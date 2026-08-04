https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/4-asgari-ucret-bile-yoksulluk-sinirina-ulasmaya-yetmiyor-1107756285.html
‘4 asgari ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmaya yetmiyor’
‘4 asgari ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmaya yetmiyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, 4 kişinin asgari ücretle çalıştığı bir ailenin gelirinin bile yoksulluk sınırına ulaşamadığını söyledi. Sebze-meyve fiyatlarında son 8... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T11:06+0300
2026-08-04T11:06+0300
2026-08-04T11:06+0300
ankara'dan haber ver
radyo
merkez bankası
antalya
sebze
meyve
enflasyon
türk-i̇ş
asgari ücret
yoksulluk sınırı
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında, Türkiye’de enflasyonun seyri ve hayat pahalılığının etkilerini değerlendirdi.‘Enflasyonun dar gelirli üzerindeki tahribatı sürüyor’Doğan, 4 kişilik bir ailede tüm bireyler asgari ücretle çalışsa bile toplam gelirin 120 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının yaklaşık 8 bin lira altında kaldığını söyledi. Enflasyonun ücretli ve dar gelirli kesimler üzerindeki tahribatının sürdüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:Sebze ve meyve fiyatlarında son 8 yılın en yüksek artışıDoğan, Antalya halinde temmuz ayında sebze fiyat endeksinin yıllık yüzde 64, meyve endeksinin ise yüzde 26 arttığını aktardı. Ürün arzı ve satış miktarı azalırken fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Doğan, bu tablonun önümüzdeki aylarda enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini söyledi:‘Merkez Bankası enflasyon tahminini yeniden yükseltebilir’Yılın ilk 7 ayında enflasyonun yüzde 19’u aşması nedeniyle Merkez Bankası’nın yüzde 24’lük yıl sonu hedefinin ulaşılabilir görünmediğini belirten Doğan, 13 Ağustos’ta açıklanacak yılın 3. Enflasyon Raporu’nda tahminin yeniden yukarı yönlü revize edilebileceği görüşünde:
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Zülfikar Doğan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, merkez bankası, antalya, sebze, meyve, enflasyon, türk-i̇ş, asgari ücret, yoksulluk sınırı, açlık sınırı
radyo, merkez bankası, antalya, sebze, meyve, enflasyon, türk-i̇ş, asgari ücret, yoksulluk sınırı, açlık sınırı
‘4 asgari ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmaya yetmiyor’
Gazeteci Zülfikar Doğan, 4 kişinin asgari ücretle çalıştığı bir ailenin gelirinin bile yoksulluk sınırına ulaşamadığını söyledi. Sebze-meyve fiyatlarında son 8 yılın en yüksek artışının gerçekleştiğine dikkat çeken Doğan, bu ekonomik tabloda Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yeniden yükseltebileceği görüşünde.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında, Türkiye’de enflasyonun seyri ve hayat pahalılığının etkilerini değerlendirdi.
‘Enflasyonun dar gelirli üzerindeki tahribatı sürüyor’
Doğan, 4 kişilik bir ailede tüm bireyler asgari ücretle çalışsa bile toplam gelirin 120 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının yaklaşık 8 bin lira altında kaldığını söyledi. Enflasyonun ücretli ve dar gelirli kesimler üzerindeki tahribatının sürdüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
“TÜRK-İŞ tarafından her ay açlık ve yoksulluk rakamları açıklanıyor. 7 ayda gıda harcaması yüzde 22,5 oranında artmış. Açlık sınırı 36 bin 939 liraya yükselmiş. Yoksulluk sınır da 120 bin liranın üzerine çıkmış. Bu hesaplar 4 kişilik bir aile için yapılıyor. Şöyle düşünün: aile bireylerinin dördünün de asgari ücret ile çalıştığını varsaysak, 4 kişilik asgari ücretli çalışan bir ailenin toplam geliri yine de 120 bin liralık yoksulluk sınırının 8 bin lira altında kalıyor. Böyle bir tabloda yüzde 1,78’lik enflasyon hesabı doğal olarak kamuoyunda tartışılıyor. Bu açıdan da enflasyonun ücretli-dar gelirli kesim üzerinde tahribatı devam ediyor.”
Sebze ve meyve fiyatlarında son 8 yılın en yüksek artışı
Doğan, Antalya halinde temmuz ayında sebze fiyat endeksinin yıllık yüzde 64, meyve endeksinin ise yüzde 26 arttığını aktardı. Ürün arzı ve satış miktarı azalırken fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Doğan, bu tablonun önümüzdeki aylarda enflasyonu olumsuz etkileyebileceğini söyledi:
“Antalya Ticaret Borsası her ay Antalya halindeki sebze-meyve fiyat ve satış endekslerini açıklıyor. Doğrudan üretici ve haldeki fiyatları içeren bir endeks. Temmuz ayında sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 64 artmış. Antalya Türkiye’nin dört bir yanına sebze-meyve gönderen bir ilimiz ve Antalya sebze halindeki fiyatlar bu açıdan belirleyici. Domates fiyat endeksi yüzde 30’un üzerinde artmış; meyve endeksi de yüzde 26 düzeyinde artmış. Dolayısıyla işlem hacmine baktığımızda satış miktarı azalıyor. İşlem endeksinde düşüş var, ürün arzı yetersiz olduğu için ürün satışlarındaki endeks geriliyor; buna karşılık fiyat endeksi artıyor. Özellikle sebze-meyve endeksindeki temmuz ayı artışları son 8 yılın en yüksek sebze-meyve fiyat endeksi artışlarını gösteriyor. Bu tablo önümüzdeki aylarda enflasyonun seyri açısından oldukça tehlikeli diyebiliriz.”
‘Merkez Bankası enflasyon tahminini yeniden yükseltebilir’
Yılın ilk 7 ayında enflasyonun yüzde 19’u aşması nedeniyle Merkez Bankası’nın yüzde 24’lük yıl sonu hedefinin ulaşılabilir görünmediğini belirten Doğan, 13 Ağustos’ta açıklanacak yılın 3. Enflasyon Raporu’nda tahminin yeniden yukarı yönlü revize edilebileceği görüşünde:
“Merkez Bankası 13 Ağustos’ta bu yılın 3. Enflasyon raporunu açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri bu 3. Enflasyon raporunda da Merkez Bankası’nın yeni bir revizyon yapmak zorunda kalacağını gösteriyor. Daha önce Mayıs ayında yüzde 16 olarak açıklanan yılsonu enflasyon hedefi yüzde 24’e yükseltilmişti. Şimdi yüzde 32’ye yakın bir yıllık enflasyon söz konusu ve Ocak-Temmuz arasındaki 7 aylık enflasyon da yüzde 19’un üzerinde. Merkez Bankası’nın yüzde 24’lük hedefi tutturabilmesi için yıl sonuna kadar 5 puanlık bir marjı kalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki5 ayda enflasyonun aylık yüzde 1’in altında olması gerekiyor ki hedef tutturulabilsin. Bu da şu günkü ekonomik koşullarda mümkün görünmüyor. O yüzden muhtemelen 13 Ağustos’ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan’ın açıklayacağı 2026 yılının 3. Enflasyon raporunda Merkez Bankası bir kez daha yıl sonu beklentisini revize etmek ve bir miktar daha yükseltmek zorunda kalacak.”