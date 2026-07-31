https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/sgk-uzmani-anlatti-emekli-ayligi-farklari-ne-zaman-yatacak-1107690447.html
SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?
SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli aylığı farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorularını yanıtladı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T18:06+0300
2026-07-31T18:06+0300
2026-07-31T18:06+0300
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En düşük emekli aylığına yapılan zamla birlikte milyonlarca emeklinin gözü, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar oldu ve zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği ödeme takvimi.SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında detayları şöyle aktardı:
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Melis Elmen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, emekli, sosyal güvenlik kurumu (sgk), tbmm, sgk, melis elmen
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SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli aylığı farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorularını yanıtladı.
En düşük emekli aylığına yapılan zamla birlikte milyonlarca emeklinin gözü, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar oldu ve zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği ödeme takvimi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında detayları şöyle aktardı:
"Emeklilerin temmuz başından beri beklediği maaş farkları var. Beş senedir emekli aylığı alan biri bile altı ayda bir zam alıyor ama bu maaş farkı zaten hemen yatmıyor. Bir emekli aylığı zammı belirlendikten sonra hemen yatmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığının artırılmasının ardından akıllardaki soru bu. En düşük emekli aylığı konuşulur, görüşülür ve Cumhurbaşkanı onayıyla kabul edilir. Ondan sonra yatar. Yani maaş farkımı alamadım diyenlerinki tamamen safsata. Temmuz ayında yapılan bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı zamları takvime göre ödenecek. Aldığımız kulis bilgilerine göre ise Ağustos'un ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor"