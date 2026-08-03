https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/dis-politika-uzmani-yucel-zelenskiy-sivilleri-hedef-alarak-sahadaki-basarisizligini-gizlemeye-1107747120.html
Dış Politika Uzmanı Yücel: Zelenskiy sivilleri hedef alarak sahadaki başarısızlığını gizlemeye çalışıyor
Dış Politika Uzmanı Yücel: Zelenskiy sivilleri hedef alarak sahadaki başarısızlığını gizlemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği İHA saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti. Rusya bu saldırıyı terör... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T20:38+0300
2026-08-03T20:38+0300
2026-08-03T20:41+0300
görüş
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Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısına ilişkin Sputnik'e yaptığı yorumda NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldiğini ifade etti. NATO ve Batı destekli bu saldırılara ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/sputnik-analizi-trump-ve-iran-aslinda-ne-uzerinde-anlasti-1107745480.html
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Osman Nuri Cerit
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rusya, nato, sputnik, ukrayna
rusya, nato, sputnik, ukrayna
Dış Politika Uzmanı Yücel: Zelenskiy sivilleri hedef alarak sahadaki başarısızlığını gizlemeye çalışıyor
20:38 03.08.2026 (güncellendi: 20:41 03.08.2026)
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği İHA saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti. Rusya bu saldırıyı terör saldırısı olarak değerlendirirken Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel sahada kaybeden Ukrayna’nın bu tür saldırılara yöneldiğine dikkat çekti.
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik ilçesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında üçü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Krasnodar Bölgesi'ndeki Gelencik kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısına ilişkin Sputnik'e yaptığı yorumda NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası terör faaliyetlerinin parçası haline geldiğini ifade etti.
NATO ve Batı destekli bu saldırılara ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları belirtti:
Rusya’nın açıklamaları bu saldırıların sorumlulugunu sadece Ukrayna olmadığı Avrupa, NATO ve hatta ABD olduğunu ilan ediyor. Çünkü yapılan saldırılar nato istihbarati Avrupa parası ABD teknolojisi ve silahlarıyla desteklenen Ukrayna tarafından yapıldığı biliniyor. Ukrayna tarafından son zamanlarda yapılan sivil altyapı ve sivillere karşı askeri faaliyetler sahadaki başarısızlığın bir sonucudur. Sahada başarı yakalayamayan Zelenskiy sivillere ve sivil altyapıya verdiği zarar ile Rus kamuoyunda bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Sahadaki inisiyatifi ele geçemeyen Ukrayna kamuoyundaki inisiyatifi ele geçirmeye çalışıyor. Ancak görüyoruz ki bu saldırıların daha fazla sivile hatta çocuklara zarar verdiği ortada. Bunlar savaşın seyrini değiştirecek bir operasyondan çok terör faaliyeti olarak nitelendirilebilir bir durum yaratmaktadır.