https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/munih-guvenlik-konferansi-baskani-ab-ve-natonun-leipzighalledeki-iha-olayina-tepki-vermeleri-1107857512.html

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı: AB ve NATO’nun Leipzig/Halle’deki İHA olayına tepki vermeleri gerekiyor

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı: AB ve NATO’nun Leipzig/Halle’deki İHA olayına tepki vermeleri gerekiyor

Sputnik Türkiye

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Leipzig/Halle Havalimanı’nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının sadece ulusal düzeyde değil, AB ve... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T00:12+0300

2026-08-08T00:12+0300

2026-08-08T00:12+0300

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Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı’nın kargo bölümündeki güvenlik alanında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Alman güvenlik birimleri, İHA’nın çarşambayı perşembeye bağlayan gece havalimanı personeli tarafından fark edildiğini bildirdi. Bild gazetesi, patlayıcı taşıyan İHA'nın yakınında Ukrayna’ya ait uçakların bulunduğunu belirtti. Leipzig/Halle Havalimanı, Ukrayna’ya yönelik hava taşımacılığı açısından önemli bir merkez olarak gösteriliyor.Ischinger, Welt televizyonuna yaptığı değerlendirmede, olayın yalnızca Almanya’nın tek taraflı tepkisiyle ele alınmasının yanlış olacağını belirterek, “İlk adım olarak üyesi olduğumuz kurumları devreye sokmalıyız. Önce Avrupa Birliği, ardından da belki tam da ülkemizin temel dış politika ve güvenlik çıkarlarını ilgilendiren bu tür bir durum için NATO” ifadelerini kullandı.Buna karşın, NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında resmi istişare talep etmenin şu aşamada erken olacağını vurgulayan Ischinger, “Bunu yanlış bulmam, ancak bunun anlamlı olabilmesi için NATO’daki Alman temsilcinin şunu söyleyebilmesi gerekir: Kimin yaptığını biliyoruz. Şu anda yalnızca spekülasyon yapabiliyoruz. Bu şartlar altında konuyu NATO’ya taşımak gerçekten faydalı olmayacaktır” dedi. Ischinger, olaydan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesinin Alman hükümeti için “kritik görev” olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce, Bundestag milletvekili Roderich Kiesewetter, Euractiv’e yaptığı açıklamada, İHA olayı nedeniyle Alman hükümetinin NATO Anlaşması’nın 4’üncü maddesi uyarınca istişare talep etmesi gerektiğini savunmuştu.Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği ise, Almanya’daki “yeni bir Rus karşıtı histeri dalgasından” endişe duyduklarını belirterek, olayın Kiev rejimi ve Avrupa elitlerinin “militarist kanadının” amaçlarına hizmet eden, “aceleyle kurgulanmış bir provokasyon” olduğunu kaydetti. Büyükelçilik, Almanya’ya yönelik gerçek tehdidin, “aslında var olmayan Rus ‘hibrit saldırıları’ değil, Rusya ile savaş senaryoları hazırlayan siyasetçiler” olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-disisleri-almanya-2-dunya-savasinin-derslerini-bilincli-olarak-goz-ardi-ediyor-1107836195.html

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