https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/dr-mehmet-kaan-ildiz-yapay-zeka-meslekleri-degil-donusume-ayak-uyduramayanlari-geride-birakacak-1107793204.html

Dr. Mehmet Kaan İldiz: Yapay zeka meslekleri değil, dönüşüme ayak uyduramayanları geride bırakacak

Dr. Mehmet Kaan İldiz: Yapay zeka meslekleri değil, dönüşüme ayak uyduramayanları geride bırakacak

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programının bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T15:13+0300

2026-08-05T15:13+0300

2026-08-05T15:13+0300

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Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz oldu, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşümü değerlendirerek, asıl riskin mesleklerin ortadan kalkması değil, değişime uyum sağlayamayan çalışanların geride kalması olduğunu söyledi.Yapay zekaya yönelik algının son bir yılda önemli ölçüde değiştiğini belirten İldiz, başlangıçta işten çıkarma haberlerinin oluşturduğu korkunun yerini, yeni beceriler kazanma ve dönüşüme uyum sağlama anlayışına bıraktığını ifade etti.Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında şunları söyledi:Üniversite öğrencileri ve kariyerinin başındaki çalışanlar açısından en önemli konunun yeni beceriler kazanmak olduğunu vurgulayan İldiz, yapay zekanın oluşturduğu dönüşüme uyum sağlamanın artık zorunluluk haline geldiğini belirtti.Yapay zekanın özellikle bankacılık, sağlık ve savunma gibi kritik alanlarda yeni güvenlik ihtiyaçlarını da beraberinde getirdiğini ifade eden İldiz, bu durumun yeni meslek alanları oluşturduğunu söyledi.İldiz, yapay zekanın çalışma hayatında bir yok oluştan ziyade dönüşüm yarattığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

serhat ayan, radyo sputnik, radyo, radyo, microsoft, haberler, türkiye