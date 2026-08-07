https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/ukrayna-ordusundan-kirimdaki-apartmana-iha-saldirisi-2-olu-1-yarali-1107855485.html
Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Kırım'ın Kerç kentindeki bir apartman binasını hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybettiğü, 1 kişinin... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-07T19:45+0300
2026-08-07T19:45+0300
2026-08-07T19:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
kırım
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sergey aksenov
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Kırım'ın Kerç kentinde çok katlı bir konut binası, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hedefi oldu. Kırım Lideri Sergey Aksenov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sivil can kayıpları yaşandığını açıkladı.Sosyal medya platformu 'Maks' üzerinden bilgi veren Aksenov, "Maalesef sivil halk arasında kayıplarımız var; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Aksyonov, saldırıdan etkilenenlere ve ailelerine devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardımın sağlanacağını vurguladı.Ukrayna ordusunun sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin komuta merkezleri ile NATO uzmanlarıyla ortak yürütülen istihbarat, hedefleme ve parça tedarik tesislerini hedef alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, bu operasyonlarda kullanılan İHA'lar ve yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların, Kiev dahil Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurma kapasitesine sahip olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-6-bin-500den-fazla-iha-engellendi-1107846983.html
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ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, kırım, kerç, sergey aksenov, nato, kiev, rus silahlı kuvvetleri
ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, kırım, kerç, sergey aksenov, nato, kiev, rus silahlı kuvvetleri
Ukrayna ordusundan Kırım'daki apartmana İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Kırım'ın Kerç kentindeki bir apartman binasını hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybettiğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kırım'ın Kerç kentinde çok katlı bir konut binası, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hedefi oldu. Kırım Lideri Sergey Aksenov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sivil can kayıpları yaşandığını açıkladı.
Sosyal medya platformu 'Maks' üzerinden bilgi veren Aksenov, "Maalesef sivil halk arasında kayıplarımız var; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Aksyonov, saldırıdan etkilenenlere ve ailelerine devlet kurumları tarafından gerekli tüm yardımın sağlanacağını vurguladı.
Ukrayna ordusunun sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin komuta merkezleri ile NATO uzmanlarıyla ortak yürütülen istihbarat, hedefleme ve parça tedarik tesislerini hedef alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, bu operasyonlarda kullanılan İHA'lar ve yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların, Kiev dahil Ukrayna topraklarının tamamındaki her türlü hedefi vurma kapasitesine sahip olduğunu vurgulamıştı.