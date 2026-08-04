TÜİK, ENAG, Türk-İş, İTO: Enflasyon verisinde hangisine inanalım?

"Neye inanacağız? Mesele bu. ENAG diyor ki aylık yüzde 3,07, yıllık bakıldığı zaman yüzde 50,49. TÜİK tam tersi bunun neredeyse yarısını bize anlatıyor. Türk-İş'e bakıyorum, mutfak enflasyonunu paylaştı. ENAG da neredeyse aynı. Yüzde 3,30'luk bir mutfak enflasyonuyla karşı karşıyayız diyor. İstanbul Ticaret Odası ise yüzde 2,06 olarak İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. Peki bunların hangisi gerçek? Ya da sizin ya da bizim, yurttaşların enflasyonu gerçekte ne? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor."