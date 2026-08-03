Yazar Utku Yıldırım: Çocukluk, hafıza ve mahalle öykülerimin çıkış noktası

"Mıgır'ın çalıştığı dükkânın karşısındaki apartmanın tepesine müteahhit adını altın harflerle yazdırmış. Sabah güneş ışığı o yazıya vurduğunda Mıgır'ın gözünü çıkarırcasına parlıyor. Bu benim için bir semboldü; değişimin yarattığı olumsuzluğu yansıtıyordu. Mıgır'ın ve Cengiz'in akıl sağlıklarının da pek yerinde olmadığını görüyoruz. Dönüşen kim diye sorduğumuzda ilk cevap Mıgır gibi görünse de aslında mahalle dönüşüyor. Çünkü sadece binalar değişmiyor, yeni bir düzen kuruluyor. Binalar yenilendikçe orta ve alt sınıf kentin çeperlerine itiliyor. Mahalleyi mahalle yapan, mekâna hafızasını veren insanlar gönderiliyor ve yerlerine yenileri geliyor. Bu yüzden belki de kitabın en toplumsal ama aynı zamanda karakterlerin en çok acı çektiği öyküsü bu. Ben de kentsel dönüşüme giren binaların yalnızca beton karkasları kaldığında gidip fotoğraflarını çekiyordum. Bu beni çok üzen bir durumdu. Öyküye de bu duyguyu yansıtmak istedim."