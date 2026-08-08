Bugün onların günü: Dünya Kedi Günü 8 Ağustos'ta kutlanıyor

Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan Dünya Kedi Günü, kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek, bu hayvanların karşılaştığı sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacı taşıyor. 2002'de oluşturulan özel gün, dünyanın dört bir yanında kedilere yönelik sevgi ve koruma mesajlarıyla anılıyor.