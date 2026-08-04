Serhat Ayan: Süper Lig'in piyasa değeri 3 yılda Avrupa liglerinden daha hızlı arttı
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Futbol Saati programında bu kez Süper Lig kulüplerinin piyasa değerlerindeki artışı değerlendirdi. Ayan, Transfermarkt verilerine göre Türk kulüplerinin son üç yılda önemli ölçüde değer kazandığını ancak bunun kulüplerin ekonomik olarak güçlendiği anlamına gelmediğini söyledi.
2023 ve 2026 yıllarına ait Transfermarkt verilerini karşılaştırdığını belirten Ayan, dört büyük kulübün ve Süper Lig'in toplam piyasa değerinde dikkat çekici artışlar yaşandığını ifade etti. Buna karşın oyuncu değerlerindeki yükselişin, kulüplerin mali yapısını tek başına yansıtmadığını vurguladı.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Futbol Saati programında şunları söyledi:
"Transfermarkt verilerine göre Türk kulüplerinin kadroları son üç yılda olağanüstü değer kazanmış. Fakat değer artışıyla ekonomik sağlık aynı şey değil. Oyuncuların toplam değerinin artması kulüplerin zenginleştiği anlamına gelmiyor. Ben 2023 yılına gittim, kulüplerin değerlerini çıkardım. Sonra 2026 yılıyla karşılaştırdım."
Ayan, dört büyük kulübün piyasa değerlerindeki artışa ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Galatasaray 2023'te yaklaşık 236,6 milyon avrodan 2026'da 299,5 milyon avroya yükselmiş. Artış yüzde 26,6. Fenerbahçe 200,6 milyon avrodan 278,5 milyon avroya çıkarak yüzde 38 değer kazanmış. Beşiktaş 129,8 milyon avrodan 186,3 milyon avroya yükselmiş, artış yüzde 43,6. Trabzonspor ise 125,4 milyon avrodan 153 milyon avroya çıkarak yüzde 22,1 değer kazanmış. Dört büyük kulübün toplam piyasa değeri ise 692 milyon avrodan 917 milyon avroya yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 32,5'lik bir artış anlamına geliyor."
Süper Lig'in toplam piyasa değerindeki yükselişin Avrupa'nın önde gelen liglerini geride bıraktığını belirten Ayan, bunun tek başına ekonomik başarı göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
"Süper Lig'in toplam piyasa değeri yaklaşık 970 milyon avrodan 1 milyar 350 milyon avroya çıktı. Artış yüzde 39. Aynı dönemde Premier Lig yaklaşık yüzde 19, La Liga yüzde 21, Bundesliga yüzde 18,5, Serie A ise yüzde 17 büyüdü. Rakamsal olarak 'Süper Lig üç yılda Avrupa'dan iki kat hızlı değer kazandı' demek doğru. Ama ekonomik anlam bakımından çok eksik."
Kulüplerin mali yapısının yalnızca kadro değerleriyle değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ayan, şu benzetmeyi yaptı:
"Bir fabrikanız olduğunu düşünün. Fabrikadaki makinelerin piyasa değeri yükselmiş olabilir. Ama o makineleri çalıştırmak için rakip fabrikanın üç katı elektrik faturası ödüyorsanız başka bir sorununuz var demektir. Futbol kulüplerinde de oyuncuların değerinin artması, başarılı bir ekonomik model kurulduğu anlamına gelmiyor."
Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerine de değinen Ayan, kulüpler arasındaki limit farkının gelir potansiyeliyle ilişkili olduğunu belirtti.
"TFF neden Galatasaray'a 9 milyar lira harcama limiti verirken Trabzonspor'a 2,5 milyar lira veriyor? Çünkü sistem 'Kim daha az borçlu?' diye sormuyor. 'Bu borcu nasıl bir gelir makinesi taşıyor?' diye bakıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görünmeyen terazisi aslında bu."