona ereceğini savundu.Teksas Senatörü John Cornyn ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ise Blanche'ın fonun hayata geçirilmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmesini ve ABD Vergi Dairesi (IRS) ile yapılan anlaşmanın kapsamını netleştirmesini sağladı.Bu güvencelerin ardından Cornyn ve Tillis Blanche'ı destekledi. Blanche'ın adaylığı Senato Yargı Komitesinden de az farkla geçti.Bondi görevden alınmıştıABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Nisan ayında Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını sosyal medyadan duyurmuştu. Bondi'nin yerine Todd Blanche'nin Başsavcı Vekili olarak görev yapacağını aktarmıştı.
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abd, donald trump, pam bondi, todd blanche
abd, donald trump, pam bondi, todd blanche
Trump'ın eski avukatı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
ABD Senatosu, Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Todd Blanche'ın başsavcı olarak atanmasını onayladı.
ABD Senatosu, Donald Trump'ın eski kişisel avukatı Todd Blanche'ın ABD başsavcısı olarak atanmasını onayladı.
ABD medyasına göre, Blanche'ın adaylığı Senato'da yapılan oylamada kabul edildi. Louisiana Senatörü Bill Cassidy, Blanche lehinde oy kullanan son isim olurken, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski adaylığa karşı oy verdi. Demokrat senatörlerin tamamı ise Blanche'ın adaylığını reddetti.
Cassidy, kararını açıklarken Blanche'ın "mükemmel olmadığını" belirterek, seçimin Blanche ile mevcut başsavcı vekili arasında olduğunu ve Blanche'ın Adalet Bakanlığını daha etkin yönetebileceğini düşündüğünü söyledi.
Adaylığı haftalarca beklemede kaldı
Blanche'ın adaylığı, haftalar boyunca Senato'da beklemede kaldı. Cumhuriyetçi senatörlerin bir bölümü, Adalet Bakanlığının yaklaşık 1,8 milyar dolarlık "silahlandırma karşıtı fon" oluşturulmasına yönelik anlaşması ve bu kapsamda Trump, oğulları ile şirketlerine yönelik vergi dokunulmazlığı sağlanması iddiaları nedeniyle adaylığa itiraz etti.
Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Blanche'a karşı oy kullanacağını açıklarken söz konusu fonun Senato'daki adaylık süreci nedeniyle gündemden çıkarıldığını ve oylamanın ardından Senatonun bu konudaki etkisinin sona ereceğini savundu.
Teksas Senatörü John Cornyn ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ise Blanche'ın fonun hayata geçirilmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmesini ve ABD Vergi Dairesi (IRS) ile yapılan anlaşmanın kapsamını netleştirmesini sağladı.
Bu güvencelerin ardından Cornyn ve Tillis Blanche'ı destekledi. Blanche'ın adaylığı Senato Yargı Komitesinden de az farkla geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Nisan ayında Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını sosyal medyadan duyurmuştu. Bondi'nin yerine Todd Blanche'nin Başsavcı Vekili olarak görev yapacağını aktarmıştı.