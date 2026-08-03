“22 bin 104 liralık mutfak sepeti 63 bin 130 liraya çıktı”
gün ortası
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Radyo Sputnik Ekonomi Editörü Özgür Koçularlı, 2024 Aralık ayında 22 bin 104 liralık asgari ücret üzerinden oluşturulan 51 kalemlik mutfak sepetinin Temmuz 2026 itibarıyla 63 bin 130 liraya yükseldiğini belirtti. Koçularlı, sepetin aynı ürün, miktar ve kilogramlardan oluştuğunu vurgulayarak, artışın yalnızca fiyatlardan kaynaklandığını söyledi.
Radyo Sputnik Ekonomi Editörü Özgür Koçularlı, Okan Aslan'la Gün Ortası programında mutfak enflasyonuna ilişkin hazırladığı çalışmanın Temmuz ayı sonuçlarını değerlendirdi.
Koçularlı, hazırladıkları çalışmanın TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı genel enflasyon verilerinden farklı olduğunu belirterek, yalnızca marketten alınan temel mutfak ve ev ihtiyaçlarının hesaplamaya dahil edildiğini söyledi.
Koçularlı şunları söyledi:
"2024 Aralık ayında açıklanmış olan asgari ücretin tamamıyla bir mutfak alışverişinden hangi üründen ne kadar alabiliriz diyerek bir sepet hazırlamıştık. 51 kalem ürünümüz vardı bu sepetin içerisinde. Şu an 2026 yılının Temmuz ayındayız ve aynı sepeti almak için kaç paraya ihtiyacımız olduğunu da sonuç olarak çıkartıyoruz. Altını çizerek her seferinde söylüyoruz: Bu bir mutfak enflasyonudur. İlçeden ilçeye farklılık gösterecektir."
“Temmuz ayı mutfak enflasyonu yüzde 1,50”
Temmuz ayında aylık mutfak enflasyonunun yüzde 1,50 olarak hesaplandığını belirten Koçularlı, altı aylık ve 12 aylık verilerde ise mevsimsel etkiler nedeniyle düşüş yaşandığını ifade etti.
Koçularlı şöyle konuştu:
"Temmuz ayının mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,50. Geçen ay yüzde 1,05'ti. Altı aylık mutfak enflasyonumuz yüzde 30,1. Geçen ay yüzde 39,21'di. Burada bir düşüş var. Çünkü bu mevsimsel düşüş. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat düşüşleri bariz bir şekilde yaşanmış."
“2024 Aralık ayında 22 bin 104 lira olan sepet 63 bin 130 liraya çıktı”
Koçularlı, 2024 Aralık ayında 22 bin 104 liraya oluşturulan mutfak sepetinin Temmuz 2026'da 63 bin 130 liraya yükseldiğini belirtti.
Koçularlı şunları söyledi:
"2024 Aralık ayında almış olduğumuz sepet şu an 63 bin 130 TL. Adetler değişmedi. Kilogramlar değişmedi. Ürünler değişmedi. Her şey aynı. Sadece fiyatlar değişti."
“Asgari ücretli aynı sepet için 35 bin lira daha koymak zorunda”
Koçularlı, 2026 yılında 28 bin 75 lira olan asgari ücretin aynı mutfak sepetini karşılamaya yetmediğini belirterek, asgari ücretlinin sepeti satın alabilmek için ek gelir ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Koçularlı şöyle konuştu:
"2026 yılındaki asgari ücretli bir çalışan, 2024 yılında 22 bin 104 liraya alınan bu sepetin aynısını almak istese üzerine 35 bin TL daha koymak zorunda. Çünkü bu sepetimizin şu an, Temmuz ayı itibarıyla fiyatı 63 bin 130 TL."
“Bu enflasyon TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyonla aynı değil”
Koçularlı, hazırladıkları mutfak enflasyonu çalışmasının kapsamının genel enflasyon hesaplamalarından farklı olduğuna dikkat çekti.
Koçularlı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüzde 1,50'lik enflasyon TÜİK'in ve ENAG'ın açıkladığı enflasyonla aynı değil. Onlar 300-400 kalem mal üzerinden enflasyon raporunu çıkartıyorlar. Faturalar, kira giderleri, ulaşım, kırtasiye, okul, sağlık; her şey var onun içerisinde. Bizimkinde sadece marketten, ev ihtiyacı için alınabilecek market ürünleri var. Başka hiçbir şey yok."