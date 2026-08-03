Hürmüz’den Kızıldeniz’e: Savaş bölgesel bir çatışmaya mı dönüşüyor?
bölgenin kalbi
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Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD-İsrail-İran savaşıyla başlayan çatışmanın Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığını belirterek, savaşın Doğu Akdeniz'e kadar genişleyebileceği uyarısında bulundu. Kılıç, ABD'nin bölgedeki çatışmayı kontrol altında tutabilmek için yeni bir koalisyon kurmaya çalışabileceğini söyledi.
Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında ABD-İsrail-İran savaşı ve çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Savaşın coğrafyasının Hürmüz Boğazı'ndan Babülmendep'e kaydığını belirten Kılıç, Mısır'da yaşanan son saldırının da çatışmanın Doğu Akdeniz'e kadar yayılma ihtimalini gündeme getirdiğini ifade etti.
Kılıç şunları söyledi:
"Artık bölgesel bir savaş için parçalar oluşmaya başladı. Savaşın coğrafyası Hürmüz Boğazı'ndan bir defa Babülmendep'e kaydı. Bu ne demek? Kızıldeniz'e geçti demek. Hürmüz'den Babülmendep'e, Kızıldeniz'den de ta Doğu Akdeniz'e kadar uzanma ihtimali olan bir savaştan bahsediyoruz. Artık Mısır işin içerisine girdiği zaman bu, Doğu Akdeniz'e kadar uzanabilir."
“Soru artık ABD İran'ı yenebilir mi değil”
Kılıç, savaşın bundan sonraki seyrine ilişkin asıl sorunun ABD'nin İran'ı yenip yenemeyeceği olmadığını, çatışmanın hangi coğrafyalara yayılacağı ve ABD'nin bu yayılmayı ne kadar kontrol edebileceğinin tartışılması gerektiğini söyledi.
Kılıç şöyle konuştu:
"Artık sorumuz şu değil: ABD, İran'ı yenebilir mi? Savaşın hangi coğrafyaya yayılabileceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yayılmayı ne kadar kontrol altında tutabileceği bence artık bu soruyu sormamız gerekiyor. Trump'ın, 'Biz sabrediyoruz, beş aydır oradayız' gibi ifadeleri gerçekliğin büyük çerçevesini görmemek demektir."
“ABD'nin tek başına ablukası yeterli olmayacak”
İran'ın savaşın ekonomik maliyetini yükseltmeye çalıştığını belirten Kılıç, ABD'nin buna abluka ile karşılık verdiğini ancak çatışmanın Kızıldeniz'e taşınmasıyla Washington'ın yeni adımlar atmak zorunda kalabileceğini söyledi.
Kılıç şunları söyledi:
"İran bu maliyeti yükselttikçe Amerika Birleşik Devletleri, savaşın başından bu yana kullandığım bir ifadeyle, tek mantıklı hareketini yaptı. Ablukaya karşı abluka uyguladı. Fakat gelinen noktada artık Babülmendep'in de işin içerisine girmesiyle ve belki Mısır'ı da işin içerisine çekecek adımlarla birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tek başına ablukası yeterli olmayacak. Ya oradaki donanma sayısını artıracak ya da bölgedeki ülkeleri, baştan beri kuramamış olduğu koalisyonun içerisine çekmeye çalışacak."
“Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz koalisyonu adımı geldi”
Kılıç, ABD'nin bölgesel bir koalisyon oluşturma arayışının Suudi Arabistan üzerinden görüldüğünü belirterek, Kızıldeniz koalisyonuna dikkat çekti.
Kılıç şöyle konuştu:
"Biz bu hamlenin adımını daha iki gün önce Suudi Arabistan üzerinden gördük. Şimdi bu noktada bir koalisyon var. Ne koalisyonu bu? Kızıldeniz koalisyonu. Özellikle yayınlamış oldukları sunuş bildirgesine baktığımda, askeri olarak da beraber hareket edebilmek için diyalog halinde olunacağı ifadesi var."
“Süveyş de kapanırsa bölge kilit noktaya gelir”
Kılıç, Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Süveyş Kanalı'nın da kapanması halinde bölgedeki ekonomik ve ticari dengelerin büyük ölçüde bozulacağını belirtti.
Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hürmüz'ün alternatifini de kaybettiği zaman Suudi Arabistan tüm ekonomik gücünü kaybetmiş olacak. Mısır'a yapılan saldırıyla birlikte Süveyş de kapanırsa bölge tamamen kilit bir nokta haline gelir ve artık bu tablo içerisinde bölge ülkelerinin İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaşa girme ihtimali kalmaz."