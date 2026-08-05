https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fethi-yilmaz-sordu-gazeteci-yusuf-yavuz-yanitladi-sahiller-halkin-mi-otellerin-mi-1107782223.html
Fethi Yılmaz sordu Gazeteci Yusuf Yavuz yanıtladı: Sahiller halkın mı, otellerin mi?
Fethi Yılmaz sordu Gazeteci Yusuf Yavuz yanıtladı: Sahiller halkın mı, otellerin mi?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, kıyı işgallerini, denizleri ve mavi bayraklı sahilleri ele aldığı yeni programında Gazeteci Yusuf Yavuz'u konuk etti. Yavuz ve Yılmaz... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T10:20+0300
2026-08-05T10:20+0300
2026-08-05T10:41+0300
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Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz'ın kıyı işgalleri ve turizm bölgelerindeki yapılaşma hakkındaki sorularını yanıtladı.Yavuz, Anayasa’nın kıyıları devletin tasarrufu altında ve kamu yararına açık alanlar olarak tanımladığını hatırlatarak, özellikle güney sahillerinde kıyıların oteller ve turizm yatırımları tarafından yoğun biçimde işgal edildiğini söyledi.Yaz aylarında kıyıların daha görünür hale geldiğini belirten Yavuz, kıyıların hukuki olarak herkese ait alanlar olduğunu ancak uygulamada kamu yararı ilkesinin zayıfladığını ifade etti.Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında şunları söyledi:Turizm politikalarının 1980’li yıllardan itibaren kıyı bölgelerinde yoğun yapılaşmayı teşvik ettiğini belirten Yavuz, başlangıçta planlı olarak yürütülen sürecin zamanla kontrolsüz hale geldiğini söyledi.Bodrum’da sosyal medyada gündem olan halk plajı görüntülerine de değinen Yavuz, belediyenin yaptığı açıklamanın sorunu çözmekten uzak olduğunu savundu.Kıyı işgallerine ilişkin mevzuatta önemli bir eksiklik bulunmadığını ifade eden Yavuz, sorunun uygulamadan kaynaklandığını belirtti.Yavuz, yalnızca Antalya’nın Kondu ve Kemer ağzı bölgesinde 534 bin metrekarelik hazine arazisinin işgal altında olduğunu belirterek, kıyıların kamusal niteliğinin giderek zayıfladığı uyarısında bulundu.
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Fethi Yılmaz
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Fethi Yılmaz
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fethi yılmaz, haberler, türkiye, karadeniz, antalya, kemer, radyo sputnik, anayasa, radyo, radyo
fethi yılmaz, haberler, türkiye, karadeniz, antalya, kemer, radyo sputnik, anayasa, radyo, radyo
Fethi Yılmaz sordu Gazeteci Yusuf Yavuz yanıtladı: Sahiller halkın mı, otellerin mi?
10:20 05.08.2026 (güncellendi: 10:41 05.08.2026)
Gazeteci Fethi Yılmaz, kıyı işgallerini, denizleri ve mavi bayraklı sahilleri ele aldığı yeni programında Gazeteci Yusuf Yavuz'u konuk etti. Yavuz ve Yılmaz, kıyılarla ilgili birbirinden önemli bilgiler paylaştı.
Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz'ın kıyı işgalleri ve turizm bölgelerindeki yapılaşma hakkındaki sorularını yanıtladı.
Yavuz, Anayasa’nın kıyıları devletin tasarrufu altında ve kamu yararına açık alanlar olarak tanımladığını hatırlatarak, özellikle güney sahillerinde kıyıların oteller ve turizm yatırımları tarafından yoğun biçimde işgal edildiğini söyledi.
Yaz aylarında kıyıların daha görünür hale geldiğini belirten Yavuz, kıyıların hukuki olarak herkese ait alanlar olduğunu ancak uygulamada kamu yararı ilkesinin zayıfladığını ifade etti.
Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında şunları söyledi:
“Roma hukukundan beri ‘kimseye ait olmayan, herkese ait olan’ diye bir tanım vardır. Bugün de güney kıyılarında, hatta Karadeniz kıyılarının bazı bölümlerinde insanlar her yaz bu gerçekle yeniden yüzleşiyor. Turizm rantının yoğun olduğu bölgelerde kıyılar adım adım işgal ediliyor.”
Turizm politikalarının 1980’li yıllardan itibaren kıyı bölgelerinde yoğun yapılaşmayı teşvik ettiğini belirten Yavuz, başlangıçta planlı olarak yürütülen sürecin zamanla kontrolsüz hale geldiğini söyledi.
“1972 yılında Beydağları Sahil Milli Parkı ilan edildi. O dönemde bazı alanlar turizm, bazı alanlar ise kesin korunacak bölge olarak ayrılmıştı. Ancak bugün 69 bin hektar olan milli parkın sınırları 31 bin hektara kadar düştü. Bunun en önemli nedeni kıyı alanlarının oteller ve diğer turizm unsurları tarafından işgal edilmesi.”
Bodrum’da sosyal medyada gündem olan halk plajı görüntülerine de değinen Yavuz, belediyenin yaptığı açıklamanın sorunu çözmekten uzak olduğunu savundu.
“500 metrelik bir alanın yalnızca 180 metresinin halka ayrıldığını söylemek, özrü kabahatinden beter bir durum. Oteller kıyıda neredeyse yürüyüş alanı bırakmayacak şekilde sahili kapatıyor.”
Kıyı işgallerine ilişkin mevzuatta önemli bir eksiklik bulunmadığını ifade eden Yavuz, sorunun uygulamadan kaynaklandığını belirtti.
“Devletin elinde ecrimisil ve işgali cezalandırma mekanizmaları var. Ancak kamunun yaklaşımı bu işgalleri turizmin bir parçası olarak görmek yönünde. ‘Buradan kamu yararı elde ediliyor’ anlayışıyla hareket edildiğinde, işgaller fiilen ödüllendirilmiş oluyor.”
Yavuz, yalnızca Antalya’nın Kondu ve Kemer ağzı bölgesinde 534 bin metrekarelik hazine arazisinin işgal altında olduğunu belirterek, kıyıların kamusal niteliğinin giderek zayıfladığı uyarısında bulundu.