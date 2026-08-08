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Bugün onların günü: Dünya Kedi Günü 8 Ağustos'ta kutlanıyor
Bugün onların günü: Dünya Kedi Günü 8 Ağustos'ta kutlanıyor
Sputnik Türkiye
Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan Dünya Kedi Günü, kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek, bu hayvanların karşılaştığı sorunlar konusunda farkındalık... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, uluslararası hayvan refahı fonu (ifaw), dünya kediler günü
фото, fotoğraf, fotoğraf, uluslararası hayvan refahı fonu (ifaw), dünya kediler günü

Bugün onların günü: Dünya Kedi Günü 8 Ağustos'ta kutlanıyor

11:24 08.08.2026
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Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan Dünya Kedi Günü, kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek, bu hayvanların karşılaştığı sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacı taşıyor. 2002'de oluşturulan özel gün, dünyanın dört bir yanında kedilere yönelik sevgi ve koruma mesajlarıyla anılıyor.
© AA / Ömer Taha Çetin

Dünya Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos'ta kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor.

Dünya Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos&#x27;ta kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Ömer Taha Çetin

Dünya Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos'ta kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor.

© AA / Ömer Taha Çetin

Kedilerin yalnızca evcil hayvan olarak değil, yaşam alanlarının korunması ve hayvan refahının sağlanması açısından da gündeme gelmesini amaçlayan Dünya Kedi Günü, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Kedilerin yalnızca evcil hayvan olarak değil, yaşam alanlarının korunması ve hayvan refahının sağlanması açısından da gündeme gelmesini amaçlayan Dünya Kedi Günü, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Ömer Taha Çetin

Kedilerin yalnızca evcil hayvan olarak değil, yaşam alanlarının korunması ve hayvan refahının sağlanması açısından da gündeme gelmesini amaçlayan Dünya Kedi Günü, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

© AA / Didem Mente

Dünya Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından oluşturuldu. Özel günün 8 Ağustos'ta kutlanması kararlaştırıldı.

Dünya Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından oluşturuldu. Özel günün 8 Ağustos&#x27;ta kutlanması kararlaştırıldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Didem Mente

Dünya Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından oluşturuldu. Özel günün 8 Ağustos'ta kutlanması kararlaştırıldı.

© AA / Didem Mente

Günün temel amaçlarından biri kedilere yönelik farkındalığı artırırken, sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da dikkat çekmek.

Günün temel amaçlarından biri kedilere yönelik farkındalığı artırırken, sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da dikkat çekmek. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Didem Mente

Günün temel amaçlarından biri kedilere yönelik farkındalığı artırırken, sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da dikkat çekmek.

© AA / Didem Mente

Dünya Kedi Günü, kedilerin refahına ilişkin farkındalık oluşturmanın yanı sıra hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Dünya Kedi Günü, kedilerin refahına ilişkin farkındalık oluşturmanın yanı sıra hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Didem Mente

Dünya Kedi Günü, kedilerin refahına ilişkin farkındalık oluşturmanın yanı sıra hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

© AA / Ömer Taha Çetin

Bu kapsamda özellikle sahipsiz kedilerin korunması, veterinerlik hizmetlerine erişim, kısırlaştırma, uygun beslenme ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gibi konular öne çıkıyor.

Bu kapsamda özellikle sahipsiz kedilerin korunması, veterinerlik hizmetlerine erişim, kısırlaştırma, uygun beslenme ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gibi konular öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Ömer Taha Çetin

Bu kapsamda özellikle sahipsiz kedilerin korunması, veterinerlik hizmetlerine erişim, kısırlaştırma, uygun beslenme ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gibi konular öne çıkıyor.

© AA / Ömer Taha Çetin

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW), hayvanların ve insanların birlikte daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için dünya genelinde kurtarma, rehabilitasyon ve hayvan refahı çalışmalarını sürdürüyor

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW), hayvanların ve insanların birlikte daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için dünya genelinde kurtarma, rehabilitasyon ve hayvan refahı çalışmalarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Ömer Taha Çetin

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW), hayvanların ve insanların birlikte daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için dünya genelinde kurtarma, rehabilitasyon ve hayvan refahı çalışmalarını sürdürüyor

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