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İşçiler için sıcak hava uyarısı: Mesele sadece açık havada çalışanlar değil
İşçiler için sıcak hava uyarısı: Mesele sadece açık havada çalışanlar değil
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlığı, sıcak hava dalgalarının çalışanlar üzerindeki etkisi ve bu konuda... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Metal-İş Sendikası, sıcak hava dalgalarının çalışanlar için hayati risk oluşturduğuna dikkat çekerek, özellikle aşırı sıcak günlerde çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.Yeri ve Zamanı programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:'Mesele sadece açık havada çalışanlar değil'Türkiye'de sıcaklığa bağlı iş kazaları ve ölümlerine ilişkin düzenli veri bulunmadığına dikkat çeken Özgan, çalışanların karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şöyle konuştu:
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İşçiler için sıcak hava uyarısı: Mesele sadece açık havada çalışanlar değil
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlığı, sıcak hava dalgalarının çalışanlar üzerindeki etkisi ve bu konuda yapılan yasal düzenleme çağrısı oldu. Özgan, aşırı sıcakların yalnızca açık alanda çalışanları değil, ofis çalışanlarını da etkilediğini belirtti.
Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Metal-İş Sendikası, sıcak hava dalgalarının çalışanlar için hayati risk oluşturduğuna dikkat çekerek, özellikle aşırı sıcak günlerde çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.
Yeri ve Zamanı programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
‘’Ülkemizde ağır kış koşullarında okulların tatil edilmesine, kamu görevlilerine belirli şartlarda idari izin verilmesine alışkınız. Ancak yaz aylarında benzer uygulamaları pek görmüyoruz. Oysa değişen iklim koşulları ortada. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Dışarıda da hissediyoruz, çalışırken de hissediyoruz. Buna rağmen bu konuda yeterli önlem alınmıyor. Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Metal-İş Sendikası da sıcak hava dalgalarının milyonlarca emekçi için hayati tehdit oluşturduğunu belirterek, özellikle sıcak havalarda çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda acilen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği yönündeki çağrıları son derece haklı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2024 raporuna göre dünyada yaklaşık 3,5 milyar kişilik iş gücünün yüzde 70'i, yani 2,5 milyardan fazlası aşırı sıcaklara maruz kalıyor. Her yıl yaklaşık 19 bin işçi sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor, 23 milyon iş kazasına bağlı yaralanma yaşanıyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun verileri de dikkat çekici. Avrupa Birliği ülkelerinde 2000 yılından bu yana sıcaklığa bağlı iş yeri ölümleri yüzde 42 arttı. Küresel iklim değişikliği yalnızca yağışları ya da sıcaklıkları değiştirmiyor, çalışma hayatını ve insanların günlük yaşamını da doğrudan etkiliyor.’’
'Mesele sadece açık havada çalışanlar değil'
Türkiye'de sıcaklığa bağlı iş kazaları ve ölümlerine ilişkin düzenli veri bulunmadığına dikkat çeken Özgan, çalışanların karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şöyle konuştu:
"Ülkemizde ise maalesef sıcaklığa bağlı iş kazaları ya da ölümlerine ilişkin düzenli ve net veriler bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu birçok alanda veri açıklıyor ancak bu konuda kapsamlı bir istatistik yok. Üstelik mesele sadece açık havada çalışanlar değil. İnşaat işçileri, belediye işçileri, kuryeler, posta dağıtıcıları ve tarım işçileri elbette çok daha yüksek risk altında. Isı bitkinliği, sıcak çarpması, sıvı ve elektrolit kaybı; kalp, beyin ve damar sistemi üzerinde ciddi tahribat oluşturabiliyor. Ancak uzmanlar, ofis çalışanlarının ve öğretmenlerin de benzer risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Tam da bu sıcaklarla mücadele ettiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği ile Birleşik Metal-İş Sendikası'nın yaptığı bu çağrıyı son derece önemli buluyorum. Yetkililerin elbette çözmesi gereken pek çok sorun var ancak çalışanların sağlığını doğrudan ilgilendiren bu hayati mesele için de bir an önce gerekli adımların atılması gerekiyor."