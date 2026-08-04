https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/uzmanlardan-zayiflama-ignesi-uyarisi-ciddi-saglik-sorunlarina-yol-acabilir-1107767367.html

Uzmanlardan zayıflama iğnesi uyarısı: Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Uzmanlardan zayıflama iğnesi uyarısı: Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Sputnik Türkiye

Zayıflama iğnelerinin hekim kontrolü olmadan ve yalnızca estetik kaygılarla kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. İç... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T15:13+0300

2026-08-04T15:13+0300

2026-08-04T15:15+0300

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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımına ilişkin uyarıları gündeme taşıdı. Aslan, “Hekim önerisi olmadan, sadece estetik amaçlı bilinçsiz kullanılan zayıflama iğneleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.Aslan, tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen bazı ilaçların doktor kontrolü olmadan hızlı kilo verme amacıyla kullanılmasının risklerine dikkat çekerek, diyet ve egzersizle desteklenmeyen bilinçsiz kullanımın çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.Aslan şunları söyledi:“Obeziteyi yaratan koşullar değiştirilmiyor”Aslan, Doktor Emel Sakınç Çağlar’ın obezitenin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerini de şu sözlerle aktardı:Aslan ayrıca, mevcut ekonomik ve kentleşme politikalarının insanları sağlıksız beslenmeye ve hareketsizliğe sürükleyerek obeziteyi artırdığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti. Zayıflama iğnelerinin yüksek maliyetlerine de vurgu yapan Aslan, konuya ilişkin ticari boyutun da tartışılması gerektiğini ifade etti.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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