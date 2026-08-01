https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/uretici-ile-market-arasinda-rekor-fiyat-farki-havuc-zirvede-1107703979.html
Üretici ile market arasında rekor fiyat farkı: Havuç zirvede
Üretici ile market arasında rekor fiyat farkı: Havuç zirvede
Sputnik Türkiye
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları raporunu yayımladı. Rapora göre, üretici ile market arasındaki fiyat... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T10:45+0300
2026-08-01T10:45+0300
2026-08-01T10:45+0300
fiyat
market
ekonomi̇
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
bayraktar
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 461,2 ile havuçta görüldüğünü açıkladı.Rapora göre, havucu yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz takip etti.Havuç markette üretici fiyatının 5,6 katına satıldıBayraktar'ın paylaştığı verilere göre, 11 lira olan havuç, markette 61 lira 73 kuruşa satıldı.Diğer ürünlerde ise fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:Markette en fazla zam sivri bibere geldiTemmuz ayında markette takip edilen 39 ürünün 19'unda fiyat artışı, 20'sinde ise fiyat düşüşü yaşandı.Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,2 ile sivri biber oldu.Sivri biberi sırasıyla:Markette en fazla düşüş karpuzdaRapora göre, markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 49 ile karpuz oldu.Karpuzu sırasıyla:Üreticide en fazla artış kuru soğanda, en büyük düşüş havuçtaÜretici fiyatlarında ise temmuz ayında 31 ürünün 8'inde artış, 16'sında düşüş yaşanırken, 7 üründe fiyat değişmedi.Verilere göre, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 52,9 ile kuru soğanda, en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 51,1 ile havuçta gerçekleşti.
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fiyat, market, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), bayraktar
fiyat, market, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), bayraktar
Üretici ile market arasında rekor fiyat farkı: Havuç zirvede
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları raporunu yayımladı. Rapora göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 461,2 ile havuçta görüldü. Havuç üreticide 11 liraya satılırken markette 61 lira 73 kuruşa kadar çıktı.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 461,2 ile havuçta görüldüğünü açıkladı.
Rapora göre, havucu yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz takip etti.
Havuç markette üretici fiyatının 5,6 katına satıldı
Bayraktar'ın paylaştığı verilere göre, 11 lira olan havuç, markette 61 lira 73 kuruşa satıldı.
Diğer ürünlerde ise fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:
Elma:
Üreticide 18,75 TL
, markette 102,07 TL
Yeşil mercimek:
Üreticide 24,21 TL
, markette 81,50 TL
Kabak:
Üreticide 17,64 TL
, markette 58,49 TL
Maydanoz:
Üreticide 6,82 TL
, markette 21,79 TL
Markette en fazla zam sivri bibere geldi
Temmuz ayında markette takip edilen 39 ürünün 19'unda fiyat artışı, 20'sinde ise fiyat düşüşü yaşandı.
Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,2 ile sivri biber oldu.
Yüzde 53,3 ile kuru soğan Yüzde 23,4 ile mısırözü yağı Yüzde 15,5 ile patates
izledi.
Markette en fazla düşüş karpuzda
Rapora göre, markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 49 ile karpuz oldu.
Yüzde 39,6 ile yeşil fasulye Yüzde 23,5 ile tavuk eti
takip etti.
Üreticide en fazla artış kuru soğanda, en büyük düşüş havuçta
Üretici fiyatlarında ise temmuz ayında 31 ürünün 8'inde artış, 16'sında düşüş yaşanırken, 7 üründe fiyat değişmedi.
Verilere göre, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 52,9 ile kuru soğanda, en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 51,1 ile havuçta gerçekleşti.