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Aslan: Yeni kurallar vakit geçirmeyi önlemeyi hedefliyor
Aslan: Yeni kurallar vakit geçirmeyi önlemeyi hedefliyor
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de bu sezon uygulanacak yeni kurallar, vakit geçirmeye yönelik davranışları azaltmayı hedefliyor. Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, teknoloji... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T15:19+0300
2026-08-05T15:19+0300
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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanacak yeni futbol kurallarını değerlendirdi. Aslan, düzenlemelerin özellikle oyunu yavaşlatmaya yönelik davranışların önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.Süper Lig'de bu sezon taç atışının 5 saniye içinde kullanılmaması halinde top rakip takıma geçecek. Kale vuruşunun 5 saniye içinde yapılmaması durumunda ise rakip takım korner kazanacak.‘Takımın ve taraftarın canını sıkıyor’Yeni kurallar arasında, hakemle ağzını kapatarak konuşan futbolculara kırmızı kart gösterilebilmesi, oyundan çıkan futbolcunun 10 saniye içinde sahayı terk etmemesi halinde yerine girecek oyuncunun bir dakika bekletilmesi ve sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcunun da bir dakika kenarda kalması yer alıyor.Aslan, düzenlemelerin zaman geçirmeye yönelik davranışları azaltacağını belirterek şunları söyledi:‘Abartılı hareketler komik görünüyor’Futbolculardaki abartılı sakatlık davranışlarının artık kolayca tespit edilebildiğini ifade eden Aslan, teknoloji sayesinde her pozisyonun ayrıntılı biçimde incelenebildiğine dikkat çekti.Aslan şunları söyledi:‘Kararlar yerinde’Gerçek sakatlıklarla zaman kazanmaya yönelik davranışların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Aslan, yeni uygulamaların futbolun akıcılığı açısından yerinde olduğunu belirtti.Aslan, "Teknoloji artık çok gelişti. Bu nedenle alınan yeni kararların yerinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Okan Aslan
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, süper lig

Aslan: Yeni kurallar vakit geçirmeyi önlemeyi hedefliyor

15:19 05.08.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
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Süper Lig'de bu sezon uygulanacak yeni kurallar, vakit geçirmeye yönelik davranışları azaltmayı hedefliyor. Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, teknoloji sayesinde abartılı hareketlerin artık kolayca tespit edildiğini belirterek düzenlemelerin yerinde olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanacak yeni futbol kurallarını değerlendirdi. Aslan, düzenlemelerin özellikle oyunu yavaşlatmaya yönelik davranışların önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.
Süper Lig'de bu sezon taç atışının 5 saniye içinde kullanılmaması halinde top rakip takıma geçecek. Kale vuruşunun 5 saniye içinde yapılmaması durumunda ise rakip takım korner kazanacak.

‘Takımın ve taraftarın canını sıkıyor’

Yeni kurallar arasında, hakemle ağzını kapatarak konuşan futbolculara kırmızı kart gösterilebilmesi, oyundan çıkan futbolcunun 10 saniye içinde sahayı terk etmemesi halinde yerine girecek oyuncunun bir dakika bekletilmesi ve sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcunun da bir dakika kenarda kalması yer alıyor.
Aslan, düzenlemelerin zaman geçirmeye yönelik davranışları azaltacağını belirterek şunları söyledi:
"Vakit geçirmeye yönelik hareketler, geride olan takımın ve taraftarının canını sıkıyor. Buna yönelik tedbirlerin alınmasını doğru buluyorum."

‘Abartılı hareketler komik görünüyor’

Futbolculardaki abartılı sakatlık davranışlarının artık kolayca tespit edilebildiğini ifade eden Aslan, teknoloji sayesinde her pozisyonun ayrıntılı biçimde incelenebildiğine dikkat çekti.
Aslan şunları söyledi:
"Futbolcuların artık şunun farkına varması gerekiyor: Her şeyin görüntüsü var, anında tekrar izlenebiliyor. Ayağına kimse dokunmadığı halde kendini yere atıp taklalar atmak, abartılı hareketler yapmak gerçekten komik bir görüntü oluşturuyor."

‘Kararlar yerinde’

Gerçek sakatlıklarla zaman kazanmaya yönelik davranışların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Aslan, yeni uygulamaların futbolun akıcılığı açısından yerinde olduğunu belirtti.
Aslan, "Teknoloji artık çok gelişti. Bu nedenle alınan yeni kararların yerinde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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