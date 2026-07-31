Rusya'da geliştirilen melanom cilt kanseri aşısı: Yıl sonuna kadar 20 hasta aşılanacak
© AP Photo / Rogelio V. Solistedavi
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Kanser aşısı geliştirme çalışmalarına devam eden Rus bilim insanları, melanom cilt kanserine karşı geliştirilen aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı planlıyor.
Gamaleya Merkezi'nin melanom cilt kanserinin tedavisi için geliştirdiği yeni mRNA aşısı 'Neooncovac' klinik kullanıma sunuldu.
Rusya Bilimler Akademisi akademisyeni ve Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Bilimsel Direktörü Aleksandr Gintsburg, "Yıl sonuna kadar toplam 20 hastanın kişiselleştirilmiş kanser aşısını alması planlanıyor" dedi.
Aşı, her hastanın kendi tümör mutasyonlarına göre özel olarak hazırlanıyor.
Nisan ayında Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi'nde, klinik uygulamada ilk kez cilt melanomu hastasına kişiselleştirilmiş bir tümör karşıtı mRNA aşısı ('Neooncovac') uygulanmıştı.
Aşı projesi, Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi ile Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilmişti.
Rusya Bilimler Akademisi akademisyeni ve Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Bilimsel Direktörü Aleksandr Gintsburg, "Yıl sonuna kadar toplam 20 hastanın kişiselleştirilmiş kanser aşısını alması planlanıyor" dedi.
Aşı, her hastanın kendi tümör mutasyonlarına göre özel olarak hazırlanıyor.
Nisan ayında Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi'nde, klinik uygulamada ilk kez cilt melanomu hastasına kişiselleştirilmiş bir tümör karşıtı mRNA aşısı ('Neooncovac') uygulanmıştı.
Aşı projesi, Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi ile Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilmişti.