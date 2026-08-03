https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/serhat-ayan-yapay-zek-belediye-baskani-secse-kimi-secerdi-1107740306.html

Serhat Ayan: Yapay zekâ belediye başkanı seçse kimi seçerdi?

Serhat Ayan: Yapay zekâ belediye başkanı seçse kimi seçerdi?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bu kez yapay zekanın siyasette aday belirleme süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T15:23+0300

2026-08-03T15:23+0300

2026-08-03T15:23+0300

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Son dönemde CHP'de yaşanan parti değişiklikleri üzerinden "adayları yapay zeka seçti" yönündeki eleştirileri hatırlatan Ayan, yapay zekayla yaptığı varsayımsal çalışmada aday değerlendirme kriterlerini oluşturduklarını anlattı. Yapay zekanın, seçilebilirlikten çok kamu yönetimi deneyimi, dürüstlük ve şehir yönetimi becerilerine ağırlık verdiğini söyledi.Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında şunları aktardı:Ayan, yapay zekanın en dikkat çekici değerlendirmelerinden birinin ise parti içindeki popülerliğe verdiği düşük önem olduğunu belirterek şöyle devam etti:Yapay zekanın, adayların geçmiş siyasi söylemleri ile siyasi gelişmeler arasındaki ilişkiyi de analiz edebileceğini söyleyen Ayan, uzun yıllara yayılan konuşma arşivlerinin bu açıdan önemli veriler sağlayabileceğini belirtti.İnsan davranışlarının tamamen algoritmalarla tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Ayan, buna rağmen yapay zekanın siyasetçiler için risk analizi oluşturabilecek önemli bir araç haline gelebileceğini söyledi.

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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