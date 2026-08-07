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İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
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İzmir, Menderes Belediyesi soruşturmasında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. 07.08.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.Ne olmuştu? 5 Ağustos'ta Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.CHP, disipline sevk ettiCHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:CHP'nin kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halka karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde gördüklerini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini, örgütün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/avcilar-belediye-baskani-utku-caner-caykara-hakkinda-tahliye-karari-verildi-1107828970.html
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i̇lkay çiçek, i̇zmir, türkiye, haberler

İzmir, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

20:10 07.08.2026 (güncellendi: 20:43 07.08.2026)
© Fotoğrafİlkay Çiçek
İlkay Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
© Fotoğraf
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İzmir, Menderes Belediyesi soruşturmasında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı.
İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.
Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.

Ne olmuştu?

5 Ağustos'ta Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP, disipline sevk etti

CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.
Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir."
CHP'nin kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halka karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde gördüklerini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini, örgütün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını kaydetti.
polis operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
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