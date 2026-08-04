Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan: Yangına karşı orman işçisinden tasarrufun maliyeti daha ağır olur

“Sayın Maliye Bakanımıza sesleniyorum: Orman Genel Müdürlüğü’nden tasarruf olmaz. Orman işçisinden tasarruf yapamazsınız. Eğer 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücü ile koruyorsunuz.

Maliye Bakanlığı kadro vermediği için Orman Genel Müdürlüğü taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyor. Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiliyor. O adam 13-14 saate kamyonun sırtında gidiyor. Oraya varana kadar işçinin zaten bir hali kalmıyor. Dolayısıyla oradaki işçi 7/24, son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz; dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için ‘Orman Genel Müdürlüğü'ne bu kadar daha işçi tahsis edin’ diyoruz. Bu işçiler 12-12 çalışsın, ikili vardiya sistemine geçilsin. İşçiler böyle çalışırsa zinde, dinlenmiş olarak çalışır. Ateşin vicdanı, merhameti, acıma duygusu yok. Sizin üzerinize geliyor ve siz bununla savaşıyorsunuz. Herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlık, bu vatana sevdalı olmanın bir ifadesi. Başka bir şeyle anlatılamaz. Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz.

Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat ve kat üstündür. Tasarruf mu ettik şimdi?

Şimdi teknolojimiz var, uydularımız var, iHA'larımız var, gözetleme kulelerimiz var, termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa, sizin yangınlarla mücadele etme şansınız yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler: İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık aldık, alamazsak o yangın ya karada ya denizde biter. Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. İşçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız, o zaman vah, tüh demeye devam ediyoruz.”