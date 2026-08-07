https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/son-dakika-haberi-izmir-menderes-belediye-baskani-ilkay-cicek-tutuklandi-1107856009.html
İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir, Menderes Belediyesi soruşturmasında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. 07.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-07T20:10+0300
2026-08-07T20:10+0300
2026-08-07T20:43+0300
türki̇ye
i̇lkay çiçek
i̇zmir
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107752363_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_ddd84451ec8065d1827a095de76a3ad8.png
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.Ne olmuştu? 5 Ağustos'ta Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.CHP, disipline sevk ettiCHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:CHP'nin kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halka karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde gördüklerini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini, örgütün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/avcilar-belediye-baskani-utku-caner-caykara-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1107828970.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107752363_0:0:1396:1046_1920x0_80_0_0_cc01763005c0d73a1f0dbd64da22965d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇lkay çiçek, i̇zmir, türkiye, haberler
i̇lkay çiçek, i̇zmir, türkiye, haberler
İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
20:10 07.08.2026 (güncellendi: 20:43 07.08.2026)
İzmir, Menderes Belediyesi soruşturmasında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı.
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.
Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.
5 Ağustos'ta Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.
CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.
Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir."
CHP'nin kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halka karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde gördüklerini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini, örgütün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını kaydetti.