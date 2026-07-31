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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusyada-gelistirilen-melanom-cilt-kanseri-asisi-yil-sonuna-kadar-20-hasta-asilanacak-1107677841.html
Rusya'da geliştirilen melanom cilt kanseri aşısı: Yıl sonuna kadar 20 hasta aşılanacak
Rusya'da geliştirilen melanom cilt kanseri aşısı: Yıl sonuna kadar 20 hasta aşılanacak
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Kanser aşısı geliştirme çalışmalarına devam eden Rus bilim insanları, melanom cilt kanserine karşı geliştirilen aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T08:25+0300
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yaşam
rusya bilimler akademisi
rusya sağlık bakanlığı
kanser aşısı
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Gamaleya Merkezi'nin melanom cilt kanserinin tedavisi için geliştirdiği yeni mRNA aşısı 'Neooncovac' klinik kullanıma sunuldu.Rusya Bilimler Akademisi akademisyeni ve Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Bilimsel Direktörü Aleksandr Gintsburg, "Yıl sonuna kadar toplam 20 hastanın kişiselleştirilmiş kanser aşısını alması planlanıyor" dedi.Aşı, her hastanın kendi tümör mutasyonlarına göre özel olarak hazırlanıyor.Nisan ayında Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi'nde, klinik uygulamada ilk kez cilt melanomu hastasına kişiselleştirilmiş bir tümör karşıtı mRNA aşısı ('Neooncovac') uygulanmıştı. Aşı projesi, Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi ile Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/rusyada-kanserle-mucadelede-yeni-asama-ilk-kez-bir-hastaya-kanser-asisi-yapildi-1104682547.html
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rusya bilimler akademisi, rusya sağlık bakanlığı, kanser aşısı, rusya, aleksandr gintsburg
rusya bilimler akademisi, rusya sağlık bakanlığı, kanser aşısı, rusya, aleksandr gintsburg

Rusya'da geliştirilen melanom cilt kanseri aşısı: Yıl sonuna kadar 20 hasta aşılanacak

08:25 31.07.2026
© AP Photo / Rogelio V. Solistedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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Kanser aşısı geliştirme çalışmalarına devam eden Rus bilim insanları, melanom cilt kanserine karşı geliştirilen aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı planlıyor.
Gamaleya Merkezi'nin melanom cilt kanserinin tedavisi için geliştirdiği yeni mRNA aşısı 'Neooncovac' klinik kullanıma sunuldu.

Rusya Bilimler Akademisi akademisyeni ve Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Bilimsel Direktörü Aleksandr Gintsburg, "Yıl sonuna kadar toplam 20 hastanın kişiselleştirilmiş kanser aşısını alması planlanıyor" dedi.

Aşı, her hastanın kendi tümör mutasyonlarına göre özel olarak hazırlanıyor.

Nisan ayında Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi'nde, klinik uygulamada ilk kez cilt melanomu hastasına kişiselleştirilmiş bir tümör karşıtı mRNA aşısı ('Neooncovac') uygulanmıştı.

Aşı projesi, Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi ile Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilmişti.
Медработник с вакциной - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
YAŞAM
Rusya'da kanserle mücadelede tarihi adım: İlk kez bir hastaya kanser aşısı yapıldı
1 Nisan, 13:55
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