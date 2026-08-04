https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/uzmanlardan-zayiflama-ignesi-uyarisi-ciddi-saglik-sorunlarina-yol-acabilir-1107767367.html
Uzmanlardan zayıflama iğnesi uyarısı: Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
Uzmanlardan zayıflama iğnesi uyarısı: Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
Sputnik Türkiye
Zayıflama iğnelerinin hekim kontrolü olmadan ve yalnızca estetik kaygılarla kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. İç... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T15:13+0300
2026-08-04T15:13+0300
2026-08-04T15:15+0300
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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımına ilişkin uyarıları gündeme taşıdı. Aslan, “Hekim önerisi olmadan, sadece estetik amaçlı bilinçsiz kullanılan zayıflama iğneleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.Aslan, tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen bazı ilaçların doktor kontrolü olmadan hızlı kilo verme amacıyla kullanılmasının risklerine dikkat çekerek, diyet ve egzersizle desteklenmeyen bilinçsiz kullanımın çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.Aslan şunları söyledi:“Obeziteyi yaratan koşullar değiştirilmiyor”Aslan, Doktor Emel Sakınç Çağlar’ın obezitenin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerini de şu sözlerle aktardı:Aslan ayrıca, mevcut ekonomik ve kentleşme politikalarının insanları sağlıksız beslenmeye ve hareketsizliğe sürükleyerek obeziteyi artırdığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti. Zayıflama iğnelerinin yüksek maliyetlerine de vurgu yapan Aslan, konuya ilişkin ticari boyutun da tartışılması gerektiğini ifade etti.
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Okan Aslan
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, obezite, ozempic
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, obezite, ozempic
Uzmanlardan zayıflama iğnesi uyarısı: Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
15:13 04.08.2026 (güncellendi: 15:15 04.08.2026)
Zayıflama iğnelerinin hekim kontrolü olmadan ve yalnızca estetik kaygılarla kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. İç hastalıkları uzmanı Doktor Emel Sakınç Çağlar, obeziteyi ortaya çıkaran koşulların değiştirilmediğini ve çözüm olarak pahalı ilaçların öne çıkarıldığını söyledi.
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımına ilişkin uyarıları gündeme taşıdı. Aslan, “Hekim önerisi olmadan, sadece estetik amaçlı bilinçsiz kullanılan zayıflama iğneleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.
Aslan, tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen bazı ilaçların doktor kontrolü olmadan hızlı kilo verme amacıyla kullanılmasının risklerine dikkat çekerek, diyet ve egzersizle desteklenmeyen bilinçsiz kullanımın çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.
“Diyet ve egzersizle desteklenmeyen bilinçsiz kullanım; kas kaybı, metabolizmanın yavaşlaması, mide bulantısı, kusma, elektrolit bozuklukları, safra kesesi hastalıkları ve pankreatit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tedavi bırakıldığında verilen kiloların hızla geri alındığı da vurgulanıyor.”
“Obeziteyi yaratan koşullar değiştirilmiyor”
Aslan, Doktor Emel Sakınç Çağlar’ın obezitenin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerini de şu sözlerle aktardı:
“Obeziteyi yaratan koşulları değiştirmeyen sistem, şimdi çözüm olarak pahalı ilaçlar pazarlıyor.”
Aslan ayrıca, mevcut ekonomik ve kentleşme politikalarının insanları sağlıksız beslenmeye ve hareketsizliğe sürükleyerek obeziteyi artırdığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti. Zayıflama iğnelerinin yüksek maliyetlerine de vurgu yapan Aslan, konuya ilişkin ticari boyutun da tartışılması gerektiğini ifade etti.