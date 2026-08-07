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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/ukrayna-ordusundan-kirimdaki-apartmana-iha-saldirisi-2-olu-1-yarali-1107855485.html
Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Kırım'ın Kerç kentindeki bir apartman binasını hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybettiğü, 1 kişinin... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-07T19:45+0300
2026-08-07T19:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
kırım
kerç
sergey aksenov
nato
kiev
rus silahlı kuvvetleri
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Kırım'ın Kerç kentinde çok katlı bir konut binası, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hedefi oldu. Kırım Lideri Sergey Aksenov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sivil can kayıpları yaşandığını açıkladı.Sosyal medya platformu 'Maks' üzerinden bilgi veren Aksenov, "Maalesef sivil halk arasında kayıplarımız var; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Aksyonov, saldırıdan etkilenenlere ve ailelerine devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardımın sağlanacağını vurguladı.Ukrayna ordusunun sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin komuta merkezleri ile NATO uzmanlarıyla ortak yürütülen istihbarat, hedefleme ve parça tedarik tesislerini hedef alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, bu operasyonlarda kullanılan İHA'lar ve yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların, Kiev dahil Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurma kapasitesine sahip olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-6-bin-500den-fazla-iha-engellendi-1107846983.html
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ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, kırım, kerç, sergey aksenov, nato, kiev, rus silahlı kuvvetleri
ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, kırım, kerç, sergey aksenov, nato, kiev, rus silahlı kuvvetleri

Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

19:45 07.08.2026
© Sputnik / Sergey BobılevUkrayna ordusu Rusya'daki sivil hedeflere İHA saldırılarını düzenlemeye devam ediyor
Ukrayna ordusu Rusya'daki sivil hedeflere İHA saldırılarını düzenlemeye devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Kırım'ın Kerç kentindeki bir apartman binasını hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybettiğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kırım'ın Kerç kentinde çok katlı bir konut binası, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hedefi oldu. Kırım Lideri Sergey Aksenov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sivil can kayıpları yaşandığını açıkladı.
Sosyal medya platformu 'Maks' üzerinden bilgi veren Aksenov, "Maalesef sivil halk arasında kayıplarımız var; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Aksyonov, saldırıdan etkilenenlere ve ailelerine devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardımın sağlanacağını vurguladı.
Ukrayna ordusunun sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin komuta merkezleri ile NATO uzmanlarıyla ortak yürütülen istihbarat, hedefleme ve parça tedarik tesislerini hedef alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, bu operasyonlarda kullanılan İHA'lar ve yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların, Kiev dahil Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurma kapasitesine sahip olduğunu vurgulamıştı.
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