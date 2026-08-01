https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/irak-basbakani-turkiye-ile-petrol-anlasmasini-degerlendirdi-isbirligini-guclendirmek-adina-onemli-1107713609.html
Irak Başbakanı, Türkiye ile petrol anlaşmasını değerlendirdi: 'İşbirliğini güçlendirmek adına önemli stratejik başarı'
Irak Başbakanı, Türkiye ile petrol anlaşmasını değerlendirdi: 'İşbirliğini güçlendirmek adına önemli stratejik başarı'
Sputnik Türkiye
Irak Başbakan Zeydi, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlamak amacıyla günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan 1... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T17:56+0300
2026-08-01T17:56+0300
2026-08-01T17:56+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
irak
ceyhan limanı
ortadoğu
ali ez-zeydi
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Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasında Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesine ilişkin anlaşma imzalandığını aktardı.Söz konusu adımı 'petrol ihracatımızın akışını güvence altına almak ve Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir stratejik başarı' olarak nitelendiren Zeydi, "Irak ve Türk şirketleri bu doğrultuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye başlayacak" ifadesini kullandı.Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece petrol ile sınırlı kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattinin-kullanimina-iliskin-1-yillik-anlasma-imzalandi-1107710400.html
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türkiye, irak, ceyhan limanı, ortadoğu, ali ez-zeydi
türkiye, irak, ceyhan limanı, ortadoğu, ali ez-zeydi
Irak Başbakanı, Türkiye ile petrol anlaşmasını değerlendirdi: 'İşbirliğini güçlendirmek adına önemli stratejik başarı'
Irak Başbakan Zeydi, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlamak amacıyla günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan 1 yıllık anlaşmanın imzalanmasını 'stratejik başarı' olarak değerlendirdi.
Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasında Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesine ilişkin anlaşma imzalandığını aktardı.
Söz konusu adımı 'petrol ihracatımızın akışını güvence altına almak ve Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir stratejik başarı' olarak nitelendiren Zeydi, "Irak ve Türk şirketleri bu doğrultuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye başlayacak" ifadesini kullandı.
Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece petrol ile sınırlı kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Her iki ülke hükümeti, planlı bir yol haritası dahilinde petrol, elektrik, su kaynakları ve diğer işbirliği alanlarını kapsayan bir çerçeve anlaşmasını tamamlamak için çalışacaktır. Bu adımlar, ortak çıkarlarımızı pekiştirecek, kalkınmayı ve istikrarı destekleyecektir.”