https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/yazar-fatma-berber-gorunmeyen-insanlarin-hikyelerini-anlamaya-calisiyorum--1107731695.html

Yazar Fatma Berber: Görünmeyen insanların hikâyelerini anlamaya çalışıyorum

Yazar Fatma Berber: Görünmeyen insanların hikâyelerini anlamaya çalışıyorum

Sputnik Türkiye

Yazar Fatma Berber, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Berber, Taştan Düş Yaratmak kitabında mekân, hafıza ve sanat ilişkisini ele... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T11:04+0300

2026-08-03T11:04+0300

2026-08-03T11:04+0300

gündem dişi

radyo sputnik

radyo

radyo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107731335_0:251:1536:1115_1920x0_80_0_0_523e75741f5ecd67ebb43fa7e9696524.jpg

Yazar Fatma Berber, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programında Taştan Düş Yaratmak adlı kitabını anlattı. Edebiyat, müzik, resim, sinema ve şehirden oluşan beş kitaplık serinin ilk kitabı olan çalışmada, mekân, hafıza ve sanat arasındaki ilişkiyi ele aldığını belirten Berber, kitabın temel meselesinin resmi tarihin gölgesinde kalan insan hikâyeleri olduğunu ifade etti.'Tarih büyük olayları anlatıyor, ben görünmeyen insanların hikâyelerini anlatmak istedim'Kitabında resmi tarihin dışında kalan insanları merkeze aldığını belirten Berber, tarihin yalnızca savaşları, yöneticileri ve büyük olayları anlattığını, edebiyatın ise o olayların içinde yaşayan insanların hafızasını koruduğunu söyledi:'Mekân insanı dönüştürür, insan da yaşadığı mekâna anlam yükler'Mekânın kitapta yalnızca fiziksel bir yapı olarak yer almadığını söyleyen Berber, insanların yaşadıkları yerlerle kurduğu ilişkinin hafızayı şekillendirdiğini ifade etti:'Hafıza geçmişi olduğu gibi saklamaz, sanat onu yeniden kurar'Geçmişin her hatırlayışta yeniden kurulduğunu belirten Berber, sanatın da bu dönüşümün en önemli araçlarından biri olduğunu dile getirdi:'Yapay zekâ bilgi üretebilir ama insanın hikâyesini anlatamaz'Serinin ilerleyen kitaplarında yapay zekâyı da ele aldığını belirten Berber, hikâye anlatıcılığının temelinde insan deneyiminin bulunduğunu söyledi:'İyi kitap cevap veren değil, okuru düşünmeye davet eden kitaptır'Okuru kesin yargılarla yönlendirmek istemediğini belirten Berber, kitabı bitiren herkesin kendi hikâyesine ve yaşadığı şehre farklı bir gözle bakmasını amaçladığını söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo