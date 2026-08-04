İşte çerçeve yasanın içeriği!

"Kulislere sızan bilgilere göre DEM Parti ile AK Parti arasında böyle bir trafik var. Yani bu denetimli serbestliği kanuna yazmayabiliriz. Çünkü zaten böyle bir hak var, bu kullandırılıyor. Bunu ayrıca yazmaya gerek yok. Bir de örgüt yöneticilerinin de bu işten yararlanması için partinin bir isteği var ki ben bunun çok değerlendirmeye açık olduğu kanaatinde değilim. Çok açıkçası gerçekçi gelmiyor. Biraz tabana dönük bir mesaj gibi geliyor."