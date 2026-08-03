Rusya’nın açıklamaları bu saldırıların sorumlulugunu sadece Ukrayna olmadığı Avrupa, NATO ve hatta ABD olduğunu ilan ediyor. Çünkü yapılan saldırılar nato istihbarati Avrupa parası ABD teknolojisi ve silahlarıyla desteklenen Ukrayna tarafından yapıldığı biliniyor. Ukrayna tarafından son zamanlarda yapılan sivil altyapı ve sivillere karşı askeri faaliyetler sahadaki başarısızlığın bir sonucudur. Sahada başarı yakalayamayan Zelenskiy sivillere ve sivil altyapıya verdiği zarar ile Rus kamuoyunda bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Sahadaki inisiyatifi ele geçemeyen Ukrayna kamuoyundaki inisiyatifi ele geçirmeye çalışıyor. Ancak görüyoruz ki bu saldırıların daha fazla sivile hatta çocuklara zarar verdiği ortada. Bunlar savaşın seyrini değiştirecek bir operasyondan çok terör faaliyeti olarak nitelendirilebilir bir durum yaratmaktadır.