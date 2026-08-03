Serhat Ayan: Yapay zekâ belediye başkanı seçse kimi seçerdi?
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bu kez yapay zekanın siyasette aday belirleme süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini ele aldı. Ayan, yapay zekanın belediye başkanı ya da milletvekili adaylarını belirlemesinin hangi kriterlerin öne çıkabileceğini değerlendirdi.
Son dönemde CHP'de yaşanan parti değişiklikleri üzerinden "adayları yapay zeka seçti" yönündeki eleştirileri hatırlatan Ayan, yapay zekayla yaptığı varsayımsal çalışmada aday değerlendirme kriterlerini oluşturduklarını anlattı. Yapay zekanın, seçilebilirlikten çok kamu yönetimi deneyimi, dürüstlük ve şehir yönetimi becerilerine ağırlık verdiğini söyledi.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında şunları aktardı:
"Yapay zekaya 'Sen olsan belediye başkanı ya da milletvekili adaylarını nasıl seçerdin?' diye sordum. Bana 100 puanlık bir sistem önerdi. Kamu yönetimi ve yöneticilik kapasitesi, dürüstlük, şehir bilgisi, mali yönetim becerisi, ekip kurma kapasitesi ve kriz yönetimi gibi kriterleri ön plana çıkardı. Seçilebilirlik ise yalnızca 5 puanlık bir ağırlığa sahipti."
Ayan, yapay zekanın en dikkat çekici değerlendirmelerinden birinin ise parti içindeki popülerliğe verdiği düşük önem olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"İletişim yeteneğine sadece 3 puan, parti içindeki popülerliğe ise yalnızca 2 puan vermiş. Buna karşılık, bir siyasetçinin zor dönemlerde sergilediği tutumun çok daha önemli olduğunu söylüyor. Partisi güç kaybettiğinde ne yaptığına, aday gösterilmediğinde nasıl davrandığına, siyasi geleceği tehlikeye girdiğinde fikir değiştirip değiştirmediğine bakılması gerektiğini ifade ediyor."
Yapay zekanın, adayların geçmiş siyasi söylemleri ile siyasi gelişmeler arasındaki ilişkiyi de analiz edebileceğini söyleyen Ayan, uzun yıllara yayılan konuşma arşivlerinin bu açıdan önemli veriler sağlayabileceğini belirtti.
"Yapay zeka, 'Bu kişi hangi temel konularda görüş değiştirmiş, bu değişiklikler siyasi güç dengelerindeki değişimlerle örtüşüyor mu?' gibi sorular sorabiliyor. Kimlerle ticari ilişkisi var, hangi derneklerde görev almış, hangi siyasi isimlerle çalışmış, bunların tamamını analiz edebilir. Çünkü bazen siyasi geçişlerin nedeni ideoloji değil, kurulan ilişkiler ağıdır."
İnsan davranışlarının tamamen algoritmalarla tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Ayan, buna rağmen yapay zekanın siyasetçiler için risk analizi oluşturabilecek önemli bir araç haline gelebileceğini söyledi.
"Hiçbir algoritma size bir siyasetçinin üç yıl sonra hangi partiye geçeceğini kesin olarak söyleyemez. Ama sigorta şirketleri ve bankaların yaptığı gibi risk modelleri oluşturabilir. Biz burada robotik bir belediye başkanı hayal etmiyoruz. Daha gerçekçi olan, seçmenin unuttuğu siyasi geçmişi unutmayan ve hatırlatan bir sistem kurmak. Çünkü seçmen unutuyor, gazeteler unutuyor, partiler unutmayı tercih ediyor ama makine unutmaz."