https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/hurmuzden-kizildenize-savas-bolgesel-bir-catismaya-mi-donusuyor-1107739230.html

Hürmüz’den Kızıldeniz’e: Savaş bölgesel bir çatışmaya mı dönüşüyor?

Hürmüz’den Kızıldeniz’e: Savaş bölgesel bir çatışmaya mı dönüşüyor?

Sputnik Türkiye

Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD-İsrail-İran savaşıyla başlayan çatışmanın Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığını belirterek, savaşın Doğu Akdeniz'e kadar... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T14:37+0300

2026-08-03T14:37+0300

2026-08-03T14:37+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında ABD-İsrail-İran savaşı ve çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Savaşın coğrafyasının Hürmüz Boğazı'ndan Babülmendep'e kaydığını belirten Kılıç, Mısır'da yaşanan son saldırının da çatışmanın Doğu Akdeniz'e kadar yayılma ihtimalini gündeme getirdiğini ifade etti.Kılıç şunları söyledi:“Soru artık ABD İran'ı yenebilir mi değil”Kılıç, savaşın bundan sonraki seyrine ilişkin asıl sorunun ABD'nin İran'ı yenip yenemeyeceği olmadığını, çatışmanın hangi coğrafyalara yayılacağı ve ABD'nin bu yayılmayı ne kadar kontrol edebileceğinin tartışılması gerektiğini söyledi.Kılıç şöyle konuştu:“ABD'nin tek başına ablukası yeterli olmayacak”İran'ın savaşın ekonomik maliyetini yükseltmeye çalıştığını belirten Kılıç, ABD'nin buna abluka ile karşılık verdiğini ancak çatışmanın Kızıldeniz'e taşınmasıyla Washington'ın yeni adımlar atmak zorunda kalabileceğini söyledi.Kılıç şunları söyledi:“Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz koalisyonu adımı geldi”Kılıç, ABD'nin bölgesel bir koalisyon oluşturma arayışının Suudi Arabistan üzerinden görüldüğünü belirterek, Kızıldeniz koalisyonuna dikkat çekti.Kılıç şöyle konuştu:“Süveyş de kapanırsa bölge kilit noktaya gelir”Kılıç, Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Süveyş Kanalı'nın da kapanması halinde bölgedeki ekonomik ve ticari dengelerin büyük ölçüde bozulacağını belirtti.Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

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