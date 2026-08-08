https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bakan-tekin-milyonlarca-ogrencinin-merak-ettigi-soruyu-yanitladi-yksde-degisiklik-yapilacak-mi--1107862932.html
Bakan Tekin milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu yanıtladı: YKS'de değişiklik yapılacak mı?
Bakan Tekin milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu yanıtladı: YKS'de değişiklik yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrencinin merak ettiği YKS'de değişiklik yapılacak mı sorusunu yanıtladı. Bakan Tekin, sınav sisteminin... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T11:37+0300
2026-08-08T11:37+0300
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
üniversite sınavı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
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Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sistemiyle ilgili değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek" dedi. YKS değişecek mi?Bakan Tekin, sınav sisteminde değişiklik olup olmayacağı yönündeki sorulara yanıt verdi.Bakanlığın sınav sistemini değiştireceği yönündeki söylemlerin tamamen yanlış olduğunu dile getiren Tekin, "Gençlerin kafası karıştırılmak isteniyor. Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ogrenci-affinda-tarihi-duzenleme-4-milyon-kisiye-universiteye-donus-yolu-acildi-1107701523.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, üniversite sınavı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite, üniversite sınavı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
Bakan Tekin milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu yanıtladı: YKS'de değişiklik yapılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrencinin merak ettiği YKS'de değişiklik yapılacak mı sorusunu yanıtladı. Bakan Tekin, sınav sisteminin değişmeyeceğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sistemiyle ilgili değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek" dedi.
Bakan Tekin, sınav sisteminde değişiklik olup olmayacağı yönündeki sorulara yanıt verdi.
Bakanlığın sınav sistemini değiştireceği yönündeki söylemlerin tamamen yanlış olduğunu dile getiren Tekin, "Gençlerin kafası karıştırılmak isteniyor. Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek" şeklinde konuştu.