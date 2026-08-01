https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/irak-basbakani-turkiye-ile-petrol-anlasmasini-degerlendirdi-isbirligini-guclendirmek-adina-onemli-1107713609.html

Irak Başbakanı, Türkiye ile petrol anlaşmasını değerlendirdi: 'İşbirliğini güçlendirmek adına önemli stratejik başarı'

Irak Başbakanı, Türkiye ile petrol anlaşmasını değerlendirdi: 'İşbirliğini güçlendirmek adına önemli stratejik başarı'

Sputnik Türkiye

Irak Başbakan Zeydi, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlamak amacıyla günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan 1... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T17:56+0300

2026-08-01T17:56+0300

2026-08-01T17:56+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

irak

ceyhan limanı

ortadoğu

ali ez-zeydi

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Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasında Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesine ilişkin anlaşma imzalandığını aktardı.Söz konusu adımı 'petrol ihracatımızın akışını güvence altına almak ve Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir stratejik başarı' olarak nitelendiren Zeydi, "Irak ve Türk şirketleri bu doğrultuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye başlayacak" ifadesini kullandı.Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece petrol ile sınırlı kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattinin-kullanimina-iliskin-1-yillik-anlasma-imzalandi-1107710400.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, irak, ceyhan limanı, ortadoğu, ali ez-zeydi