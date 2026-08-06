Yasanın 10. maddesiyle bir güvenlik zırhı oluşturuluyor

"Sorunun demokratik yollarla çözümüne ilişkin bir başlık var mı diye baktım. Demokratikleşmeye dair güçlü bir adım görebilmiş değilim. Süreç iki yıldır devam ediyor. 'Demokratikleşme' söylemiyle başlanmıştı ama bu yasal düzenlemede buna ilişkin çok fazla düzenleme göremiyorum. Meclisin ve kamuoyunun süreçten dışarıda bırakıldığı yönünde güçlü bir algı oluştu. Böylesine önemli bir düzenlemenin seçilmiş temsilcilerin katılımıyla, şeffaf biçimde ele alınması gerekirdi. Bunun yerine kapalı müzakerelerle ve son iki günde yaşanan gelişmelerde gördüğümüz gibi oldukça hızlı bir şekilde Meclis gündemine gelmesi dikkat çekiyor. Bir başka önemli nokta da şu; bu yasada ne yok? Kaç kişinin cezaevinden çıkacağı net değil. Başka terör örgütlerinin gelecekteki durumuna ilişkin net bir çerçeve yok. Bölgedeki ekonomik sorunlara ilişkin bir düzenleme göremedim. Çocukların eğitim ve okullaşma sorununa ilişkin bir başlık da bulunmuyor. Feodal yapının ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir adım da yer almıyor. Bütün bunlar ilerleyen süreçte mutlaka tartışılması gereken konular. Çünkü ihtiyaç doğdukça yeni düzenlemeler yapılabileceği teklifin gerekçesinde de açıkça ifade ediliyor. O halde bundan sonraki yol haritasının da kamuoyuyla açık biçimde paylaşılması gerekiyor."