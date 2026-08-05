İşçiler için sıcak hava uyarısı: Mesele sadece açık havada çalışanlar değil

"Ülkemizde ise maalesef sıcaklığa bağlı iş kazaları ya da ölümlerine ilişkin düzenli ve net veriler bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu birçok alanda veri açıklıyor ancak bu konuda kapsamlı bir istatistik yok. Üstelik mesele sadece açık havada çalışanlar değil. İnşaat işçileri, belediye işçileri, kuryeler, posta dağıtıcıları ve tarım işçileri elbette çok daha yüksek risk altında. Isı bitkinliği, sıcak çarpması, sıvı ve elektrolit kaybı; kalp, beyin ve damar sistemi üzerinde ciddi tahribat oluşturabiliyor. Ancak uzmanlar, ofis çalışanlarının ve öğretmenlerin de benzer risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Tam da bu sıcaklarla mücadele ettiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Metal-İş Sendikası'nın yaptığı bu çağrıyı son derece önemli buluyorum. Yetkililerin elbette çözmesi gereken pek çok sorun var ancak çalışanların sağlığını doğrudan ilgilendiren bu hayati mesele için de bir an önce gerekli adımların atılması gerekiyor."