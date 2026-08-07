https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/ukrayna-ordusundan-kirimdaki-apartmana-iha-saldirisi-2-olu-1-yarali-1107855485.html

Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Kırım'ın Kerç kentindeki bir apartman binasını hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybettiğü, 1 kişinin... 07.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-07T19:45+0300

2026-08-07T19:45+0300

2026-08-07T19:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

kırım

kerç

sergey aksenov

nato

kiev

rus silahlı kuvvetleri

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Kırım'ın Kerç kentinde çok katlı bir konut binası, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hedefi oldu. Kırım Lideri Sergey Aksenov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sivil can kayıpları yaşandığını açıkladı.Sosyal medya platformu 'Maks' üzerinden bilgi veren Aksenov, "Maalesef sivil halk arasında kayıplarımız var; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Aksyonov, saldırıdan etkilenenlere ve ailelerine devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardımın sağlanacağını vurguladı.Ukrayna ordusunun sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin komuta merkezleri ile NATO uzmanlarıyla ortak yürütülen istihbarat, hedefleme ve parça tedarik tesislerini hedef alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, bu operasyonlarda kullanılan İHA'lar ve yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların, Kiev dahil Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurma kapasitesine sahip olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-6-bin-500den-fazla-iha-engellendi-1107846983.html

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Sputnik Türkiye

ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, kırım, kerç, sergey aksenov, nato, kiev, rus silahlı kuvvetleri