Bugün onların günü: Dünya Kedi Günü 8 Ağustos'ta kutlanıyor

Dünya Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos'ta kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor.
Dünya Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos'ta kedilerin yaşamına ve refahına dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor.
Kedilerin yalnızca evcil hayvan olarak değil, yaşam alanlarının korunması ve hayvan refahının sağlanması açısından da gündeme gelmesini amaçlayan Dünya Kedi Günü, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Kedilerin yalnızca evcil hayvan olarak değil, yaşam alanlarının korunması ve hayvan refahının sağlanması açısından da gündeme gelmesini amaçlayan Dünya Kedi Günü, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Dünya Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından oluşturuldu. Özel günün 8 Ağustos'ta kutlanması kararlaştırıldı.
Dünya Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından oluşturuldu. Özel günün 8 Ağustos'ta kutlanması kararlaştırıldı.
Günün temel amaçlarından biri kedilere yönelik farkındalığı artırırken, sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da dikkat çekmek.
Günün temel amaçlarından biri kedilere yönelik farkındalığı artırırken, sahipsiz ve bakıma muhtaç kedilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da dikkat çekmek.
Dünya Kedi Günü, kedilerin refahına ilişkin farkındalık oluşturmanın yanı sıra hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Dünya Kedi Günü, kedilerin refahına ilişkin farkındalık oluşturmanın yanı sıra hayvanların ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda özellikle sahipsiz kedilerin korunması, veterinerlik hizmetlerine erişim, kısırlaştırma, uygun beslenme ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gibi konular öne çıkıyor.
Bu kapsamda özellikle sahipsiz kedilerin korunması, veterinerlik hizmetlerine erişim, kısırlaştırma, uygun beslenme ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gibi konular öne çıkıyor.
Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW), hayvanların ve insanların birlikte daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için dünya genelinde kurtarma, rehabilitasyon ve hayvan refahı çalışmalarını sürdürüyor
Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW), hayvanların ve insanların birlikte daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için dünya genelinde kurtarma, rehabilitasyon ve hayvan refahı çalışmalarını sürdürüyor