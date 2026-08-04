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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tuik-enag-turk-is-ito-enflasyon-verisinde-hangisine-inanalim-1107754372.html
TÜİK, ENAG, Türk-İş, İTO: Enflasyon verisinde hangisine inanalım?
TÜİK, ENAG, Türk-İş, İTO: Enflasyon verisinde hangisine inanalım?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Özgan, TÜİK, ENAG, Türk-İş ve İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T09:42+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 1,78, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,75 olduğunu belirten Özgan, yıl başında yüzde 24 olarak açıklanan enflasyon hedefinin tutturulmasının zor göründüğünü söyledi. ENAG'ın yıllık enflasyonu yüzde 50,49 olarak açıkladığını hatırlatan Özgan, Türk-İş'in mutfak enflasyonunun yüzde 3,30, İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonunun ise yüzde 2,06 olarak açıklandığını ifade etti.Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında şunları söyledi:Resmi enflasyon verileri ile vatandaşın markette ve pazarda karşılaştığı fiyatların birbirinden farklı olduğunu belirten Özgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına da değindi.Özgan, hükümetin ekonomi politikasında talebin azaltılması ve alım gücünün kısılması üzerinden enflasyonu düşürme stratejisinin sürdüğünü savundu.Türkiye'de enflasyonun uzun süredir yüzde 30'un üzerinde seyrettiğini belirten Özgan, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği dönemdeki enflasyon oranıyla bugünkü oran arasındaki farka da dikkat çekti.
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güçlü özgan, radyo sputnik, radyo, radyo, tüi̇k, türkiye, türk-i̇ş, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
güçlü özgan, radyo sputnik, radyo, radyo, tüi̇k, türkiye, türk-i̇ş, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

TÜİK, ENAG, Türk-İş, İTO: Enflasyon verisinde hangisine inanalım?

09:42 04.08.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Özgan, TÜİK, ENAG, Türk-İş ve İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı farklı enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, resmi verilerle vatandaşın günlük hayatta karşılaştığı fiyat artışları arasındaki farka vurgu yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 1,78, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,75 olduğunu belirten Özgan, yıl başında yüzde 24 olarak açıklanan enflasyon hedefinin tutturulmasının zor göründüğünü söyledi. ENAG'ın yıllık enflasyonu yüzde 50,49 olarak açıkladığını hatırlatan Özgan, Türk-İş'in mutfak enflasyonunun yüzde 3,30, İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonunun ise yüzde 2,06 olarak açıklandığını ifade etti.
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında şunları söyledi:
"Neye inanacağız? Mesele bu. ENAG diyor ki aylık yüzde 3,07, yıllık bakıldığı zaman yüzde 50,49. TÜİK tam tersi bunun neredeyse yarısını bize anlatıyor. Türk-İş'e bakıyorum, mutfak enflasyonunu paylaştı. ENAG da neredeyse aynı. Yüzde 3,30'luk bir mutfak enflasyonuyla karşı karşıyayız diyor. İstanbul Ticaret Odası ise yüzde 2,06 olarak İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. Peki bunların hangisi gerçek? Ya da sizin ya da bizim, yurttaşların enflasyonu gerçekte ne? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor."
Resmi enflasyon verileri ile vatandaşın markette ve pazarda karşılaştığı fiyatların birbirinden farklı olduğunu belirten Özgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına da değindi.
"Her zaman bunu yapmak gerekiyor ama resmi açıklamalara bakıyoruz. Gayet iyimser açıklamalar geliyor. Oysa bizim yaşadığımız, markette yaşadığımız, pazarda yaşadığımız gerçeklik bambaşka. Bakan Şimşek, açıklanan verileri yorumladı ve 'Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz' dedi."
Özgan, hükümetin ekonomi politikasında talebin azaltılması ve alım gücünün kısılması üzerinden enflasyonu düşürme stratejisinin sürdüğünü savundu.
"Bu ne demek biliyor musunuz? Alım gücünün kısılması, talebin azaltılması ve talebin azalmasıyla birlikte enflasyonun düşmesi yönünde bir hedef, bir strateji var. Bakan Mehmet Şimşek'in yaptığı bu açıklama, bu politikanın bir şekilde devam edeceğini bize gösteriyor."
Türkiye'de enflasyonun uzun süredir yüzde 30'un üzerinde seyrettiğini belirten Özgan, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği dönemdeki enflasyon oranıyla bugünkü oran arasındaki farka da dikkat çekti.
"Tam da bu nedenle, 2021 Aralık ayından bugüne baktığımız zaman tam 56 aydır ülkemizde enflasyon yüzde 30'un üzerinde maalesef. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği dönemde enflasyon yüzde 38 idi. Bugün TÜİK ne diyor? Yüzde 31,12. Yüzde 7'lik bir azalma var. Hayatımızda biz bunu çok da hissetmiyor olsak da Sayın Şimşek'in göreve geldiği günden beri enflasyon maalesef yüzde 30'un altına da inmedi. İşte gerçekliğimiz de bu."
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