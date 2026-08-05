https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/dr-mehmet-kaan-ildiz-yapay-zeka-meslekleri-degil-donusume-ayak-uyduramayanlari-geride-birakacak-1107793204.html
Dr. Mehmet Kaan İldiz: Yapay zeka meslekleri değil, dönüşüme ayak uyduramayanları geride bırakacak
Dr. Mehmet Kaan İldiz: Yapay zeka meslekleri değil, dönüşüme ayak uyduramayanları geride bırakacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programının bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T15:13+0300
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Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz oldu, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşümü değerlendirerek, asıl riskin mesleklerin ortadan kalkması değil, değişime uyum sağlayamayan çalışanların geride kalması olduğunu söyledi.Yapay zekaya yönelik algının son bir yılda önemli ölçüde değiştiğini belirten İldiz, başlangıçta işten çıkarma haberlerinin oluşturduğu korkunun yerini, yeni beceriler kazanma ve dönüşüme uyum sağlama anlayışına bıraktığını ifade etti.Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında şunları söyledi:Üniversite öğrencileri ve kariyerinin başındaki çalışanlar açısından en önemli konunun yeni beceriler kazanmak olduğunu vurgulayan İldiz, yapay zekanın oluşturduğu dönüşüme uyum sağlamanın artık zorunluluk haline geldiğini belirtti.Yapay zekanın özellikle bankacılık, sağlık ve savunma gibi kritik alanlarda yeni güvenlik ihtiyaçlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden İldiz, bu durumun yeni meslek alanları oluşturduğunu söyledi.İldiz, yapay zekanın çalışma hayatında bir yok oluştan ziyade dönüşüm yarattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
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serhat ayan, radyo sputnik, radyo, radyo, microsoft, haberler, türkiye
serhat ayan, radyo sputnik, radyo, radyo, microsoft, haberler, türkiye
Dr. Mehmet Kaan İldiz: Yapay zeka meslekleri değil, dönüşüme ayak uyduramayanları geride bırakacak
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programının bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz oldu.
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz oldu, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşümü değerlendirerek, asıl riskin mesleklerin ortadan kalkması değil, değişime uyum sağlayamayan çalışanların geride kalması olduğunu söyledi.
Yapay zekaya yönelik algının son bir yılda önemli ölçüde değiştiğini belirten İldiz, başlangıçta işten çıkarma haberlerinin oluşturduğu korkunun yerini, yeni beceriler kazanma ve dönüşüme uyum sağlama anlayışına bıraktığını ifade etti.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında şunları söyledi:
"Aslında biz her görüştüğümüzde çok şey değişiyor. Geçen yıl yapay zekaya yönelik algı daha çok korku üzerine kuruluydu. Özellikle Microsoft gibi büyük şirketlerin işten çıkarma haberleriyle birlikte insanlar mesleklerini kaybetme endişesi yaşamaya başladı. Bu korku zamanla birçok alana yayıldı."
Üniversite öğrencileri ve kariyerinin başındaki çalışanlar açısından en önemli konunun yeni beceriler kazanmak olduğunu vurgulayan İldiz, yapay zekanın oluşturduğu dönüşüme uyum sağlamanın artık zorunluluk haline geldiğini belirtti.
"Özellikle üniversite öğrencileri için mesele, hangi becerilerle mevcut kariyerlerini sürdürebilecekleri. Bunu 'kariyeri kurtarmak' olarak ifade ediyorum çünkü gerçekten dönüşüme ayak uyduramayanların geride kaldığı bir noktaya geldik."
Yapay zekanın özellikle bankacılık, sağlık ve savunma gibi kritik alanlarda yeni güvenlik ihtiyaçlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden İldiz, bu durumun yeni meslek alanları oluşturduğunu söyledi.
"Bankalar, sağlık verilerini yöneten kurumlar ve kritik bilgileri depolayan kuruluşlar yapay zekanın oluşturduğu riskleri yakından takip ediyor. Bu nedenle yeni çözümler ve yeni uzmanlık alanları ortaya çıkıyor. Her problem yeni bir çözümü gerektiriyor ve yapay zeka ekosistemi de buna göre şekilleniyor."
İldiz, yapay zekanın çalışma hayatında bir yok oluştan ziyade dönüşüm yarattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Korkunun yerini artık dönüşüme uyum sağlayabilen insanların edindiği yeni meslekler alıyor. Asıl mesele mesleklerin ortadan kalkması değil; bu dönüşümü yakalayanlarla yakalayamayanlar arasındaki farkın giderek büyümesi."