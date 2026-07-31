SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?

"Emeklilerin temmuz başından beri beklediği maaş farkları var. Beş senedir emekli aylığı alan biri bile altı ayda bir zam alıyor ama bu maaş farkı zaten hemen yatmıyor. Bir emekli aylığı zammı belirlendikten sonra hemen yatmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığının artırılmasının ardından akıllardaki soru bu. En düşük emekli aylığı konuşulur, görüşülür ve Cumhurbaşkanı onayıyla kabul edilir. Ondan sonra yatar. Yani maaş farkımı alamadım diyenlerinki tamamen safsata. Temmuz ayında yapılan bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı zamları takvime göre ödenecek. Aldığımız kulis bilgilerine göre ise Ağustos'un ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor"