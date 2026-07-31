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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/sgk-uzmani-anlatti-emekli-ayligi-farklari-ne-zaman-yatacak-1107690447.html
SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?
SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli aylığı farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorularını yanıtladı. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T18:06+0300
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En düşük emekli aylığına yapılan zamla birlikte milyonlarca emeklinin gözü, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar oldu ve zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği ödeme takvimi.SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında detayları şöyle aktardı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, emekli, sosyal güvenlik kurumu (sgk), tbmm, sgk, melis elmen
radyo sputnik, radyo, radyo, emekli, sosyal güvenlik kurumu (sgk), tbmm, sgk, melis elmen

SGK Uzmanı anlattı: Emekli aylığı farkları ne zaman yatacak?

18:06 31.07.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli aylığı farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorularını yanıtladı.
En düşük emekli aylığına yapılan zamla birlikte milyonlarca emeklinin gözü, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar oldu ve zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği ödeme takvimi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında detayları şöyle aktardı:
"Emeklilerin temmuz başından beri beklediği maaş farkları var. Beş senedir emekli aylığı alan biri bile altı ayda bir zam alıyor ama bu maaş farkı zaten hemen yatmıyor. Bir emekli aylığı zammı belirlendikten sonra hemen yatmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığının artırılmasının ardından akıllardaki soru bu. En düşük emekli aylığı konuşulur, görüşülür ve Cumhurbaşkanı onayıyla kabul edilir. Ondan sonra yatar. Yani maaş farkımı alamadım diyenlerinki tamamen safsata. Temmuz ayında yapılan bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı zamları takvime göre ödenecek. Aldığımız kulis bilgilerine göre ise Ağustos'un ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor"
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