https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/22-bin-104-liralik-mutfak-sepeti-63-bin-130-liraya-cikti-1107741166.html

“22 bin 104 liralık mutfak sepeti 63 bin 130 liraya çıktı”

“22 bin 104 liralık mutfak sepeti 63 bin 130 liraya çıktı”

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik Ekonomi Editörü Özgür Koçularlı, 2024 Aralık ayında 22 bin 104 liralık asgari ücret üzerinden oluşturulan 51 kalemlik mutfak sepetinin Temmuz... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T15:41+0300

2026-08-03T15:41+0300

2026-08-03T15:41+0300

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Radyo Sputnik Ekonomi Editörü Özgür Koçularlı, Okan Aslan'la Gün Ortası programında mutfak enflasyonuna ilişkin hazırladığı çalışmanın Temmuz ayı sonuçlarını değerlendirdi.Koçularlı, hazırladıkları çalışmanın TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı genel enflasyon verilerinden farklı olduğunu belirterek, yalnızca marketten alınan temel mutfak ve ev ihtiyaçlarının hesaplamaya dahil edildiğini söyledi.Koçularlı şunları söyledi:“Temmuz ayı mutfak enflasyonu yüzde 1,50”Temmuz ayında aylık mutfak enflasyonunun yüzde 1,50 olarak hesaplandığını belirten Koçularlı, altı aylık ve 12 aylık verilerde ise mevsimsel etkiler nedeniyle düşüş yaşandığını ifade etti.Koçularlı şöyle konuştu:“2024 Aralık ayında 22 bin 104 lira olan sepet 63 bin 130 liraya çıktı”Koçularlı, 2024 Aralık ayında 22 bin 104 liraya oluşturulan mutfak sepetinin Temmuz 2026'da 63 bin 130 liraya yükseldiğini belirtti.Koçularlı şunları söyledi:“Asgari ücretli aynı sepet için 35 bin lira daha koymak zorunda”Koçularlı, 2026 yılında 28 bin 75 lira olan asgari ücretin aynı mutfak sepetini karşılamaya yetmediğini belirterek, asgari ücretlinin sepeti satın alabilmek için ek gelir ihtiyacı olduğunu ifade etti.Koçularlı şöyle konuştu:“Bu enflasyon TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyonla aynı değil”Koçularlı, hazırladıkları mutfak enflasyonu çalışmasının kapsamının genel enflasyon hesaplamalarından farklı olduğuna dikkat çekti.Koçularlı sözlerini şöyle sürdürdü:

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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