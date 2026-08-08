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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/munih-guvenlik-konferansi-baskani-ab-ve-natonun-leipzighalledeki-iha-olayina-tepki-vermeleri-1107857512.html
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı: AB ve NATO’nun Leipzig/Halle’deki İHA olayına tepki vermeleri gerekiyor
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı: AB ve NATO’nun Leipzig/Halle’deki İHA olayına tepki vermeleri gerekiyor
Sputnik Türkiye
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Leipzig/Halle Havalimanı’nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının sadece ulusal düzeyde değil, AB ve... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T00:12+0300
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dünya
wolfgang ischinger
münih güvenlik konferansı
almanya
leipzig
halle
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nato
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Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı’nın kargo bölümündeki güvenlik alanında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Alman güvenlik birimleri, İHA’nın çarşambayı perşembeye bağlayan gece havalimanı personeli tarafından fark edildiğini bildirdi. Bild gazetesi, patlayıcı taşıyan İHA'nın yakınında Ukrayna’ya ait uçakların bulunduğunu belirtti. Leipzig/Halle Havalimanı, Ukrayna’ya yönelik hava taşımacılığı açısından önemli bir merkez olarak gösteriliyor.Ischinger, Welt televizyonuna yaptığı değerlendirmede, olayın yalnızca Almanya’nın tek taraflı tepkisiyle ele alınmasının yanlış olacağını belirterek, “İlk adım olarak üyesi olduğumuz kurumları devreye sokmalıyız. Önce Avrupa Birliği, ardından da belki tam da ülkemizin temel dış politika ve güvenlik çıkarlarını ilgilendiren bu tür bir durum için NATO” ifadelerini kullandı.Buna karşın, NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında resmi istişare talep etmenin şu aşamada erken olacağını vurgulayan Ischinger, “Bunu yanlış bulmam, ancak bunun anlamlı olabilmesi için NATO’daki Alman temsilcinin şunu söyleyebilmesi gerekir: Kimin yaptığını biliyoruz. Şu anda yalnızca spekülasyon yapabiliyoruz. Bu şartlar altında konuyu NATO’ya taşımak gerçekten faydalı olmayacaktır” dedi. Ischinger, olaydan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesinin Alman hükümeti için “kritik görev” olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce, Bundestag milletvekili Roderich Kiesewetter, Euractiv’e yaptığı açıklamada, İHA olayı nedeniyle Alman hükümetinin NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi uyarınca istişare talep etmesi gerektiğini savunmuştu.Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği ise, Almanya’daki “yeni bir Rus karşıtı histeri dalgasından” endişe duyduklarını belirterek, olayın Kiev rejimi ve Avrupa elitlerinin “militarist kanadının” amaçlarına hizmet eden, “aceleyle kurgulanmış bir provokasyon” olduğunu kaydetti. Büyükelçilik, Almanya’ya yönelik gerçek tehdidin, “aslında var olmayan Rus ‘hibrit saldırıları’ değil, Rusya ile savaş senaryoları hazırlayan siyasetçiler” olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-disisleri-almanya-2-dunya-savasinin-derslerini-bilincli-olarak-goz-ardi-ediyor-1107836195.html
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wolfgang ischinger, münih güvenlik konferansı, almanya, leipzig, halle , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato, ab, kiev, roderich kiesewetter, avrupa, welt
wolfgang ischinger, münih güvenlik konferansı, almanya, leipzig, halle , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato, ab, kiev, roderich kiesewetter, avrupa, welt

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı: AB ve NATO’nun Leipzig/Halle’deki İHA olayına tepki vermeleri gerekiyor

00:12 08.08.2026
© Sputnik / Viktor ToloçkoMünih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Viktor Toloçko
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Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Leipzig/Halle Havalimanı’nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının sadece ulusal düzeyde değil, AB ve NATO nezdinde de ele alınması gerektiğini söyledi. Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği ise olayı Kiev ve Avrupalı “militaristlerin” çıkarına düzenlenmiş bir provokasyon olarak nitelendirdi.
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı’nın kargo bölümündeki güvenlik alanında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Alman güvenlik birimleri, İHA’nın çarşambayı perşembeye bağlayan gece havalimanı personeli tarafından fark edildiğini bildirdi. Bild gazetesi, patlayıcı taşıyan İHA'nın yakınında Ukrayna’ya ait uçakların bulunduğunu belirtti. Leipzig/Halle Havalimanı, Ukrayna’ya yönelik hava taşımacılığı açısından önemli bir merkez olarak gösteriliyor.
Ischinger, Welt televizyonuna yaptığı değerlendirmede, olayın yalnızca Almanya’nın tek taraflı tepkisiyle ele alınmasının yanlış olacağını belirterek, “İlk adım olarak üyesi olduğumuz kurumları devreye sokmalıyız. Önce Avrupa Birliği, ardından da belki tam da ülkemizin temel dış politika ve güvenlik çıkarlarını ilgilendiren bu tür bir durum için NATO” ifadelerini kullandı.
Buna karşın, NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında resmi istişare talep etmenin şu aşamada erken olacağını vurgulayan Ischinger, “Bunu yanlış bulmam, ancak bunun anlamlı olabilmesi için NATO’daki Alman temsilcinin şunu söyleyebilmesi gerekir: Kimin yaptığını biliyoruz. Şu anda yalnızca spekülasyon yapabiliyoruz. Bu şartlar altında konuyu NATO’ya taşımak gerçekten faydalı olmayacaktır” dedi. Ischinger, olaydan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesinin Alman hükümeti için “kritik görev” olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce, Bundestag milletvekili Roderich Kiesewetter, Euractiv’e yaptığı açıklamada, İHA olayı nedeniyle Alman hükümetinin NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi uyarınca istişare talep etmesi gerektiğini savunmuştu.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği ise, Almanya’daki “yeni bir Rus karşıtı histeri dalgasından” endişe duyduklarını belirterek, olayın Kiev rejimi ve Avrupa elitlerinin “militarist kanadının” amaçlarına hizmet eden, “aceleyle kurgulanmış bir provokasyon” olduğunu kaydetti. Büyükelçilik, Almanya’ya yönelik gerçek tehdidin, “aslında var olmayan Rus ‘hibrit saldırıları’ değil, Rusya ile savaş senaryoları hazırlayan siyasetçiler” olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
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