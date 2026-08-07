https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abdde-bir-ilk-911-hattinda-yapay-zeka-donemi-basladi-1107855783.html
ABD'de bir ilk: 911 hattında yapay zeka dönemi başladı
ABD'de bir ilk: 911 hattında yapay zeka dönemi başladı
Sputnik Türkiye
Yeni uygulama kapsamında, 911'i arayan bazı kişiler telefonda ilk olarak bir insan yerine yapay zeka destekli bir sistemle karşılaşabilecek.
2026-08-07T20:02+0300
2026-08-07T20:02+0300
2026-08-07T20:02+0300
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yapay zeka
911 acil servis
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Orleans Bölgesi İletişim Merkezi (OPCD), her gün bini aşkın acil çağrı aldığı kentte çağrı yoğunluğunu azaltmak ve operatörlerin daha kritik vakalara odaklanmasını sağlamak amacıyla yeni sistemi test etmeye başladı.Kent yönetimi, nisan ayında acil olmayan 311 hattında yapay zekayı devreye almıştı. Yetkililere göre bu hatta gelen çağrıların yaklaşık yüzde 50'si yalnızca bilgi talebinden oluşuyor. Şimdi benzer teknoloji, 911 sisteminde de sınırlı bir görev üstlenecek. Sistemde Carbyne şirketinin geliştirdiği "AI Emergency Call Triage" teknolojisi kullanılıyor. Sistem nasıl işliyor? Arayan kişiye, devam eden belirli bir olayla ilgili arayıp aramadığı soruluyor. Yanıtın "evet" olması halinde güncel bilgiler paylaşılabiliyor, farklı bir acil durum söz konusuysa çağrı doğrudan insan operatöre aktarılıyor.New Orleans yerel basınına göre yetkililer, yapay zekanın acil durum çağrılarını tek başına yönetmeyeceğini, yalnızca çağrıları sınıflandırarak insan görevlilere yönlendireceğini kaydetti. Böylece aynı olay nedeniyle oluşan yoğun çağrı trafiğinin gerçek acil vakaların yanıtlanmasını geciktirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Riskler neler?Bununla birlikte uzmanlar, sistemin bazı riskler de taşıdığına dikkat çekti Yapay zekanın farklı aksanları, lehçeleri veya konuşma biçimlerini doğru algılayamaması, bazı çağrıların yanlış değerlendirilmesine yol açabilir. Ayrıca geçmiş verilerle eğitilen algoritmaların, denetlenmediği takdirde önyargılı sonuçlar üretme ihtimali bulunduğu belirtiliyor.Uzmanlara göre yapay zekanın acil çağrı sistemlerinde güvenli biçimde kullanılabilmesi için insan denetimi, kapsamlı eğitim verileri, güçlü siber güvenlik önlemleri ve algoritmaların düzenli olarak denetlenmesi büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/yapay-zeka-ilk-kez-laboratuvarda-cogalabilen-yeni-virusler-tasarladi-1107845079.html
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abd, new orleans, yapay zeka, 911 acil servis
abd, new orleans, yapay zeka, 911 acil servis
ABD'de bir ilk: 911 hattında yapay zeka dönemi başladı
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde acil çağrı sistemi yapay zeka desteğiyle yeniden düzenleniyor. Yeni uygulama kapsamında, 911'i arayan bazı kişiler telefonda ilk olarak bir insan yerine yapay zeka destekli bir sistemle karşılaşabilecek.
Orleans Bölgesi İletişim Merkezi (OPCD), her gün bini aşkın acil çağrı aldığı kentte çağrı yoğunluğunu azaltmak ve operatörlerin daha kritik vakalara odaklanmasını sağlamak amacıyla yeni sistemi test etmeye başladı.
Kent yönetimi, nisan ayında acil olmayan 311 hattında yapay zekayı devreye almıştı. Yetkililere göre bu hatta gelen çağrıların yaklaşık yüzde 50'si yalnızca bilgi talebinden oluşuyor. Şimdi benzer teknoloji, 911 sisteminde de sınırlı bir görev üstlenecek. Sistemde Carbyne şirketinin geliştirdiği "AI Emergency Call Triage" teknolojisi kullanılıyor.
Arayan kişiye, devam eden belirli bir olayla ilgili arayıp aramadığı soruluyor. Yanıtın "evet" olması halinde güncel bilgiler paylaşılabiliyor, farklı bir acil durum söz konusuysa çağrı doğrudan insan operatöre aktarılıyor.
New Orleans yerel basınına göre yetkililer, yapay zekanın acil durum çağrılarını tek başına yönetmeyeceğini, yalnızca çağrıları sınıflandırarak insan görevlilere yönlendireceğini kaydetti. Böylece aynı olay nedeniyle oluşan yoğun çağrı trafiğinin gerçek acil vakaların yanıtlanmasını geciktirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bununla birlikte uzmanlar, sistemin bazı riskler de taşıdığına dikkat çekti Yapay zekanın farklı aksanları, lehçeleri veya konuşma biçimlerini doğru algılayamaması, bazı çağrıların yanlış değerlendirilmesine yol açabilir. Ayrıca geçmiş verilerle eğitilen algoritmaların, denetlenmediği takdirde önyargılı sonuçlar üretme ihtimali bulunduğu belirtiliyor.
Uzmanlara göre yapay zekanın acil çağrı sistemlerinde güvenli biçimde kullanılabilmesi için insan denetimi, kapsamlı eğitim verileri, güçlü siber güvenlik önlemleri ve algoritmaların düzenli olarak denetlenmesi büyük önem taşıyor.