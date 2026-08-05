https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fethi-yilmaz-sordu-gazeteci-yusuf-yavuz-yanitladi-sahiller-halkin-mi-otellerin-mi-1107782223.html

Fethi Yılmaz sordu Gazeteci Yusuf Yavuz yanıtladı: Sahiller halkın mı, otellerin mi?

Fethi Yılmaz sordu Gazeteci Yusuf Yavuz yanıtladı: Sahiller halkın mı, otellerin mi?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fethi Yılmaz, kıyı işgallerini, denizleri ve mavi bayraklı sahilleri ele aldığı yeni programında Gazeteci Yusuf Yavuz'u konuk etti. Yavuz ve Yılmaz... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T10:20+0300

2026-08-05T10:20+0300

2026-08-05T10:41+0300

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Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz'ın kıyı işgalleri ve turizm bölgelerindeki yapılaşma hakkındaki sorularını yanıtladı.Yavuz, Anayasa’nın kıyıları devletin tasarrufu altında ve kamu yararına açık alanlar olarak tanımladığını hatırlatarak, özellikle güney sahillerinde kıyıların oteller ve turizm yatırımları tarafından yoğun biçimde işgal edildiğini söyledi.Yaz aylarında kıyıların daha görünür hale geldiğini belirten Yavuz, kıyıların hukuki olarak herkese ait alanlar olduğunu ancak uygulamada kamu yararı ilkesinin zayıfladığını ifade etti.Gazeteci Yusuf Yavuz, Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında şunları söyledi:Turizm politikalarının 1980’li yıllardan itibaren kıyı bölgelerinde yoğun yapılaşmayı teşvik ettiğini belirten Yavuz, başlangıçta planlı olarak yürütülen sürecin zamanla kontrolsüz hale geldiğini söyledi.Bodrum’da sosyal medyada gündem olan halk plajı görüntülerine de değinen Yavuz, belediyenin yaptığı açıklamanın sorunu çözmekten uzak olduğunu savundu.Kıyı işgallerine ilişkin mevzuatta önemli bir eksiklik bulunmadığını ifade eden Yavuz, sorunun uygulamadan kaynaklandığını belirtti.Yavuz, yalnızca Antalya’nın Kondu ve Kemer ağzı bölgesinde 534 bin metrekarelik hazine arazisinin işgal altında olduğunu belirterek, kıyıların kamusal niteliğinin giderek zayıfladığı uyarısında bulundu.

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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