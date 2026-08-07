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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/natonun-5-maddesiyle-celisiyor-iddiasina-dmmden-yalanlama-mekke-anlasmasi-saldirgan-bir-askeri-blok-1107856169.html
'NATO'nun 5. maddesiyle çelişiyor' iddiasına DMM'den yalanlama: Mekke Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil
'NATO'nun 5. maddesiyle çelişiyor' iddiasına DMM'den yalanlama: Mekke Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil
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DMM, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği" iddiasını, "Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddiaları yanıtladı.DMM'nin açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-3lu-savunma-anlasmasi-imzalanacak-1107843656.html
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'NATO'nun 5. maddesiyle çelişiyor' iddiasına DMM'den yalanlama: Mekke Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil

20:25 07.08.2026
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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DMM, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği" iddiasını, "Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir" sözleriyle yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddiaları yanıtladı.
DMM'nin açıklaması şöyle:
"Sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir.
Anlaşma, Türkiye’nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye’nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, saldırgan bir askeri blok değil; caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta; savunma sanayii iş birliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun, asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
TÜRKİYE
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza
7 Ağustos, 11:36
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