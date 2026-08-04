İşte çerçeve yasanın içeriği!
13:52 04.08.2026 (güncellendi: 13:53 04.08.2026)
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ercan Gürses, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanması beklenen yasal düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını ve geçici bir süre için uygulanacağını belirtti. Gürses, düzenlemenin sahadaki silah bırakma ve fesih sürecinin devlet tarafından teyit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Gazeteci Ercan Gürses, düzenlemenin 10-12 maddeden oluşmasının ve örgüt mensuplarının üç kategoriye ayrılmasının beklendiğini ifade etti.
Gürses şunları söyledi:
"Düzenlemenin ana ekseni şu: Bir af olmayacak, geçici olacak. Altı aylık bir süreç içerisinde, bu karar geldikten sonra yararlanacaklara denilecek ki örgüt üyeliğinden ya da yardım ve yataklıktan ya da propagandadan denetimli serbestlik hakkını kullanacaksınız."
“Örgüt yöneticilerinin yararlanması gerçekçi gelmiyor”
Gürses, kulislerde DEM Parti ile AK Parti arasında denetimli serbestlik düzenlemesine ilişkin görüşmeler yapıldığı iddialarının bulunduğunu belirterek, örgüt yöneticilerinin de düzenlemeden yararlanması yönündeki talebin gerçekçi olmadığını savundu.
Gürses şöyle konuştu:
"Kulislere sızan bilgilere göre DEM Parti ile AK Parti arasında böyle bir trafik var. Yani bu denetimli serbestliği kanuna yazmayabiliriz. Çünkü zaten böyle bir hak var, bu kullandırılıyor. Bunu ayrıca yazmaya gerek yok. Bir de örgüt yöneticilerinin de bu işten yararlanması için partinin bir isteği var ki ben bunun çok değerlendirmeye açık olduğu kanaatinde değilim. Çok açıkçası gerçekçi gelmiyor. Biraz tabana dönük bir mesaj gibi geliyor."
“Üç kategoriye ayrılacaklar”
Gürses, silahlı eylemlere, işkence veya şiddete katılanların kendileri için öngörülen cezaları alacağını; diğer örgüt mensuplarının ise belirli süreli denetimli serbestlik imkanından yararlanabileceğini söyledi.
Gürses şunları söyledi:
"Örgütün içerisinde silah çekmiş olan, işkenceye ya da şiddete katılmış olanlar kendileri için öngörülen cezaları alacaklar. Diğerleri de üç yıl ya da beş yıl denetimli serbestlik imkanından yararlanacaklar ve daha sonrasında, bu sürecin ardından suç işlemeden entegrasyon fırsatını yakalayanlar da topluma entegre olacak. 10-12 madde arasında üç kategoriye ayrılacak örgüt üyeleri ve o şekilde bir statü uygulanacak. Sonra topluma entegrasyon yönünde adımlar atılacak."
“Yasa, silah bırakma teyit edilmeden yürürlüğe girmeyecek”
Gürses, yasal düzenlemenin hazırlanmasının, düzenlemenin hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmediğini belirtti. Gürses'e göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi için sahadaki fesih ve silah bırakma sürecinin devlet tarafından teyit edilmesi gerekecek.
Gürses şöyle konuştu:
"Bir de bir madde var: Yürürlük maddesi. O hemen olmayacak. Fesihle ilgili devletin tespiti geldikten sonra MİT, sahada tamamen çekilme ve silah bırakmanın gerçekleştiğini tespit edecek. Milli Güvenlik Kurulu bu kararı alacak, Cumhurbaşkanı da onaylayacak. Cumhurbaşkanının kararının ardından yürürlüğe girecek."
“Silah bırakma gerçekleşmezse düzenleme de yürürlüğe girmeyecek”
Gürses, yasanın hazırlanmasının sürecin tamamlandığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, sahada silah bırakma gerçekleşmediği takdirde düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.
Gürses sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yasal düzenlemenin yapılması hemen geçerli olacağı anlamına gelmiyor. Sahada bu gerçekleşmezse yasal düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. Süreli olması da aynı zamanda altı ay ya da bir sene öngörülüyor. Yasanın başladığı, yani yararlanmanın başladığı tarihten itibaren mesela altı ay belirlendi. Altı ay içerisinde Türkiye'ye gelip teslim olmayan örgüt elemanları eski statüden değerlendirilecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında bir terörist olarak değerlendirilecekler."
Gürses, örgüt mensuplarının kategorilere ayrılmaması yönündeki taleplerin ise gerçekçi olmadığını savundu.
Gürses, "Kategorilere ayrılmayın, ayırmayın örgüt elemanlarını diye çok ısrar edildi. Bunun, açıkçası, gerçekçi olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.