Serhat Ayan: Süper Lig'in piyasa değeri 3 yılda Avrupa liglerinden daha hızlı arttı

"Galatasaray 2023'te yaklaşık 236,6 milyon avrodan 2026'da 299,5 milyon avroya yükselmiş. Artış yüzde 26,6. Fenerbahçe 200,6 milyon avrodan 278,5 milyon avroya çıkarak yüzde 38 değer kazanmış. Beşiktaş 129,8 milyon avrodan 186,3 milyon avroya yükselmiş, artış yüzde 43,6. Trabzonspor ise 125,4 milyon avrodan 153 milyon avroya çıkarak yüzde 22,1 değer kazanmış. Dört büyük kulübün toplam piyasa değeri ise 692 milyon avrodan 917 milyon avroya yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 32,5'lik bir artış anlamına geliyor."