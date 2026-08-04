https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/japonyada-rekor-sicakliklar-tokyo-hayvanat-bahcesinde-3-aslan-oldu-1107760879.html
Japonya'da rekor sıcaklıklar: Tokyo hayvanat bahçesinde 3 aslan öldü
Japonya'da rekor sıcaklıklar: Tokyo hayvanat bahçesinde 3 aslan öldü
Sputnik Türkiye
Japonya'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde 3 aslanın ölümüne yol açtı. Hayvanat bahçesi yönetimi, 16 aslandan... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T12:45+0300
2026-08-04T12:45+0300
2026-08-04T12:45+0300
yaşam
japonya
tokyo
hayvanat bahçesi
aslan
aşırı sıcaklar
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Japonya'da haftalardır etkisini sürdüren aşırı sıcaklar bu kez hayvanları vurdu. Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi, son bir hafta içinde 3 aslanın, sıcak çarpmasına bağlı olduğu değerlendirilen sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü duyurdu.Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, iştahsızlık, halsizlik ve hareket azalması görülen çok sayıda aslan nedeniyle aslan bölümünün geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Açıklamada, bazı aslanların ayağa kalkamama ve bilinç kaybı gibi ağır belirtiler gösterdiği, sonrasında ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam 16 aslandan 10'unun sağlık sorunu yaşadığı belirtilirken, Afrika'nın kuru sıcaklarına uyum sağlayan aslanların Japonya'nın yüksek nem oranından olumsuz etkilendiği ifade edildi.Japonya'da son haftalarda sıcaklık 40 dereceye kadar yükselirken, yetkililer bu dönemi resmi politikalarda 'acımasız sıcak gün' olarak tanımlamaya başladı. Ülkede yalnızca temmuz ayının son günlerinde yaklaşık 18 bin 600 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı, 45 kişinin ise sağlık kuruluşuna ulaşamadan hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Kore'de rekor sıcaklarÖte yandan Güney Kore'de hava sıcaklığı 42,5 dereceye ulaşarak 122 yıllık gözlem tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi sıcaklığa bağlı sağlık sorunları yaşadı.'Süper El Nino'Uzmanlar, Pasifik Okyanusu'nda güçlenmeye devam eden Süper El Nino olayının önümüzdeki aylarda dünya genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkma ihtimalini artırdığına dikkat çekti.Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), okyanus sıcaklıklarındaki artışın atmosferi daha fazla ısıtarak sıcak hava dalgalarının yanı sıra bazı bölgelerde sel, bazı bölgelerde ise kuraklık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde de bu hafta etkisini sürdüren aşırı sıcakların, önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ege-denizinde-bulundu-sinirlari-bilinmiyor-turkiye-denizlerinin-en-buyuk-mercan-ormani-kesfedildi-1107759514.html
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japonya, tokyo, hayvanat bahçesi, aslan, aşırı sıcaklar
japonya, tokyo, hayvanat bahçesi, aslan, aşırı sıcaklar
Japonya'da rekor sıcaklıklar: Tokyo hayvanat bahçesinde 3 aslan öldü
Japonya'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde 3 aslanın ölümüne yol açtı. Hayvanat bahçesi yönetimi, 16 aslandan 10'unun sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.
Japonya'da haftalardır etkisini sürdüren aşırı sıcaklar bu kez hayvanları vurdu. Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi, son bir hafta içinde 3 aslanın, sıcak çarpmasına bağlı olduğu değerlendirilen sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, iştahsızlık, halsizlik ve hareket azalması görülen çok sayıda aslan nedeniyle aslan bölümünün geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, bazı aslanların ayağa kalkamama ve bilinç kaybı gibi ağır belirtiler gösterdiği, sonrasında ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam 16 aslandan 10'unun sağlık sorunu yaşadığı belirtilirken, Afrika'nın kuru sıcaklarına uyum sağlayan aslanların Japonya'nın yüksek nem oranından olumsuz etkilendiği ifade edildi.
Japonya'da son haftalarda sıcaklık 40 dereceye kadar yükselirken, yetkililer bu dönemi resmi politikalarda 'acımasız sıcak gün' olarak tanımlamaya başladı. Ülkede yalnızca temmuz ayının son günlerinde yaklaşık 18 bin 600 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı, 45 kişinin ise sağlık kuruluşuna ulaşamadan hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kore'de rekor sıcaklar
Öte yandan Güney Kore'de hava sıcaklığı 42,5 dereceye ulaşarak 122 yıllık gözlem tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi sıcaklığa bağlı sağlık sorunları yaşadı.
Uzmanlar, Pasifik Okyanusu'nda güçlenmeye devam eden Süper El Nino olayının önümüzdeki aylarda dünya genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkma ihtimalini artırdığına dikkat çekti.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), okyanus sıcaklıklarındaki artışın atmosferi daha fazla ısıtarak sıcak hava dalgalarının yanı sıra bazı bölgelerde sel, bazı bölgelerde ise kuraklık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.
Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde de bu hafta etkisini sürdüren aşırı sıcakların, önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.