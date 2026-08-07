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İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir, Menderes Belediyesi soruşturmasında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. 07.08.2026, Sputnik Türkiye

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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.Ne olmuştu? 5 Ağustos'ta Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.CHP, disipline sevk ettiCHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:CHP'nin kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halka karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde gördüklerini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini, örgütün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/avcilar-belediye-baskani-utku-caner-caykara-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1107828970.html

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