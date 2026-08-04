‘4 asgari ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmaya yetmiyor’

“Merkez Bankası 13 Ağustos’ta bu yılın 3. Enflasyon raporunu açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri bu 3. Enflasyon raporunda da Merkez Bankası’nın yeni bir revizyon yapmak zorunda kalacağını gösteriyor. Daha önce Mayıs ayında yüzde 16 olarak açıklanan yılsonu enflasyon hedefi yüzde 24’e yükseltilmişti. Şimdi yüzde 32’ye yakın bir yıllık enflasyon söz konusu ve Ocak-Temmuz arasındaki 7 aylık enflasyon da yüzde 19’un üzerinde. Merkez Bankası’nın yüzde 24’lük hedefi tutturabilmesi için yıl sonuna kadar 5 puanlık bir marjı kalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki5 ayda enflasyonun aylık yüzde 1’in altında olması gerekiyor ki hedef tutturulabilsin. Bu da şu günkü ekonomik koşullarda mümkün görünmüyor. O yüzden muhtemelen 13 Ağustos’ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan’ın açıklayacağı 2026 yılının 3. Enflasyon raporunda Merkez Bankası bir kez daha yıl sonu beklentisini revize etmek ve bir miktar daha yükseltmek zorunda kalacak.”