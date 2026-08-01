https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ankara-istanbul-arasi-4-saatin-altina-iniyor-tarih-belli-oldu-1107703480.html

Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına iniyor: Tarih belli oldu

Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına iniyor: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki kritik projelerin 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasının... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T10:15+0300

2026-08-01T10:15+0300

2026-08-01T10:16+0300

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

yüksek hızlı tren (yht)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yüksek hızlı tren yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Yüksek hızlı trenlerin konfor, hız, ekonomi ve güvenlik avantajlarıyla öncelikli ulaşım tercihlerinden biri haline geldiğini belirten Uraloğlu, 2009 yılında hizmete giren Ankara-Eskişehir hattından bu yana 114 milyon yolcunun YHT ile seyahat ettiğini söyledi.Ankara-İstanbul 4 saatin altına düşecekBakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın Eskişehir-İstanbul kesiminde işletmeyi olumsuz etkileyen darboğazların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 Projesi tamamlandığında hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşılacağını ifade eden Uraloğlu, "Buraları bitirdiğimizde hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmış olacağız. Böylece 30 dakikalık kısalma süresiyle Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatin altına indirmiş olacağız" dedi.T26 Tüneli ile süre 20 dakikadan 9 dakikaya inecekYaklaşık 5 bin 587 metre uzunluğundaki T26 Tüneli'nin Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde önemli bir rol üstleneceğini belirten Uraloğlu, mevcut hatta 9,2 kilometrelik bölümün 55 kilometre hızla geçilebildiğini söyledi.Proje kapsamında inşa edilen 8 kilometrelik yeni hat sayesinde bu bölüm devre dışı bırakılacak. Bakan Uraloğlu, tünelde kazı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek, 2027'nin ilk yarısında projenin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.Doğançay Ripajı-2 ile yolculuk süresi 4 dakikaya düşecekUraloğlu, Doğançay Ripajı-2 Projesi tamamlandığında bu kesimdeki 23 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya ineceğini açıkladı.Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 30 dakikalık zaman tasarrufu sağlanması ve seyahat süresinin 4 saatin altına düşmesi hedefleniyor.Türkiye genelindeki yüksek hızlı tren yatırımlarına da değinen Uraloğlu, yaklaşık 5 bin kilometrelik demir yolu hattında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ogrenci-affinda-tarihi-duzenleme-4-milyon-kisiye-universiteye-donus-yolu-acildi-1107701523.html

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

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ankara, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, yüksek hızlı tren (yht)