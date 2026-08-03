Asgari ücrette Avrupa tablosu: "Fark artık can yakan seviyede"

"Avrupa’yla asgari ücrette yarışabilir miyiz? Bu sorunun yanıtını aslında herkes biliyor. Ben de bu yanıtı rakamlarla desteklemek istiyorum. 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Avrupa asgari ücret verileri açıklandı. Çalışanların asgari ücrette en azından 6 aylık enflasyon oranında bir düzenleme yapılması yönünde talebi vardı. Ancak bugün asgari ücret, dört kişilik bir aile için hesaplanan açlık sınırının çoktan altında kaldı. Avrupa’yla Türkiye arasındaki fark ise artık sadece dikkat çekici değil, can yakan bir seviyeye ulaştı. Lüksemburg'da asgari ücret 2 bin 704 avro. Almanya'da 2 bin 295 avro. Hollanda ve Belçika'da da 2 bin avronun üzerinde. Türkiye'de ise asgari ücret 654 avro seviyesinde. Avrupa’yla karşılaştırdığımız zaman en alt sıralarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Lira üzerinden konuştuğumuzda fiyat gerçekliğimizi kaybettik. Son yıllarda yaşadıklarımız ortada. Bir patatesin 70 lira, soğanın 50 lira olması bile bu rakamlara alışmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu yüzden avro bazındaki değişime bakmak daha doğru. Türkiye'de 2016 yılında asgari ücret 519 avroydu. 2026'da ise 654 avroya yükseldi. Yani 10 yılda avro bazında yaklaşık 130-135 avroluk bir artış yaşandı. Ama Avrupa’ya baktığımızda tablo çok farklı. Romanya'da asgari ücret 2016'da 232 avroyken bugün 795 avroya çıktı. Litvanya'da 350 avrodan bin 1153 avroya yükseldi. Bulgaristan'da ise 215 avrodan 620 avroya ulaştı. İşte bu gerçeklik bize ne yaşadığımızı bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye'de yalnızca asgari ücretle çalışanlar değil, asgari ücrete komşu ücretlerle çalışan milyonlarca kişi de aynı geçim mücadelesini veriyor. 30 bin lira maaş alan bir kişi için 'asgari ücretli değil' demek mümkün mü? Elbette değil. Rakamlar yaşadığımız ekonomik tabloyu açıkça ortaya koyuyor."